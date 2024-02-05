中國證監會聲明「穩信心」 國家隊出面加強救市？

（德國之聲中文網）週一（2月5日），中國股市連續第6個交易日下跌。在一片愁雲慘霧之中，官方仍未出台具體的政策支持。滬深300指數跌約2.1%，再度刷新5年新低；上證綜合指數則在上週暴跌6.2%之後，再跌約3.5%。

路透社引述前海開源基金管理公司經濟學家楊德龍（Yang Delong）說法指，市場延續了上週的暴跌，而且尚無觸底或穩定下來的跡象。楊德龍形容市場已經出現「非理性下跌」，呼籲「國家隊應加大救市力度……市場已經到了關鍵時刻。」

近幾週以來，由中國國家支持的「國家隊」投資者陸續湧進中國股市，加大購買藍籌基金的力度，但至今為止仍無法為股市止血。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 开年不利 2024开年以来中国股市持续下跌，三大指数集体低开的背景下，国务院本周承诺要采取措施稳定市场、提振信心，央行随后宣布降准降息措施，股市之后出现短暂反弹。有涨就有跌，A股30多年的历史中，股民也经历了一次次惊心动魄的过山车之旅。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市三十年 1990年12月19日的上海见证了中国史上的一个“第一”，这一天上海证券交易所开市，这标志着中国证券市场的正式诞生。一年后深交所也正式开业。迄今为止，中国股票市场走过30余载。一路上起起落落，一代代股民也在牛市和熊市的转换中成长。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 股市风云 最近热播的爆款电视剧《繁花》讲述了90年代上海生意场上的风云故事，其中关于90年代初股市的不少情节也燃起了股民的一波回忆杀。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 邓小平南巡 1992年邓小平南巡，在讲话中他鼓励股市试验。由此激发一轮牛市。第一财经报道，当年的11月17日，天宸股份人民币股票上市，沪指完成最后一跌，一轮牛市启动。3个月内快速上涨，涨幅高达301%，这个涨幅至今为股民津津乐道。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 牛去熊来 俗话说股市有风险，投资需谨慎，正所谓 三十年河东三十年河西，有涨就有跌，有牛市自然也有熊市。2005年的6月，经过A股几年漫漫熊途，击穿1300点的心理关口之后，终于跌破千点大关，创出了998点的低点。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 历史大顶 不过在一轮轰轰烈烈的股权分置改革等因素的影响下，各路资金快速涌入，短短两年后就出现了史无前例的大牛市行情。2007年10月，A股出现6124的历史高点，至今没有被打破。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 赴港上市潮 2007年，内地上市公司在香港股票市场也表现抢眼。根据中国政府网，截至当年12月14日，内地上市公司数目占香港上市公司总数的61%,市值占总市值的58％, 图为2004年10月的香港交易所。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 "股灾"模式 2015年4月证监会开放A股市场"一人多户"限制，允许每名投资者最多可以开立20个A股账户。两个月后沪市达到5178点，达到近8年来的最高点位。众多股民情绪沸腾，市场一片其乐融融，当时很多散户投资者并不知道，这就是此轮牛市的终点。按照证监会的要求，各大券商开始清理非机构类个人投资者的配资业务账户，遏制借债炒股。市场突现恐慌气氛，沪深指数之后急速下挫，两个多月急跌45%，接近腰斩。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 证监会高官 2013年3月至2016年2月肖钢担任证监会主席，也是被视为中国股市极富灾难性的时间段：三次股灾，两次熔断，近20次千股跌停。大批股民认为证监会对2015年的股灾应对不足。2016年2月，肖钢被免去证监会主席职务。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 熊冠全球 刘士余接替肖钢上任证监会主席后掀起“监管风暴”。但2018年上证综指全年跌幅24.59%，深成指和创业板年跌幅则高达34.42%和28.65%，被股民戏称“熊冠全球”。2019年1月刘士余被免去证监会主席一职。5月19日，中纪委发布消息称，刘士余因涉嫌违纪违法，主动投案配合调查。目前的证监会主席是易会满。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 跌跌不休 过去一年多以来，中国股市的跌势尤其刺眼也是因为，其他股市的表现相当不错。《华尔街日报》报道，美国股市去年大幅飙升，并在本周创下新高。日本日经指数在2023年上涨了28%，目前处于三十多年来的最高水平。今年年初迄今，该指数上涨9.1%。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 拥抱日本股市 在本土股市低迷的背景下，一些中国散户也选择日本股市，加入了抢购日本股票的行列。《华尔街日报》援引金融数据提供商万得(Wind)的统计，四只追踪日经指数的中国上市ETF上周实现约26亿美元的成交额，是有记录以来交易最繁忙的一周。

中国股市30余载 那些跌宕起伏的大涨大跌 央行出手 中国人民银行行长潘功胜本周三在新闻发布会出人意料地宣布了降准降息的消息。有分析师指出，这表明政府希望出台政策，确保经济在新的一年有良好开局。不过《华尔街日报》指出，有经济学家认为此举措效果有限，这个全球第二大经济体需要出台更强有力的提振措施。



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證監會聲明「穩信心」卻無具體措施

在中國股市近期跌至5年來低點之際，中國證監會週日（4日）的新聞稿表明要重振市場信心，但並未提出具體的政策措施。

新聞稿寫道，證監會黨委書記與主席易會滿主持了一場會議，提出應「認真傾聽廣大投資者的聲音，及時回應投資者關切」；此外，還要積極「抓好穩定市場各項措施的落實落地，穩預期、穩信心，堅決防範市場異常波動」。

根據新聞稿，證監會還將「依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內線交易、詐欺發行等重大違法行為」。

彭博社引述投資銀行香頌資本（Chanson & Co.）董事沈萌（Shen Meng）觀點：「這份聲明試圖穩定投資人情緒，但並沒有觸及信心不振以及龐大的經濟不確定性等基本問題……那些問題是市場異常波動的原因。」

疲軟的經濟數據、一觸即發的美中地緣政治緊張、日益惡化的房地產危機，還有對金融業不透明的打擊，種種因素都影響了投資人情緒。根據官方數據，中國1月份的製造業採購經理人指數（PMI）升至49.2，但仍是連續4個月低於榮枯線。

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據彭博社報導，北京近幾個月雖採取了零星措施來支持經濟，也討論到可能設立股市穩定基金，但目前尚未宣布任何大規模的舉措來阻止拋售。路透社也指出，中國證監會此前曾宣布一系列措施，欲重振委靡的股市，例如限制公司股東出售股票、抑制賣空、放慢上市步調等等。不過，迄今尚未能阻止股市下滑。

中國滬深300指數上週下跌將近5%，跌至2019年初以來最低水準。在這波股市暴跌與恐慌性的拋售之中，許多中國投資者透過社交媒體表達不滿與憤怒；其中，美國駐華大使館的微博帳號被形容為「中國A股股民的哭牆」，大批中國用戶留言「求救」，開玩笑要美方「接管股民」。

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