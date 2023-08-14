中國醫療業大反腐 醫院高層成掃貪對象

（德國之聲中文網）中國中央廣播電視總台週日（8月13日）發布一篇「央廣網評」談北京近期大力推動的「醫藥反腐」，文中批評「一些醫生乃至醫院院長罔顧醫者仁心，逞私慾、謀私利，不僅敗壞醫德醫風，還嚴重污染醫療行業、破壞醫療公平」，並稱醫療界的反腐是人民所共同盼望。

據《重慶日報》集團旗下的「上游新聞」統計，截至上週六（12日）為止，今年中國至少已有176位醫院院長、醫院書記被查。此外，這176人以男性居多，且落馬的醫院書記、醫院院長多為60後和70後的世代。被查人員名單中，有3名博士生導師和1名碩士生導師，其中更有2位是領有中國國務院津貼的醫院高層。

中國這波「醫藥反腐」從7月中下旬展開：7月21日，中國國家衛健委等部門聯合召開會議，開展為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作；28日，中共中央紀委與中國國家監察委員會召開動員大會，配合集中整治計劃。

有觀察認為，這是針對醫藥產業史上力道最強的打貪工作，除了嚴查醫藥代表，醫院也開始查科室、查醫生。從中國媒體披露的案例看來，幾乎每天都有醫院的高層幹部落馬。今年1月，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希也曾在工作報告中提出，要聚焦教育醫療、食品藥品安全等領域，嚴肅查處貪污侵占、截留挪用、虛報冒領、「吃拿卡要」等行為。

上海報業集團旗下的「澎湃新聞」報導稱，當前中國醫療體制不健全、制度形同虛設、權力制衡不夠，助長了腐敗風氣。舉例而言，現有的藥品採購等制度不完善，讓鄉鎮衛生院長「自由裁量權過大」，客觀上提供了「權力尋租、以權謀私」的條件。

專家：年輕醫師收入確實偏低

據中國媒體《第一財經》報導，目前中國政府對公立醫院的平均投入，僅占公立醫院總收入的1成，剩餘9成均由公立醫院通過醫療服務收費等方式，來發放醫生的薪酬。有醫藥專家告訴DW，這在中國是非常普遍的現象。

在醫院需要自負盈虧的情況下，有的醫院以患者數、提供醫療服務的數量等，作為獲取利益的直接手段，從而導致「過度醫療」、「以藥養醫」等不合理的醫療服務行為出現。

擔任中國多家外資醫院董事或顧問、華東師範大學經濟與管理學部副教授陳弘信向DW表示，在中國，醫藥價格被官方限制，「這不能體現醫師的（專業）價值」。因此，各醫院有一些方法來「補償」醫師的工作。

有專家認為，中國醫療產業的待遇可能相對偏低。以上海為例，陳弘信說，中國的名校畢業生如果畢業去金融業工作，到30歲可能已有2萬元至3萬元人民幣的月薪，但同齡年輕醫師每個月薪資卻可能只有人民幣不到1萬元。

「當你的同學（在金融業）30歲就買房結婚，你（當醫師）才領（人民幣）幾千塊，誰要跟你結婚？」陳弘信進一步指出，對中國的年輕醫師來說，收入多寡是看醫院的各科室會不會有額外獎金，以及主管會不會將這個獎金分給年輕醫師。一般來說，要加上績效獎金之後，醫生才有真正足夠的收入。

學術會議成另一重點

據上海《新民週刊》報導，在這場反腐風暴中，醫院與藥商以「學術會議」之名進行利益輸送，也成了官方另一大調查重點。

今年5月，中國國家衛健委、公安部、財政部、商務部等中央部門曾聯合印發通知，嚴厲打擊醫藥業以「捐贈」或是學術活動和會議等名義，變相分攤費用、為非法輸送利益提供平台或違規接受資助。

隨後，廣東、廣西、浙江等地的醫療機構相繼印發通知，加強醫療反腐自查力度，除了把直接收受經營企業或人員的紅包回扣列為違規行為，還重點提出醫生為企業站台講課亦違規。此外，官方還要求醫務人員須主動退回2018年至2023年5月以來，所收受的講課費、培訓費、研討費等「不合理報酬」。這意味著，這一輪全國範圍內的醫藥反腐，至少會追溯到過去5年內。

《新民週刊》指出，以往每年7、8月份會密集舉辦醫藥學術會議，新冠疫情之後更是出現「爆發式增長」，不過今年8月以來至少已有10場會議紛紛「避嫌」、宣布延期，往年暑期的醫藥領域「學習班」、「培訓班」也陸續延期或停辦。

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