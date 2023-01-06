中國開關：疫苗旅遊興起 香港成熱門

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隨著中國開關，一些大陸人急不及待趕赴香港，作為首個出遊目的地——不是為了旅遊，而是接種國內不供應的復必泰疫苗（BioNTech）。藥廠以「去香港，打疫苗」作招徠，中國社交媒體上也湧現各種打針攻略。在國產和外國疫苗之間，為何選擇後者？
香港在與中國恢復通關後，湧入大批中國遊客接種mRNA疫苗，除有旅行社因此發展出「疫苗旅遊團」，更有銀行更祭出存款滿額送疫苗的優惠、吸引中客開戶存款。但港府也因此宣布，下週起不再為非本地居民免費接種。
德國首批發貨11500劑疫苗入華，僅限德國公民施打。《明鏡週刊》引述消息報導，德國總統施泰因邁爾日前與中國領導人習近平通話時表示，願供數億劑疫苗協助抗疫，卻遭拒絕。與此同時，美方表態願意分享疫苗也碰了釘子。
世界衛生組織週三召開記者會稱中國公布的疫情數據不充分透明，沒有正確反映當地疫情，尤其是「死亡人數」。與此同時，該組織稱從目前中國提交的病毒序列中，未見新的變異株。
因疫情停運近3年的高速鐵路香港段週日（1月15日）恢復通車，運量踴躍，截至下午6時，已載客約6500人，有望振興香港旅遊業。中國解封後掀起搶藥潮，香港海關日前亦查獲兩起Covid-19藥物走私案。
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