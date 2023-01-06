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中國開關：疫苗旅遊興起 香港成熱門

隨著中國開關，一些大陸人急不及待趕赴香港，作為首個出遊目的地——不是為了旅遊，而是接種國內不供應的復必泰疫苗（BioNTech）。藥廠以「去香港，打疫苗」作招徠，中國社交媒體上也湧現各種打針攻略。在國產和外國疫苗之間，為何選擇後者？