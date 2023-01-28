中國重啟對市場有哪些影響？

（德國之聲中文網）中國在今年1月宣布取消採取多年的新冠限制，正式重新開放邊境，而在為期一週的農歷新年假期結束後，隨著消費反彈，人們對經濟前景正在改善的樂觀情緒逐漸增強。

英國《金融時報》週一（1月30日）報導，中國自1月重啟經濟，市場交易員預測銅、鐵礦石和中國科技股的需求將大幅上升，相關股票已從2021年10月以來的低點上漲了7000億美元。報導指，中國基準股指數幾乎接近牛市。

不過對於這個世界第二大經濟體來說，能否全面復甦還是充滿不確定性。瑞穗銀行（Mizuho Bank）首席亞洲外匯策略師Ken Cheung告訴《金融時報》：「市場對中國的在2月的經濟數據出現改善抱有很高的期望，但還是沒人能百分之百確定。」

他續指，中國歷經3年的疫情，「在這段時間裡，消費模式可能發生了相當大的變化。」

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



硬產品需求提升

《金融時報》報導，中國仍然是全球硬商品（hard commodities）最大消費國之一，市場看好中國房地產產業前景帶動需求，使中國的硬產品成為重啟經濟迄今為止的最大贏家。

CRU Group中國銅分析師何天宇說：「房地產復甦，未完工住宅的陸續交付，接下來可再生能源和新能源汽車仍然是影響銅價格的主要驅動力。」

花旗銀行分析師Shreyas Madabushi則點出「一系列看漲的趨勢」，包括加速開工，中國鋼廠在低庫存的情況下預期重新進貨，以及中國房地產行業的需求和供應方支持措施。加速開工可望創造更多需求，花旗銀行預測鐵礦石價格將達到每噸130美元。

從中國國家統計局17日發布2022年全年房地產開發投資與銷售數據來看，2022年全國房地產開發投資人民幣13兆2895億元（約新台幣59.4兆元），年減率10%；其中住宅投資10兆646億元，年減率9.5%。

中國媒體「中新經緯」18日引述英大證券研究所長鄭後成說法表示，雖然數據表現明顯深度下行，不過中國房地產投資增速仍有兩大利多，從全國房地產開發業綜合景氣指數來看，去年12月較11月下行0.07，維持下降趨勢，不過降幅縮小；房地產國內貸款累計年增率自去年7月以來呈現穩步上行。

中國概念股飆升

根據彭博社數據顯示，由中國公司組成的香港恆生科技指數自去年10月的低點以來飆升了近60%，騰訊和阿里巴巴等重量級股的總市值為3500億美元。

中國開始放緩對科技行業的監管打擊，引起了國際資產管理公司的注意。《金融時報》報導，摩根士丹利的分析師看好大盤股、高流動性的中國互聯網公司等，同時認為在科技股將在中國股市「重新開放反彈」。

報導另指，高盛分析師最近將中國股票的盈利增長預測從之前的13%提高到2023年的17%，並提振中國公司在香港上市的前景，上修增長預測，從原本的28%提高到34%。

亞洲貨幣受益

《金融時報》報導，自中國重新開放以來，人民幣貨幣已經回升，就連北京的高級官員亦警告說，不要對人民幣升值進行「單向押注」，這類的警告通常是用於阻止投機行為。

瑞穗銀行的Ken Cheung警告，投資人仍須為人民幣匯率市場「更多的雙向波動做好準備」。同時，他預測今年年底人民幣兌美元的匯率為6.7元人民幣。

由於中國遊客再次出國旅遊，泰國貨幣被外界看好將出現一波反彈，遠期市場預測泰銖兌美元年底將上漲4%，而由於中國對商品的需求增加，澳元預計將攀升3%。

韓元的漲幅甚至更大，目前對美元的匯率在同一時期內上漲了15%以上。但Ken Cheung警告，儘管各界預期對中國的出口會激增，但韓國經濟的黯淡前景和地緣政治緊張局勢將可能限制今年的漲幅。

報復性消費

儘管當前中國民間儲蓄率高達36%，遠高於疫情前的30%左右，但被壓抑了3年的消費需求仍將會是極大的力量。

中國官媒人民網於週日（29日）發表一則評論提到，在春節長假期間，中國國內旅遊出遊3.08億人次，同比增長23.1%﹔攬收快遞包裹約4.1億件，投遞快遞包裹3.3億件，分別與去年春節假期相比增長5.1%和10.0%。文中指出，人潮流動和貨物流通彰顯了中國的生機活力。

評論引用了相關數據稱，超67億元的電影票房、3758.43億元的國內旅遊收入、同比去年增長53%的全國多人堂食套餐訂單量、同比增長8成的酒店消費支出等數據，人民網報導稱國內消費的強勁復甦，帶來了顯著的經濟效應，為提振經濟注入了信心。

泰國是中國遊客出境觀光首選

除了境內消費及旅遊，中國遊客重出國門也將影響東南亞國家的經濟。

《紐約時報》報導指出，嚴重依賴旅遊業的泰國經濟，在過去3年中損失了數百億美元的中國遊客消費。泰國旅遊部門預計第2季度會有更多的中國遊客到來，而今年中國遊客將為泰國清邁帶回約2.3億美元的收入。

（金融時報、紐約時報、人民網等）

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