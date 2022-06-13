中國行成失敗遺產？專家稱巴切萊特削弱聯合國機制

（德國之聲中文網）在結束爭議的訪華行程後，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）本週表示將不尋求連任。這代表今年8月底任期屆滿時，她將卸任此一職務，但她的中國行以及遲遲未能公布的新疆人權報告，仍持續受到廣泛批評。

人權觀察中國部主任理查森（Sophie Richardson）透過電子信件向德國之聲表示，巴切萊特訪華「完全是按照中國政府的要求進行」，且遲遲不願意發表新疆報告，不願意常談針對西藏人、香港人和中國其他地區的嚴重侵犯人權行為，「這些都損害了她和她辦事處的信譽」。

也有學者直指巴切萊特「失職」。曾任國際特赦中國研究員、現為日本東京明治大學訪問研究員的潘嘉偉批評，巴切萊特未能對新疆侵犯人權的指控進行獨立調查，已淪為「覆述中國政府所說的話的傳聲筒」。他向德國之聲說：「作為一名負責人權問題的聯合國官員，這樣的行為實在是一種恥辱」。

潘嘉偉指出，巴切萊特的中國行「讓聯合國和人權高專辦陷入了極其尷尬的境地，不僅暴露了她缺乏可信度，而且她的態度也削弱了聯合國的機制。」

巴切萊特上個月出訪中國，是17年來聯合國人權事務負責人首次訪問中國，但她因沒有更有力地反對中國所謂的人權侵權行為而受到嚴厲批評，被認為幫助「粉飾」了中國在新疆地區的「暴行」。

中國將先過目新疆報告

除了人權組織和專家學者的批評，週二（6月15日）有數十個國家針對中國在新疆被指控的侵權行為表達關切，並發布聯合聲明敦促巴切萊特「儘速發布」拖延已久的新疆人權報告，要求提供「時間表的進一步訊息」。

這份由荷蘭駐聯合國日內瓦辦事處大使代表發布的聯合聲明，包含了47個國家。該聲明指出，儘管北京堅決否認，但「可信報告」表明，新疆地區「有100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族被任意拘留」。聯合聲明中，這些國家要求得到更詳細的意見，包括中國當局對訪問的限制情況。

根據法新社報導，巴切萊特承諾在8月31日卸任前，將公布推遲已久的新疆人權報告，但並未給出具體時間表。她週一（6月13日）在日內瓦聯合國人權理事會上表示：「報告公佈前，報告文本將先請（中國）政府過目，徵求事實意見」。

人權觀察的理查森以及學者潘嘉偉向德國之聲說明，此舉本屬於正常程序。理查森指出：「這是人權高專辦的標準做法，關鍵仍是落實在她任期結束前公布報告的承諾」 ；潘嘉偉則表示，通常情況下，聯合國會向有關締約國核實事實，並要求締約國對指控作出回應，他認為關鍵在於「對於像中國這樣的專制政權，不可能期待任何真誠的回應，這只是政府的宣傳」。

潘嘉偉說：「高級專員都無法有效地執行監督的作用，這確實顯示了聯合國的機制是多麽的薄弱。」

「中國之行玷污她所有遺產」

巴切萊特任期僅剩約2個月。香港觀察聯合創始人兼首席執行官羅傑斯（Benedict Rogers）日前在《外交政策》撰文評價她為該職位留下的遺產時稱，巴切萊特上任初期表現「還不錯」，但中國行「玷污了她的所有遺產」。

他表示，擔任聯合國人權事務高級專員的人向來被視為道德領袖，巴切萊特過去4年一直在談判出訪中國——特別是新疆——這也是各界一直要求聯合國高專要做的事，外界不應抱怨她在上個月展開訪華行程，但問題是，「她訪問的時間、性質和結果給她的執政生涯留下了可悲的污點。」

文章寫道，巴切萊特在訪問結束後的新聞發布會上重複北京關於「反恐」和「去極端化」等言論，「最奇怪的是她提到會見『民間社會組織、學者、社區和宗教領袖』。我想知道他們會是誰，因為中國的大多數民間社會團體都被關閉了，大多數學者都被關閉了，許多宗教和社區領袖被關押了」。

羅傑斯還質疑，巴切萊特一直堅稱這次訪華「不是調查」，但若是如此，為何需要推遲發布新疆報告？為什麼談了4年的「調查」，如今又聲稱這不是此行目的？

上週，40多名聯合國特別報告員呼籲中國與聯合國人權系統充分合作，並允許獨立專家不受阻礙地進行訪問。他們已經收到並處理了關於中國重大侵犯人權和壓制基本自由的指控。

專家：實質調查重於所謂「溝通」

外界揣測，巴切萊特不尋求連任或與中國之行受到抨擊有關，但現年70歲的她週一（6月13日）表示，這是基於「個人原因」。

根據《華爾街日報》報導，巴切萊特向記者解釋，不尋求連任的決定與受到批評無關，她在訪華之前就已經做出了決定，並告知了聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）。巴切萊特說：「我曾兩次擔任總統，不難想像我一生中受到了很多批評，所以這不是讓我作出某些決定的原因。」

對此，潘嘉偉認為，即將卸任的巴切萊特如今「顯然不再關心自己的信譽」。理查森則認為，巴切萊特下台之後，若新任人權高專「願意挑戰最強大國家——特別是當這些政府正在犯下暴行的時候——（該機構的）信譽是可以恢復的」。

此外，巴切萊特本週表示，中國政府已同意與她的辦公室安排一次 「年度人權問題高級會議」。對此，潘嘉偉認為，只要沒有任何獨立調查的保證，「根本看不出這種 『溝通 』除了加強有關國家政黨的宣傳之外，還有什麽意義」。他說：「現在是呼籲對聯合國進行大力改革的時候了」。

理查森則告訴德國之聲：「過去30年來，這些對話未能產生積極的變化，也未能防止中國的暴行。很難想像高級專員和現任中國領導人所設想的對話會有什麽不同，這就是為什麽實際調查至關重要。」

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