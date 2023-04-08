 中國軍演擴及台灣東部 或成圍台新模式？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.04.2023

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时政风云

中國軍演擴及台灣東部 或成圍台新模式？

蔡麥會結束後，中國對台展開一系列軍演，除將軍力部署延伸至原本被台灣視為「安全區」的台灣東部，開啟了解放軍包圍台灣的新作戰模式外，更引發美國軍方、日本政府的關注。中國此次的軍演有什麼意義？美、日方又如何反應？

中國解放軍8日公布其空軍實施「聯合利劍」軍演的畫面

中國解放軍8日公布其空軍實施「聯合利劍」軍演的畫面

（德國之聲中文網）中國解放軍宣布週六（4月8日）起在台海展開為期3天的「聯合利劍」環台演習，除9日模擬了對台灣的精確打擊外，解放軍東部戰區司令部10日更在其微信帳號上，發布了一段戰機對台發射導彈的模擬短片；台灣國防部也陸續發布偵獲中國軍機、軍艦擾台，甚至逾越台海中線的消息。

台灣東部不再是「安全區」？

中國軍事科學院中美防務關係研究中心副主任趙小卓9日在中國官媒《環球時報》上評論，此次中國軍方透過官媒央視、解放軍社群平台公開談論對台灣目標的模擬攻擊，是前所未有的操作。

他表示，此前中國官方的報導中，從未出現過以台灣島內某座建築或軍事基地為具體、關鍵目標的模擬討論。

據台灣中央社報導，此次軍演，解放軍的航空母艦山東艦殲15艦載機已實施起降作業，曾進入台灣東部海域。趙小卓評論，這表示解放軍的參演兵力將從台島的西部，擴及北、東及南部，「對台灣島形成不斷進逼的合圍態勢」。

圖為中國官媒央視報導解放軍在台海附近空域演習。

圖為中國官媒央視報導解放軍在台海附近空域演習。

香港《明報》9日引述中國國防大學國家安全學院副教授張弛說法，表示中國此次結合環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，目標明確、兵力運用靈活，或成解放軍未來圍台的新模式。

張弛說，此次「聯合利劍」，中國戰備警巡「從多方向全面逼近台島，通過演習部隊發布的圖片或短片，可清楚看到台島中央山脈及近岸標誌性建築，顯示出此次戰巡進逼力度非常大」。

《環球時報》亦報導，台灣東部原本被台方視為免受解放軍打擊的安全區，設置了大量疏散基地及防禦設施。然而，中國的山東艦隊在此次演習中，部署遠及台灣東部外海，可切斷外部勢力援台的通道，並有效打擊台灣東部的軍事基地，不僅對解放軍的圍台戰略極具意義，也意味著台灣東部已不再是「安全區」。

專家：軍演並非明智之舉

針對中國軍演，台灣國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲9日接受DW訪問時，則表達了不同的看法。

蘇紫雲告訴DW，去年8月時任美國眾院議長佩洛西訪台後，中國軍演的模式是在一週內，將火力、軍力集中於台灣周圍展示，卻因影響國際航線而引發他國不滿。因此，中國此次改將軍演實施期間調降為3天，並將兵力跟火力分散在不同地區展示，就是希望降低對周邊情勢的影響，可以避免造成日韓等國的反彈，以免影響中國的經濟復甦。

台灣總統蔡英文日前會晤美國眾院議長麥卡錫，引發中國反彈

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即使如此，蘇紫雲仍然認為北京此次的軍演非常不智。

他說，中國想在國際上表現節制，卻又突然發動這種大規模軍演，即使威脅程度和對區域的影響不如去年8月，仍展現了「中國不理性的戰狼態度」，這將讓美國越發認為中國展現侵略者姿態，除「間接打臉了（法國總統）馬克宏」，也可能反而讓台灣獲得更多同情。

蘇紫雲說，若美國政府、民間對中國的印象因此惡化，將使美國對中國的軍事、貿易、科技圍堵更升級，讓北京面對複合式的反彈。此外，印太地區的日本和菲律賓都已明顯成為美國的重要戰略夥伴，北京此次軍演，可能在戰略上進一步自我孤立。

美日關注台海軍事動態

美國曾表示將密切關注中國對台軍演動態。據路透社報導，中國軍演之際，美國海軍10日也派出驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）在南沙群島附近航行，執行維護自由航行權的任務。

美國海軍的聲明稱，米利厄斯號驅逐艦已駛離過度聲索的區域，並繼續在南海執行任務。聲明並強調，此次驅逐艦的出航符合國際法，並「維護了在該海域自由、合法航行的權利」。

上個月，中國和美國就曾因米利厄斯號的行動而發生爭執，當時中國宣稱，米利厄斯號駛入了該國在西沙群島附近的領海，美國則反駁稱美方軍艦是在作「例行行動」。

中美雙方今年3月就曾因米利厄斯號驅逐艦的行動發生衝突

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除美國之外，日本亦對此事表達了關注。路透社報導，日本內閣官房長官松野博一10日透露，日本長期以來都對中國在台海的軍事活動感到十分擔憂，更持續高度關注中國近日的軍演。

松野博一告訴路透社：「台海的和平與穩定不僅對日本的安全很重要，對整個國際社會的穩定也很重要。」

美國空軍在日本南部的沖繩島上設有一座主要基地，去年8月，中國因佩洛西訪台而對台實施軍演時，亦有導彈落在日本專屬經濟區（EEZ）內。

蔡英文會晤麥卡錫 兩岸民眾怎麼看?

（綜合報導）

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