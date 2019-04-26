中國跨性別者悲歌:「家人決定我是誰」

(德国之声中文网) 人权团体国际特赦组织 (Amnesty International) 本月初发布一份报告，揭露中国跨性别者因为长期在社会中遭受歧视或污名化，再加上严格的资格限制与缺乏讯息取得的管道， 他们被迫透过不安全且无管制的管道进行性别确认医疗程序。

报告指出，由于中国缺乏有关性别确认医疗程序的可信讯息，中国跨性别者往往得通过非正规管道寻求相关的医疗卫生建议，这容易危害到他们的身体健康。 报告写道: 「中国仅有一套就性别确认手术提供指导的标准，但并没有涵盖包括激素疗法及咨询在内的其他性别确认医疗程序。 」

跨性别者还得符合一堆「资格」，才能透过政府核准的管道接受相关手术。 中国的《性别重置技术管理规范》规定希望进行生殖器手术或第二性征手术的跨性别者必须先被诊断为有「易性癖」，并且未婚、年过20岁、被证明适合接受手术、无犯罪纪录且对进行性别确认手术的渴望长达5年以上。 除了必须符合这些规定外，跨性别者必须得到家属同意才能进行手术。

国际特赦组织批评，这些标准对希望寻求性别确认手术的人造成障碍，侵犯了他们的权利。 他们在报告中写道: 「以取得家属同意作为让成年跨性别者进行性别确认手术的先决条件，侵犯了他们的隐私，因为跨性别者必须告诉直系亲属自己的性别认同及就医决定，才能进行手术。 」

国际特赦组织的中国研究员卢利安（Doriane Lau）表示，中国政府应该改变对寻求进行手术的跨性别者所施加的严苛要求，并改善医疗相关讯息缺乏的问题。 她说: 「中国政府有负于跨性别者，歧视性的法律和政策令许多人认为自己别无选择，只得冒着生命危险自行进行高风险的手术，并在黑市寻取不安全的激素药物。 」

遭法律漠视的社群

对住在安徽省合肥的方羽然来说，跨性别者在中国面临最大的问题是出柜、自我认同、以及与手术或疗程相关的事项。 因为中国缺乏取得与激素相关信息的管道，跨性别者往往得透过百度搜寻相关信息。 他告诉德国之声: 「但百度搜寻出来的信息有不真实或偏差的情形，这些信息会导致我不敢用激素。 」

另外，由于在中国国内做任何手术都需要亲友同意，使整个程序变得很麻烦，也导致方羽然打消了动手术的念头。 他说: 「在我父母的认知里，我跟男生或女生谈恋爱都没问题，但因为多数中国人仍然觉得动手术是很伤身体的事，所以他们不许我对自己的身体动手术。 」

方羽然认为对中国的法治系统来说，跨性别不在它们考虑的范畴内。 不过他也认为，随着年轻一代慢慢理解跨性别的议题，社会的接受度也有慢慢提升的趋势。 他告诉德国之声: 「我从开始投入跨性别运动后，我本身就有个初衷，希望让身边每个想认识我的人知道跨性别是什么。 这是我正在做的事情。 我觉得跨性别的能见度以后会越来越高，能见度越高，能做的事情也越多。 」