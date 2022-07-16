 中國防疫亂象多：確診者門鎖遭拆、黃碼律師開庭遭拒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2022

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时政风云

中國防疫亂象多：確診者門鎖遭拆、黃碼律師開庭遭拒

中國疫情近來升溫，當局的「清零政策」所引發的爭議層出不窮，有確診者的家中門鎖遭物業管理拆除，稱是為了「消殺」和避免隔離者「躲在家中」，引發批評。經過三天後當局終於道歉。

China Shanghai | Yuyuan Garden Mall - Einkaufszentrum wieder eröffnet

中國當局自疫情爆發以來實施嚴厲的「清零」措施。

（德國之聲中文網）中國過去幾天新增的單日感染人數與前幾週相比持續增加，顯示疫情正在升溫。根據中國衛生健康委員會週一（7月18）的報告，前一天共新增598個確診病例，其中431例是無症狀感染者，無新增死亡病例。

中國正面臨新一輪新冠疫情，特別是變異病毒株進入中國後，快速傳播，也讓北京持續堅持的「清零政策」引發的亂象一再出現。像是廣州日前傳出有84個住戶隔離時，門鎖遭強拆。廣州市荔灣區新冠疫情防控指揮部週一（18日）在引發爭議後發聲明道歉。

「門鎖遭拆」事件是在上週五（15日）經由網路消息爆出，廣州邦華星際小區業主在酒店隔離期間，家門鎖遭到社區拆掉強行破門，涉及了一百多戶。同天下午，該物業工作人員向中國媒體《天目新聞》表示，事情大概發生在7月10日，因為收到「有人躲在家中」的消息，聯合防疫部門將確診病例的上下三層屋門強制破鎖。

物業人員向媒體解釋，「目的一個是為了消殺（室内喷洒消毒水），另外是為了防止有人躲在家中不出來。」當時社區民警的說法也和物業一致，並稱「政府是按照規定來做的。作為公民，在特殊時期就配合政府，之後應該會重新換鎖。」

這起事件引發中國網友高度關注、在網上熱議，認為「太過離譜」，並質疑該做法對抗疫沒有積極作用。事件發生三天後，廣州市荔灣區週一（18日）發佈通報，指事發街道負責人已經向住戶逐一道歉，承認錯誤並承諾會補償。

廣州市荔灣區疫情指揮部發佈的通告中寫道：「應急入戶排查做法簡單粗暴，忽視了住戶感受，傷害了群眾感情。」強調已在第一時間成立調查組，進行全面深入調查，會作出「嚴肅處理」。

對此，有網友稱「類似情況上海曾經出現過，可惜不接受教訓，鬧劇在廣州再次重現！」也有網友評論指出，「若拿所謂的為了安全做托辭，就可以隨便撬鎖進入私人住宅，那麼以後還可以為了安全進入一切私密空間，此風若漲，細思恐極。」

黃碼律師遭撤訴

另外，同樣在廣州市，中國實施的「健康碼」除了限制出行，更有律師因「黃碼」無法正常出庭參加訴訟，法院按撤訴處理。

中國媒體報導稱，一名在黃埔區辦公的律師，7月10日因疫情防控被賦黃碼後無法進入法院大樓。之後，她申請線上開庭，卻遭到法院拒絕，最後按撤訴處理，引發中國網上輿論關注。

深圳市光明區法院週日（17日）回應此事，稱已暫停相關人員職務，並向律師道歉。

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媒體指出，廣州市黃埔區某地被划定為臨時管控區，當時這名宋姓女律師7月10日正好在該處辦公，雖然連續兩天核酸檢測都呈陰性，卻還是被賦了黃碼。兩天後，由於有民事案件需要在深圳開庭，經聯繫希望改為線上開庭卻未獲得回覆。

該名律師開庭當天從廣州駕車往深圳，到達法院樓下之後卻無法進入，申請線上開庭遭到拒絕，最終被按未到庭撤訴處理。

這一事件爆出之後，引發輿論關注。深圳市光明區人民法院週日（17日）通過官方微博回應此事稱，宋律師反映因「黃碼」無法正常出庭參加訴訟，法院按撤訴處理確有不妥，現已依法予以糾正，已暫停相關人員職務，並向當事律師致歉。

「清零」衝擊國際人才流動

中國全球化智庫理事長王輝耀週日（17日）在英國《金融時報》發表評論稱，雖然中國的「清零政策」在遏制病毒方面取得明顯成功，並將死亡率控制得比美國及英國還要低上很多，但也深深影響中國經濟，特別是對中國和全球人才儲備造成嚴重衝擊。

王輝耀寫道，人員的跨境流動去年已大幅減少，中國公民進出中國的次數，與2019年相比驟降79%。對於外國公民來說，這個數字下降得更厲害，只有2019年的4.6%。

文中提及，「外國跨國公司駐中國的員工，無法回到總部進行知識分享、培訓和交流。同樣，中國的跨國公司旗下員工，也很難冒險去建立個人聯繫並獲得當地市場第一手資訊。」

王輝耀指出，這種脫節由於外國人才的外流而變得更加嚴重。中國歐盟商會估計，自疫情開始以來，多達一半的歐洲外派人員可能已經離開中國。

另外，中國的英國商會也估計，今年將有40%至60%的外國學校教師離開中國。不過，文中也提及，中國本地員工因此得到一些好處，因為跨國公司被迫加速本地化，並放棄由外國高管短期擔任關鍵職務的舊模式，本地員工可能被快速提拔。

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“清零”政策对于中国经济意味着什么？

（綜合報導）

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