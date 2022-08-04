中國軍演波及台灣漁民

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美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國解放軍隨即包圍台灣進行一連四天的實彈軍演。德國之聲記者走訪台灣最大漁港屏東東港，有漁民得悉軍演後匆匆趕回港口避禍，他們都很擔心軍演常態化，將影響生計。
美國現任眾議院議長在中國壓力下出訪台灣，台海局勢迅速升溫。德國之聲記者守候在佩洛西抵達的台北松山機場與下榻飯店，並了解台灣民眾想法。
兩岸局勢因美國眾議院議長佩洛西訪台而進一步升溫，在香港也引來廣泛關注，台港之間的政經互動如何被牽動？
佩洛西不顧北京強烈反對抵台，中國隨即宣布將在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。台灣國防部指，中國企圖威脅重要港口與都會區域，「嚴重侵害領海領土主權，違反《聯合國海洋公約》」。德國之聲訪問多名專家，請他們分析台海現況。
中國解放軍自週四（8月4日）中午12時起，已經展開在台灣周邊的實彈軍演。就在軍演前卻傳出，金門遭到中國無人機侵擾，台灣方面發射信號彈驅離。但相較於國際的緊張氛圍，距離廈門最近的金門，大部分民眾卻似乎對軍演「無感」？
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