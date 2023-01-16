中國遊客出國潮未現 亞洲旅遊景點仍冷清

（德國之聲中文網）雖然中國官方自去年底起，陸續停止新冠病毒封鎖和限制措施，並開放中國民眾出國旅遊，但在農曆春節期間，亞洲傳統的旅遊熱點仍然冷清，並未看到太多的中國遊客出現。

美聯社報導，本週只有少數中國遊客出現在泰國清邁古老的「塔佩門」附近的市場和廣場。塔佩門是泰國許多旅遊熱點之一，仍在等待數百萬中國遊客返回。

近期印尼巴厘島的海灘和泰國清邁的寺廟，雖然說是新冠疫情爆發以來最繁忙的時期，但仍然相對安靜。

不過，清邁唐人街的飲料銷售商查納蒂普（Chanatip Pansomboon音譯）仍然很樂觀。他相信，隨著來自中國的航班數量穩步增加，這只是時間問題。

查納蒂普說：「如果他們（指中國遊客）中的很多人能夠返回，那將是一件好事，因為他們擁有購買力」。

將要恢復的中國團體旅遊，可能會為泰國帶來更多的遊客。目前，在中國遊客中，只有個人旅行者有能力出國冒險，而且機票費用是以前的3倍多。

2019年有120萬中國遊客訪問清邁，產生了150億泰銖（約4.5億美元）的旅遊相關收入，但由於各國對中國大多關閉邊境，該地區的資金嚴重流失。

泰國旅遊局清邁辦事處主任蘇拉達（Suladda Sarutilawan音譯）表示，中國的團體旅遊將於2月6日恢復，但遊客人數將取決於運營的航班數量。她說，希望今年有50萬至60萬名中國遊客。

來自上海的商人李偉（音譯）帶著他的七口之家參觀清邁古城牆時說，當然有更多的中國人願意參觀，「由於簽證和航班還沒有恢復正常，也許未來三個月會有遊客來」，李偉說。

峇里島也很冷清

美聯社報導，在印尼熱帶度假勝地巴厘島，有些商店和餐館裝飾著喜慶的紅燈籠和用於農曆新年現金禮物的紅色和金色信封，但仍然相對無人。

週日（1月22日），新冠疫情爆發後，從中國直飛的第一架航班抵達巴厘島，帶來了來自深圳的210名遊客，他們受到金盞花花環和舞蹈表演的歡迎。

「在 COVID 之前，我們與接待中國遊客的旅行社合作，這些遊客每天都會從中國帶來客人，但自從他們關閉後，客人就少了很多」，巴厘島金巴蘭地區的一家海鮮餐廳老闆蘇塔瑪（Made Sutarma音譯）說。

在經歷了3年幾乎沒有顧客的情況後，一家中餐館的總經理維薩納（Nyoman Wisana） 表示，他非常高興看到中國遊客回歸。

巴厘島旅遊和旅行社協會主席溫納斯特拉（Putu Winastra音譯）說，從去年1月到11月，只有不到23000名中國遊客到過巴厘島，島上80家主要接待中國客戶的旅行社中，只有四分之一在運營。

「實際上，我們對此非常擔心」，他說。

溫納斯特拉說，印尼正在制定吸引更多中國遊客的計劃，包括探索從北京、上海和廣州等主要城市開通直飛航班。

中國將有限度恢復團客

澳大利亞廣播公司報導，中國將從2月6日起恢復前往20個國家的團隊旅遊，但澳大利亞不在目的地名單上。墨爾本長城旅行社老闆張成（音譯）認為，這是對澳大利亞對來自中國的遊客提出額外新冠病毒檢測要求後，所做的報復。

澳大利亞衛生部長馬克巴特勒（Mark Butler ）當時表示，由於缺乏中國流行病學情況的詳細信息，要求所有來自中國的旅客提供新冠陰性檢測結果，是一項臨時措施。

包括英國、美國和法國在內的一系列其他國家也對中國遊客提出了檢測要求，因此他們也不在中國政府首波批准的團體旅遊名單國之上。

中國文化和旅遊部上週五（20日）宣布，包含俄羅斯、泰國和新西蘭等20個國家，將能夠接受來自中國旅行社和在線旅遊公司的團體旅遊。

張成說，澳大利亞對來自中國的遊客實施的新冠檢測措施是「嚴重的歧視性做法」，「為什麼只有來自中國的人（接受測試），而不是所有來自海外的人？」 張成也解讀，「中國遊客了解哪個國家更友好」。

澳大利亞廣播公司已聯繫中國駐澳大利亞大使館，了解旅遊團何時會在澳大利亞恢復，但未收到回覆。

澳大利亞外交部發言人告訴澳大利亞廣播公司，中國遊客對前往澳大利亞旅遊的濃厚興趣持樂觀態度。2019年，在新冠病毒大流行之前，有超過140萬遊客從中國來到澳大利亞，估計花費了103億美元。

「我們相信，由於中國的 COVID 邊境限制已經放鬆，澳大利亞作為優質旅遊目的地的聲譽將會吸引中國遊客返回，無論澳大利亞是否被納入批准的目的地」，澳大利亞外交部發言人在回應時說。

（美聯社、澳大利亞廣播公司）

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