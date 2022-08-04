 中國軍演波及台灣漁民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

中國軍演波及台灣漁民

美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國解放軍隨即包圍台灣進行一連四天的實彈軍演。德國之聲記者走訪台灣最大漁港屏東東港，有漁民得悉軍演後匆匆趕回港口避禍，他們都很擔心軍演常態化，將影響生計。

多媒体中心更多内容

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想 04.08.2022

佩洛西班機在8月2日晚間抵達台灣。德國之聲記者訪問台北民眾，對於佩洛西以及她此趟的行程，他們有什麼看法？

佩洛西今夜訪台 台北民眾怎么看？ 02.08.2022

相关文章

HANDOUT - 02.08.2022, Taiwan, Taipeh: Dieses vom taiwanesischen Außenministerium veröffentlichte Handout zeigt Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, nach ihrer Ankunft am Flughafen von Taipeh. Allen Drohungen aus China zum Trotz ist die US-Spitzenpolitikerin Pelosi zu einem Besuch in Taiwan eingetroffen. Foto: Uncredited/Taiwan Ministry of Foreign Affairs/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

佩洛西抵台後解放軍軍演 台灣民眾無感？ 02.08.2022

美國現任眾議院議長在中國壓力下出訪台灣，台海局勢迅速升溫。德國之聲記者守候在佩洛西抵達的台北松山機場與下榻飯店，並了解台灣民眾想法。

Pro-China supporters hold U.S. flag and a picture of U.S. House Speaker Nancy Pelosi during a protest outside the Consulate General of the United States in Hong Kong, Wednesday, Aug. 3, 2022. U.S. House Speaker Nancy Pelosi arrived in Taiwan late Tuesday, becoming the highest-ranking American official in 25 years to visit the self-ruled island claimed by China, which quickly announced that it would conduct military maneuvers in retaliation for her presence. (AP Photo/Kin Cheung)

台海局勢升溫：香港隔岸旁觀有感？ 04.08.2022

兩岸局勢因美國眾議院議長佩洛西訪台而進一步升溫，在香港也引來廣泛關注，台港之間的政經互動如何被牽動？

FILE - Two J-7 fighters perform in an aerobatic show to celebrate the 60th anniversary of the People's Liberation Army Air Force in Beijing on Nov. 11, 2009. State broadcaster CCTV's military channel reported that a Chinese air force fighter jet went down near an airport in Xiangyang in Hubei province on Thursday morning. (AP Photo, File)

中國宣布台灣周邊軍演 台國防部：形同海空封锁 03.08.2022

佩洛西不顧北京強烈反對抵台，中國隨即宣布將在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。台灣國防部指，中國企圖威脅重要港口與都會區域，「嚴重侵害領海領土主權，違反《聯合國海洋公約》」。德國之聲訪問多名專家，請他們分析台海現況。

19.10.2021, Taiwan, A mannequin of a soldier points a model gun from inside a bunker past Shihyu Islet, towards Xiamen, a coastal city in China, in Lieyu Township, Kinmen, Taiwan, October 19, 2021. Sitting on the front line between Taiwan and China, Kinmen is the last place where the two engaged in major fighting, in 1958 at the height of the Cold War, and where memories of war are burned into minds decades later. REUTERS/Ann Wang SEARCH WANG KINMEN FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAY

中國無人機夜擾金門 當地對軍演「無感」？ 04.08.2022

中國解放軍自週四（8月4日）中午12時起，已經展開在台灣周邊的實彈軍演。就在軍演前卻傳出，金門遭到中國無人機侵擾，台灣方面發射信號彈驅離。但相較於國際的緊張氛圍，距離廈門最近的金門，大部分民眾卻似乎對軍演「無感」？