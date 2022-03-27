 中國舉辦阿富汗鄰國外長會議 北京打什麼算盤？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2022

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中國舉辦阿富汗鄰國外長會議 北京打什麼算盤？

中國即將在30與31日召開阿富汗鄰國外長會議，美國也確認將派代表與會。在會議召開前，美國表示其與參與會議的主要國家都希望塔利班能組建一個具有包容性的國家。

Afghanistan I Wang Yi in Kabul

王毅上週突然造訪阿富汗，並會見了塔利班領導人。

（德國之聲中文網）中國外交部和美國國務院周二（3月29日）表示，一名美國高級外交官將於本週出訪中國，與中國、俄羅斯和巴基斯坦的外交官討論阿富汗問題。美國國務院發言人表示，美國知道中國已邀請塔利班代表參加在安徽省屯溪舉行的阿富汗鄰國外長會議。

中國外交部發言人汪文斌29日說，中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇將主持這次會議。他說：「中美俄巴都是在阿富汗問題上有重要影響的國家。我們期待通過這次會議，與第三次阿鄰國外長會形成積極呼應，進一步凝聚各方在阿富汗問題上的共識，推動地區國家和國際社會加大對阿富汗和平重建的支持，幫助阿富汗早日實現和平、穩定與發展。」

美國國務院發言人同日說，美國阿富汗問題特別代表韋斯特（Tom West）將出席美中俄三個世界大國加上巴基斯坦的會議。在各國代表討論阿富汗議題之際，俄烏戰爭持續進行、阿富汗在塔利班接管後，因被多國切斷財政援助，導致該國遭受嚴重的經濟和人道主義危機。

與此同時，塔利班上週更改批准女生讀中學的決定，此舉引發國際社會的撻伐。塔利班的決定也促使美國取消了在多哈與塔利班的會談。國務院表示，塔利班禁止女孩上學的決定被視為是美國與塔利班互動的一個轉折點。

Afghanistan Chinas Außenminister Wang Yi führt Gespräche mit Taliban-Führung

中國外長王毅在2021年7月28日在天津接待了一個來自塔利班的代表團。

此外，世界銀行也擱置了4個價值6億美元的項目。這些項目原本預計要支持阿富汗農業、教育、衛生與生計等項目，由改革後的阿富汗重建信託基金資助，並透過聯合國機構實施。

美國國務院發言人說，預計參與會談的4國代表希望塔利班履行承諾，組建一個具有包容性的政府，進行反恐合作，並重建阿富汗經濟，不要成為包容恐怖主義的地方，保持穩定，重建經濟，尊重人權、婦女權利和少數民族權利。

除了中國、俄羅斯與巴基斯坦外，預計參與阿富汗鄰國外長會議的國家還包含伊朗、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦、卡達與印尼的代表。

北京關心塔利班動態

在塔利班掌權前一個月，中國外長王毅在2021年7月28日在天津接待了一個來自塔利班的代表團。當時，王毅稱該組織是對阿富汗和平與重建至關重要的「關鍵」力量。在該場合和其他場合，中國要求塔利班保證，不會允許維吾爾人在其境內開展在新疆推翻中國的相關行動。

王毅上週也突然造訪阿富汗，並會見了塔利班領導人。過去一段時間，中國一直刻意避免提及塔利班對女子受教育的限制和其他侵犯人權的行為，也持續讓中國駐阿富汗大使館保持運作。

澳大利亞政治風險和亞洲事務分析師斯托里（Henry Storey）向美聯社表示，王毅出訪喀布爾顯現了兩個政府間正式交流的跡象，也加強了北京通過主辦阿富汗鄰國外長會議，來讓塔利班獲得中國與其他鄰國外交承認的願景。

（路透社、美聯社）

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