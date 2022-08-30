中國購俄天然氣 將改以盧布和人民幣支付

（德國之聲中文網）俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）週二（9月6日）表示，它已簽署一項協議，俄羅斯供應給中國的天然氣，其付款方式將由美元改為人民幣和盧布。這一策略是俄羅斯為了減少其銀行系統和貿易上對美元和歐元的依賴。

路透社報導，俄羅斯天然氣工業股份公司首席執行官米勒（Alexei Miller）表示，以俄羅斯盧布和人民幣支付天然氣費用，對俄羅斯天然氣工業股份公司以及中國國有的中國石油天然氣集團公司來說，是「互惠互利」 。

半島電視台報導，米勒在與中國石油集團負責人戴厚良舉行視訊會議後，發表的一份聲明中提到，「新的支付機制是一種互利、及時、可靠和實用的解決方案」。米勒還說，「這將簡化（費用）計算方式，成為其他公司的典範，並為我們的經濟發展提供額外的動力。」

俄羅斯天然氣工業股份公司沒有提供有關該計劃的更多細節，也沒有說明中國付款何時開始從美元轉換為盧布和人民幣。

俄羅斯天然氣工業股份公司的聲明還指出，米勒在會議中向中國同行通報，通過東線的「西伯利亞力量」（ Power of Siberia）天然氣管道向中國供應天然氣的工作狀態，該管道連接了俄羅斯和中國的天然氣網路。

今年早些時候，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）要求歐洲客戶在俄羅斯開立盧布銀行賬戶，並以俄羅斯貨幣支付。一些拒絕這項交易條款的公司或國家，其天然氣供應被俄羅斯切斷。

俄羅斯在入侵烏克蘭前夕，與中國簽署了一項高達375億美元的新的天然氣供應協議，被視為具有里程碑的意義。此前，俄羅斯自2019年底開始，即已通過3000公里長的「西伯利亞力量」輸氣管道向中國輸送天然氣。普京當時稱讚此舉對俄羅斯、中國和全球市場而言，是「真正的歷史事件」。

在西方國家因烏克蘭戰爭對莫斯科實施前所未有的制裁後，外界預計俄羅斯經濟將崩潰。不過俄羅斯統計局日前表示，今年前6個月的俄國國內生產總值（GDP）僅下降了0.4%。官方數據顯示，俄羅斯的資本投資增加、盧布匯率反彈、在戰爭開始時飆升的國內通貨膨脹率也開始消退。

儘管官方數據指經濟形勢好於預期，但在俄羅斯坦克進入烏克蘭後不久，克里姆林宮就停止發布大量經濟數據。

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