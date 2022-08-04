中國軍演波及台灣漁民

中國無人機夜擾金門 當地對軍演「無感」？

中國解放軍自週四（8月4日）中午12時起，已經展開在台灣周邊的實彈軍演。就在軍演前卻傳出，金門遭到中國無人機侵擾，台灣方面發射信號彈驅離。但相較於國際的緊張氛圍，距離廈門最近的金門，大部分民眾卻似乎對軍演「無感」？