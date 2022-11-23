中國被指擴建南海無人島礁 菲方嚴正關切

（德國之聲中文網）據西方官員透露，中國正在南中國海興建數個無人島礁。他們向彭博社展示的衛星照片顯示，一艘中國海船卸下兩棲液壓挖掘機，該機器曾用於2014年南沙群島北部的填海造地項目。而在過去一年，該處有新陸地露出水面，衛星圖片顯示有大洞、碎物和挖掘機履帶，那裡以前只會在潮漲時部分露出水面。

他們表示，據其所知這是首次有國家在非它所屬的領土上進行這些活動，現時要判斷北京的最新舉動是否軍事化島礁仍然言之尚早，但警告中方正試圖藉此製造新的現狀。他們相信，北京是要在這個對全球貿易有關鍵作用的地區中，加強其軍事力量。

官員指類似的活動也在楊信沙洲進行，在去年幾個月的時間內，當地建起了一道新的圍牆。其餘圖片反映，在牛軛礁和敦謙沙洲上都出現物理變化，以往被淹沒的岩礁如今永久屹立於高潮線之上。

不願具名的官員指出，在過去十年來中國實際上是民兵的捕漁船，在南沙群島四個無人島礁上進行建設活動，中方把具爭議的島礁軍事化，包括建設港口、跑道和基建設施。該區內一些沙洲的面積在最近幾年擴大了超過十倍。

中國外交部回應彭博社查詢時指，相關報導「純粹無中生有」。菲律賓外交部在報導刊出後回應說，當局「嚴正關切」事件，因為這類活動違反了「南海各方行為宣言」在自我克制方面的承諾，以及違反了2016年仲裁裁決。當局還表示，已要求其他單位調查此事。

中菲主權爭議不斷

中國依據1947年提出演變而成的「九段線」，宣稱在南中國海擁有超過80%主權，並有權在其「領土」上進行建設活動。幼長和杳無人煙的南沙群島位處全球其中一條最繁忙的航道上，因而在地緣政治和軍事上具有重要性，猶其是正值台海局勢緊張之時。

中國過去十年的軍事化行動，導致周邊國家增加相關國防開支和填海項目，據報導越南今年在其南沙群島前哨點擴大挖泥和堆填工程。菲律賓本月抗議中國輪船闖入具爭議的禮樂灘——兩國曾商討在該區開展聯合鑽探計劃。去年，中國200船隻在牛軛礁水域進行類似行動，招致菲律賓集結船隊以作回應。

2016年，海牙的國際仲裁法庭法官一致判定菲律賓勝訴，否定中國在南海的「九段線」主張。中方不承認仲裁結果，稱其沒有法理依據，並繼續派出數以千計的「漁船」到爭議區域作業。因為南海主權爭議，中國與菲律賓、台灣、馬來西亞、印尼、越南等國的關係愈趨緊崩。

美方一直都批評中方所為，並以行使其宣稱的「航行自由」在南海抗衡北京的主張。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本月初表示，美方正在印太區域建立更具殺傷力的軍事姿態，確保中國不會支配該區域。「中國是唯一有意願和能力重塑區域和國際秩序的國家，以令其配合威權主張。」他當時說：「所以讓我講清楚，我們不會容許它發生。」

（彭博社等）

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。