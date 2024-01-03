中國遊戲草案撼股市？傳中宣部局長遭拔官

（德國之聲中文網）中國國家新聞出版署去年12月發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，對網路遊戲的使用和加值、獎勵等措施作出嚴格限制，此舉引發包含中國科技巨頭騰訊在內的遊戲股價大跌。現有多位消息人士指出，負責此事的中共中宣部出版局局長馮士新，上週已遭免職。不過，中國官方尚未證實這項傳聞。

路透社引述5位消息人士的說法指出，馮士新已在上週被免去了中宣部出版單位負責人職務。該部門負責監督政府的國家新聞出版總署，而國家新聞出版總署則負責監管中國龐大的電玩產業。

報導稱，馮士新遭到免職一事，與中國政府上個月新宣布的網絡遊戲管理規則草案有關，內容擬擴大限制中國網路遊戲登錄時間及課金。雖然規則尚未正式出台，但消息一出就導致包括科技巨頭騰訊在內，全球最大的幾家電玩產業公司的股票暴跌，也讓廣大的中國股民哀號一片。

對此，中國國務院新聞辦公室並未回覆路透社的置評請求，路透社也無法聯繫到馮世新本人以要求置評。

馮士新經常代表中國政府出席各類活動，並討論當局監管遊戲行業的努力，包括對遊戲的審批和遊戲玩家實名驗證要求。

這項尚未上路的新規定，限制中國了的遊戲使用及消費，包含規定網路遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。

徵求意見稿又指出，網路遊戲的出版經營單位，應依照有關法律法規，嚴格控制未成年人使用網絡遊戲時段及時長；對容易導致沉迷、存在不適合未成年人使用內容的遊戲，應禁止未成年人登錄。此外，網絡遊戲直播不得出現高額打賞。

科技股重挫

此舉引發各界譁然，也對正在試圖爭取民間和外國投資的中國政府，產生了重大的負面影響。根據彭博社當時的報導，中國網路巨頭、全球最大遊戲公司騰訊的市值在12月22日當天就大幅縮水超過500億美元，港股遊戲股板塊集體下挫。

中國媒體《第一財經日報》則指出，當時僅網易和騰訊兩家中國科技公司的港股市值，蒸發就接近5000億港幣。

分析師還表示，這些計劃使潛在監管變化的風險重新成為投資者關注的焦點，在北京一直試圖增加私營部門投資以刺激經濟放緩之際，此舉損害了投資人的信心。

中國網友在微博上表示，「啥都要管，成年人自己花點錢玩個遊戲也不允許了」，「直接讓中國遊戲行業消失更直接」。

規定會改嗎？

此前，在該項規範草案引發遊戲股慘跌後，中國國家新聞出版署在12月25日，一口氣批准了105款新的國產網路遊戲，並表示完全支持中國的遊戲產業，被認為是藉此挽救消費者和投資人的信心。

路透社報導，在管理規則公佈5天后，中國政府採取了安撫性的語氣，表示將透過「認真研究」公眾意見來改進規則。

但這並非是中國政府首次嚴格限制遊戲產業。2021年時，北京就對電玩產業進行了嚴厲打擊。當時對18歲以下的青少年，設定了嚴格的遊戲時間限制，並以遊戲成癮問題為由，暫停批准新電玩遊戲的審查約8個月。

這項打擊行動，被認為是對包括科技和房地產在內，針對多個行業更廣泛監管收緊的一部分，並導致2022年成為中國遊戲產業總收入首次陷入萎縮。

根據中國遊戲產業的的數據，中國電玩市場2023年開始恢復成長，國內收入成長了 14%至人民幣3030 億元。

（綜合報導）

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