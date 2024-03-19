中國證監會重罰恆大 指許家印「手段惡劣」

（德國之聲中文網）恆大地產週二（3月18日）表示，收到中國證監會行政處罰及市場禁入的事先告知書，內容針對該公司多起不當行為進行裁罰。

告知書內容指，恆大在2019年及2020年的報告中存在虛假記載，誇大收入超過數千億人民幣；涉嫌詐欺發行公司債券；未按規定及時披露2021年年度報告、2022年中期報告及2022年年度報告；未按規定披露重大訴訟仲裁；未按規定披露未能清償到期債務等資訊。

根據中國證監會報告，恆大地產當年透過提前確認收入的方式虛報財務，讓2019年的收入虛增將近2140億人民幣，佔該期營收約50％。隔年虛報的營收更高達3501億，占當期營收78.54％。2年虛報收入超過5600億人民幣。

此外，恆大自2020年1月以來，共涉及1533筆涉案金額高於5000萬的重大訴訟，總金額近4313億人民幣；自2020年初至2023年8月，到期未清償債務則達2785.3億人民幣。儘管涉及金額和範圍廣大，但恆大地產均未依規定及時公布。

對此，中國證監會除了責令恆大改正外，另將處以該公司41.75億人民幣罰款。創辦人許家印另被處4700萬人民幣罰款，並且和恆大二把手夏海鈞一同被「終身禁入」證券市場。

恆大地產集團18日晚間回應將持續關注進展，且對於中國證監會的懲處「放棄陳述、申辯和聽證的權利」，並說「本次行政處罰最終以中國證監會做出的正式行政處罰及市場禁入決定為準」。

批許家印「手段惡劣」

中國證監會指出，時任恆大地產董事長的許家印當時全面管理日常經營事務，授意其他人員虛增恆大地產年報業績；時任董事局副主席兼總裁的夏海鈞，則是組織安排編制虛假財務報告。官方批評兩人「手段特別惡劣，情節特別嚴重，是直接負責的主管人員」，因此裁以終身禁入證券市場。

此前，許家印在去年9月因「涉嫌違法犯罪」被中國警方採取強制措施。目前外界對於他是否遭刑事指控，以及他的下落均不得而知。

香港高等法院今年1月勒令恆大清盤

中國房地產行業依舊是影響中國經濟復甦的主要障礙。中國國家統計局週一（18日）公佈2024年1、2月的經濟數據，中國房地產開發投資對比去年同期下降9％，儘管和去年12月跌幅一度超過2成來看明顯回穩，但新建房屋銷售額下滑幅度仍達24.1％。

恆大集團今年1月底被香港高等法院裁定「資不抵債」，且重組方案欠缺進展，因此勒令清盤。當時恆大執行總裁肖恩回應，恆大經營面臨「巨大困難」，且恆大地產已被中國證監會立案調查，許家印等人因涉嫌違法犯罪被依法採取強制措施，無法滿足境外債務重組的相關法定條件，導致重組方案最終難以落定。

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