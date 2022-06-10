中國軍機「擾台」路線深入菲律賓海 專家稱罕見

（德國之聲中文網）台灣週二（6月21日）出動戰機，警告中國當天飛入其防空識別區的29架軍機，路線包括台灣西南地區和菲律賓海。路透社稱，這是自5月底兩岸局勢升溫後最大的一次入侵。

台灣空軍表示，他們派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控等應處作為。這也是台灣例行的應對行動。

根據台灣空軍公佈，這次中國共出動了包括1架次運9通信對抗機、1架次運8電偵機、6架次轟6機、1架次運油20機、2架次空警500機、1架次運8反潛機、8架次殲16機、4架次蘇愷30機及5架次殲11機，共29架次。

台灣當局曾表示，中國反復在台灣附近進行軍事活動，是為了消耗台灣軍隊的能量，也是為了測試台灣的反應。

數量第3多

這次中國軍機「擾台」是迄今為止軍機數量第3多的紀錄，今年1月23日有39架次中國軍機「擾台」，為今年以來數量最多一次，5月30日的30架次，是今年數量第2多。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



中國聲稱台灣為其領土，過去兩年多次在台灣周圍執行演習任務，通常範圍是靠近台灣西南部的防空識別區的西南部以及東沙群島。

對此，中國並未立即發表評論，不過過去曾說過類似舉動是旨在保護國家主權的演習。美國國務院發言人在一封電子郵件中告訴路透社，北京應該 「停止在軍事、外交和經濟上對台灣施壓和恐嚇」。

5月底，中國官方才明確表示，當時在台灣周圍進行的軍事演習是作為對其與美國 「勾結」的一個嚴厲警告。

罕見路徑

其中有6架次轟6機與運9通信對抗機、運8電偵機各一架次，深入台灣東南空域並往東南方深入菲律賓海。對此，國家政策研究基金會副研究員揭仲向台灣媒體表示，往台灣東南下方的路徑，應該是自國防部開始公佈西南空域空情動態後，比較罕見情形。

揭仲分析稱，深入台灣東南方的戰機都屬長航程，運油20空中加油機和殲16等戰機僅在西南空域，並沒有繼續朝台灣南方和東南方前進；判斷應是遠征打擊機群的「分練」、或部分科目演練，還不是完整的遠征打擊機群聯合演練。

台灣海軍官校前教官、軍事專家呂禮詩在其臉書寫道：「數量不是問題，『新路徑、新把戲、新目的』才令人糟心！」

观看视频 02:20 百多架中国军机“扰台” 台湾民众不担心？

早前，美國總統拜登曾表示，若中國攻擊台灣美國將軍事介入，這似乎表明美國對台灣的「戰略模糊」政策有所改變，近而激怒中國。

這幾年，中國加強對台灣施壓，要求台灣接受其主權主張。台灣總統蔡英文去年曾說，面對兩岸關係，臺灣一貫的立場，就是遇到壓力不屈服，得到支持不冒進。

（中央社、路透社等）

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