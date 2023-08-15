 中國金融界危機不斷 信託業巨頭陷財務困境 | 经济纵横 | DW | 04.09.2023

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经济纵横

中國金融界危機不斷 信託業巨頭陷財務困境

中國最大私人信託公司中融信託傳出財務危機，無法完成信託產品的兌付，影響範圍可能達到人民幣3500億元。中國金融圈人士擔心，房地產和信託業的危機，是否可能引爆更大的中國經濟危機？

在房地產業之後，中國最大的信託公司之一中融公司也陷入危機。圖為恆大集團在北京的一個建案（資料照）

在房地產業之後，中國最大的信託公司之一中融公司也陷入危機。圖為恆大集團在北京的一個建案（資料照）

（德國之聲中文網）在碧桂園等中國房地產龍頭企業出現危機後，又有消息指出中國最大私人信託公司之一、中植集團旗下的中融信託，近期未能完成投資產品的兌付，引發金融圈益發憂慮中國信託業的財務危機，以及已陷入困境的房地產市場和中國總體經濟狀況。

據英國《金融時報》報導，中融信託公司上週未能完成部分理財產品兌付。根據公開資訊，在上海A股上市的的金博股份（KBC Corporation）和南都物業（Nacity Property Service Group）皆表示中融逾期兌付。據估計，中融信託至少有約人民幣3500億元的信託產品已被暫停支付。

根據彭博社，中融2022年的年報顯示，2022年其業務面臨「較高水平」信用風險，因為交易方的流動性壓力和再融資方面的困難，削弱了其支付能力。中融今年的財報則顯示，在其信託資產中，房地產佔比為11%，其次是工業信託資產的42%和金融機構信託資產的33%。

總部位於北京的中植集團成立於1995年，現已發展成為規模龐大的私營企業，涉足金融業、礦業等各個領域。中植是中融信託的第2大股東，持股比例約為33%。

在房地產業之外，中國的信託業可能也陷入危機，圖為2017年房地產商碧桂園在大連的建案（資料照）

在房地產業之外，中國的信託業可能也陷入危機，圖為2017年房地產商碧桂園在大連的建案（資料照）

金融界人士：大家都預期中融會爆

中國金融圈一位高階主管王女士（化名）向DW表示，「大家都預期它（中融）會爆（危機）」，反而這麼晚才爆發危機「令人意外」。

上海一位私募基金經理人周先生（化名）也同意這個看法，他告訴DW，「（中融的財務危機），基本上就是看可以遮多久」 。

周先生解釋，受到資金吃緊影響，很多常規的融資手段已無法滿足中國中小企業的需求，因此金融圈重複融資的比例很高。但中國的信託業面臨來自銀行業的競爭，導致他們只能去找更小型和財務情況更不佳的客戶。因此，周先生預期，「（信託業）不良資產和支付逾期，會在未來12個月內大幅增加」。

華東師範大學經濟與管理學部副教授陳弘信告訴DW，投資「中植系」公司的大多是其他的公司，而且最低投資的門檻很高，有些項目超過人民幣1000萬元。雖說這樣的門檻對散戶影響不大，但他預計，今年很多公司的應收帳款都會受到影響，「（投資「中植系」的公司）今年的財報肯定不太好受」 。

上海金融圈對於中融的危機並不意外，圖為上海浦東的天際線（資料照）

上海金融圈對於中融的危機並不意外，圖為上海浦東的天際線（資料照）

中國信託業「壓力山大」

並不只有投資者對中融可能破產而感到恐慌。據知情人士透露，中國政府已經成立了一個工作組，來研究中植系任何可能的危機蔓延，而中國的銀行業監管機構也正在審查中植系的風險。

彭博社指出，中植的信託部門去年購買了一些房地產的股份，希望押注於中國金融市場的反彈，但反彈迄今為止尚未實現。

根據數據服務商Use Trust的數據，截至7月31日為止，今年以來中國共有106個信託產品違約，總價值約440億元人民幣，其中房地產類的投資佔了74%。Use Trust的數據還顯示，僅中融今年就有270個產品到期，總金額達人民幣395億元。

中國國家金融監管局、中融信託及中植集團，皆未回應彭博社的置評請求。

有消息稱，中國金融監管機構已開始對中融案進行調查。圖為中國央行（資料照）

有消息稱，中國金融監管機構已開始對中融案進行調查。圖為中國央行（資料照）

多重危機一次爆發

各種金融風險交織在一起，給中國政府增加了龐大的壓力。近期，中國最大的房地產商之一碧桂園正處於違約邊緣；此外，上個月中國銀行新增貸款量跌至2009年以來的最低水平，也顯示企業和消費者的需求減弱。

中國的信託業歷來是房地產商重要的資金來源，而房地產業推動了中國超過四分之一的經濟活動，但近期也出現數十家房地產商違約。

中植集團對房地產市場的總體曝險仍難以衡量，但任何的延遲付款，都可能被視為中國房地產和經濟困境更加廣泛蔓延的跡象。

在中國房地產業陷入惡性循環之際，民眾購房意願也降低，衝擊開發商現金流。中國金融圈高階主管王女士告訴DW，「（中國房地產問題）爆很久了，（大家）觀察碧桂園吧」。

私募基金經理人周先生則認為，中國這次爆發的經濟危機，很可能是2007年美國次貸危機、2008年投資銀行雷曼兄弟破產、以及1990年代初期日本泡沫經濟崩潰的混合版，他引用著名的廣告台詞對DW說，這是「三個願望，一次滿足」。

（綜合報導）

金融界人士認為，中國可能出現多重性的經濟危機，圖為2011年一家汽車廠的生產線。（資料照）

金融界人士認為，中國可能出現多重性的經濟危機，圖為2011年一家汽車廠的生產線。（資料照）

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