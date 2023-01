中國若侵台 美智庫：美日台慘勝

(德國之聲中文網)美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)週一(9日)以「下次戰爭的首場戰役」(The First Battle of the Next War)為題,公布了一份針對台海戰爭兵棋推演的報告,該報告針對中國侵台的成功機會、代價等,進行了24個版本的兵推。

美國有線電視新聞網(CNN)檢視此份報告,得出「中國侵台不會成功、但(各方)均付出慘痛代價」的結論。

中國慘敗、美國全球地位重創

CSIS的報告顯示,台海戰爭若在2026年爆發,將使中國的現代海軍狼籍一片,而險勝的美軍亦將陷入被嚴重削弱的狀態,重創美國的全球領袖地位多年。

報告預估,中國海軍在在3週內化為烏有、兩棲部隊的核心戰力亦將瓦解,解放軍將有約1萬人陣亡、損失155架軍機及138艘艦艇,數以萬計的士兵被俘。

美國、日本若遵循對台灣出手相救的承諾,亦是傷敵一千、損己八百,「美國和日本會損失數十艘戰艦、數百架飛機,以及數千名軍人。這樣的損失將讓美國的全球地位受損多年」。

在此報告24個版本的兵推中,多數情況都顯示,險勝的美國海軍將損失2艘航艦、10到20艘大型水面作戰艦艇,且在3週作戰中,將陣亡約3200人,相當於美軍在伊拉克及阿富汗作戰數十年的一半人數。

日本則將損失超過100架作戰飛機、26艘作戰艦艇,美國在日本領土的所有基地也將遭受嚴重打擊。

台灣戰況將同樣慘烈。報告指出「台灣的軍隊雖未屈服、卻也慘遭重擊,屆時只能奮力守護一座無水無電、失去基本民生運轉、經濟重創的島嶼」,並預估台灣軍隊作戰3週後傷亡約3500人,全部26艘驅逐艦、巡防艦都會被擊沉。

台灣不是烏克蘭

此報告並強調,台海戰爭中,美國為首的西方國家將無法複製俄烏戰爭的「烏克蘭模式」,在俄國入侵後、仍綿綿不斷將援助送入烏克蘭的作法。

這份報告的領導研究員之一、CSIS高級顧問坎森(Mark Cancian)說:「(台海)一旦開戰,(外援)就不可能送任何部隊或供應到台灣了,這與美國與盟邦仍能源源不絕把裝備送進烏克蘭的情況截然不同。無論台灣想打什麼樣的戰爭,所有準備都得在戰前到位。」

美國智庫建議美軍針對台海戰爭展開準備

CSIS建議美國,應立即強化其在日本、關島的基地,以抵擋中的國飛彈攻擊;海軍應具備更小、更不易被擊中的靈活船艦,並優先建造潛艦;空軍方面,比起專注生產高端戰鬥機,應提升轟炸機隊的攻擊續航力,並改生產更廉價的戰機。至於台灣,亦應採取類似戰略,以更簡單的武器自保,而非使用在中國的第一波攻擊下、就不太可能倖存的昂貴艦艇。

中國將盡力避免武力衝突

CSIS強調,該中心並無意以這份報告暗示台海戰爭「可能發生、甚或不可避免」。坎森表示:「外界檢討美中衝突的非機密兵推很少,即使有,也只做推演了一兩個版本,」無法讓一般大眾和決策者看見台海衝突的發展走向,此研究因而有其必要性。

這份報告亦指出,為避免上述慘烈情況發生,比起正式的武裝衝突,中國領導人更可能對台灣採取外交孤立或是經濟脅迫。

中國自去年8月、美國眾院議長佩洛西(Nancy Pelosi)訪台後便不斷進行軍演、派出戰機跨越台海中線,據 CNN 報導,美國華府非黨派組織「政府監督計畫」(POGO)的資深防衛政策研究員葛拉茨(Dan Grazier)仍認為,中國完全入侵台灣的可能性不大。

葛拉茨表示,如此軍事行動將立即破壞中國的進出口貿易,使中國經濟面臨急速崩潰的風險:「我預測,中國會盡一切可能,避免與任何國家發生軍事衝突」。若要挑戰美國的全球主導地位,比起軍事力量,中國更可能從工業和經濟面向著手。

(綜合報導)

© 2023年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。