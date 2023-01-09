 中國若侵台 美智庫：美日台慘勝 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.01.2023

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中國若侵台 美智庫：美日台慘勝

美國智庫CSIS週一（1月9日）公布的一份台海戰爭兵推顯示，2026年中國若侵台，將以失敗收場，美、日、台方則將慘勝。

美國智庫預測中國侵台將慘敗（資料畫面）

美國智庫預測中國侵台將慘敗（資料畫面）

（德國之聲中文網）美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）週一（9日）以「下次戰爭的首場戰役」（The First Battle of the Next War）為題，公布了一份針對台海戰爭兵棋推演的報告，該報告針對中國侵台的成功機會、代價等，進行了24個版本的兵推。

美國有線電視新聞網（CNN）檢視此份報告，得出「中國侵台不會成功、但（各方）均付出慘痛代價」的結論。

中國慘敗、美國全球地位重創

CSIS的報告顯示，台海戰爭若在2026年爆發，將使中國的現代海軍狼籍一片，而險勝的美軍亦將陷入被嚴重削弱的狀態，重創美國的全球領袖地位多年。

報告預估，中國海軍在在3週內化為烏有、兩棲部隊的核心戰力亦將瓦解，解放軍將有約1萬人陣亡、損失155架軍機及138艘艦艇，數以萬計的士兵被俘。

美國、日本若遵循對台灣出手相救的承諾，亦是傷敵一千、損己八百，「美國和日本會損失數十艘戰艦、數百架飛機，以及數千名軍人。這樣的損失將讓美國的全球地位受損多年」。

在此報告24個版本的兵推中，多數情況都顯示，險勝的美國海軍將損失2艘航艦、10到20艘大型水面作戰艦艇，且在3週作戰中，將陣亡約3200人，相當於美軍在伊拉克及阿富汗作戰數十年的一半人數。

日本則將損失超過100架作戰飛機、26艘作戰艦艇，美國在日本領土的所有基地也將遭受嚴重打擊。

台灣戰況將同樣慘烈。報告指出「台灣的軍隊雖未屈服、卻也慘遭重擊，屆時只能奮力守護一座無水無電、失去基本民生運轉、經濟重創的島嶼」，並預估台灣軍隊作戰3週後傷亡約3500人，全部26艘驅逐艦、巡防艦都會被擊沉。

台灣不是烏克蘭

此報告並強調，台海戰爭中，美國為首的西方國家將無法複製俄烏戰爭的「烏克蘭模式」，在俄國入侵後、仍綿綿不斷將援助送入烏克蘭的作法。

這份報告的領導研究員之一、CSIS高級顧問坎森（Mark Cancian）說：「（台海）一旦開戰，（外援）就不可能送任何部隊或供應到台灣了，這與美國與盟邦仍能源源不絕把裝備送進烏克蘭的情況截然不同。無論台灣想打什麼樣的戰爭，所有準備都得在戰前到位。」

美國智庫建議美軍針對台海戰爭展開準備

美國智庫建議美軍針對台海戰爭展開準備

CSIS建議美國，應立即強化其在日本、關島的基地，以抵擋中的國飛彈攻擊；海軍應具備更小、更不易被擊中的靈活船艦，並優先建造潛艦；空軍方面，比起專注生產高端戰鬥機，應提升轟炸機隊的攻擊續航力，並改生產更廉價的戰機。至於台灣，亦應採取類似戰略，以更簡單的武器自保，而非使用在中國的第一波攻擊下、就不太可能倖存的昂貴艦艇。

中國將盡力避免武力衝突

CSIS強調，該中心並無意以這份報告暗示台海戰爭「可能發生、甚或不可避免」。坎森表示：「外界檢討美中衝突的非機密兵推很少，即使有，也只做推演了一兩個版本，」無法讓一般大眾和決策者看見台海衝突的發展走向，此研究因而有其必要性。

這份報告亦指出，為避免上述慘烈情況發生，比起正式的武裝衝突，中國領導人更可能對台灣採取外交孤立或是經濟脅迫。

中國自去年8月、美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後便不斷進行軍演、派出戰機跨越台海中線，據 CNN 報導，美國華府非黨派組織「政府監督計畫」（POGO）的資深防衛政策研究員葛拉茨（Dan Grazier）仍認為，中國完全入侵台灣的可能性不大。

葛拉茨表示，如此軍事行動將立即破壞中國的進出口貿易，使中國經濟面臨急速崩潰的風險：「我預測，中國會盡一切可能，避免與任何國家發生軍事衝突」。若要挑戰美國的全球主導地位，比起軍事力量，中國更可能從工業和經濟面向著手。

（綜合報導）

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