 中國開關：疫苗旅遊興起 香港成熱門 | 在线报导 | DW | 16.01.2023

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中國開關：疫苗旅遊興起 香港成熱門

隨著中國開關，一些大陸人急不及待趕赴香港，作為首個出遊目的地——不是為了旅遊，而是接種國內不供應的復必泰疫苗（BioNTech）。藥廠以「去香港，打疫苗」作招徠，中國社交媒體上也湧現各種打針攻略。在國產和外國疫苗之間，為何選擇後者？

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中國於1月8日開放邊境，並同步與香港通關，首階段每天逾十萬人可獲配額來往兩地。香港現有數十萬長者從未接種新冠疫苗，專家認為接種率以及疫苗選項，都可能為香港帶來潛在風險。

中港通關：長者疫苗接種率成隱憂？ 06.01.2023

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