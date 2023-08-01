中國製造業PMI連4月萎縮 專家籲推具體措施

（德國之聲中文網）中國國家統計局週一（7月31日）公布的數據顯示，7月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.3%，雖比前一個月小幅回升0.3個百分點，但仍是連續第4個月低於50，即處於經濟活動萎縮狀態。

此外，非製造業商務活動指數（包含服務業與建築業）為51.5%，下降1.7個百分點；建築業商務活動指數則是51.2%，跟3月的高點65.6%相比大幅下滑。

據新華社報導，中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表達了樂觀：「調查的21個行業中有10個位於擴張區間，比上月增加2個，製造業景氣水準總體持續改善。」

不過，路透社指出，中國服務業和製造業徘徊在萎縮邊緣，威脅到第3季的成長前景；政府記者會上的分析師僅含糊承諾將研究並制定政策，讓外界對於即將出台更多刺激措施的希望落空。

專家怎麼看？

《金融時報》報導，荷蘭ING銀行分析師卡內爾（Robert Carnell）認為中國7月的經濟數據起到的鼓勵作用不大，無法說服各界中國經濟在改善。匯豐銀行（HSBC）大中華區經濟學家辛艾琳（Erin Xin，音譯）也說，「經濟復甦的疲軟態勢尚未出現明顯好轉」。

7月中旬，中國公布第2季經濟成長數據為6.3%，雖高於第1季的4.5%，但增幅低於外界先前預期；若以季對季的增長來看，中國第2季國內生產總值（GDP）環比僅增長0.8%。

近期，北京多次釋出訊號，欲透過政策擴大內需、提振市場信心並降低風險，7月19日公布了扶植和推動民營經濟的「31條」意見，31日也發表「關於恢復和擴大消費的措施」通知。但僅有口頭宣示，仍無法說服投資人，許多專家皆指出關鍵在於更多實際、亦於執行的具體措施。

31日的PMI數據公布後，凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟專家普里查德（Julian Evans-Pritchard）在一份報告表示，北京若不盡快推出具體的政策支持，近期的需求下滑狀況可能變成惡性循環。

經濟學人智庫（EIU）資深經濟學者徐天辰（Xu Tianchen，音譯）向路透社表示：「建築業活動急遽下降是令人擔憂的跡象，顯示房地產業可能陷入死亡螺旋。」他也補充道，庫存水準有所改善，這代表隨著削減存貨的努力進入尾聲，中國的製造業已在第2季觸底。

法新社引述上海保銀投资管理公司（Pinpoint Asset Management）經濟學家張智威的觀點，認為7月的數據傳達了混雜的訊號，「經濟勢頭看來仍相當疲軟」。他還表示，中共中央政治局的會議有認識到經濟面臨的挑戰，重點是接下來的政策是什麼、成效如何，「房地產領域的政策尤其值得關注」。

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（綜合報導）

