中國股東遭意大利盯上 無權任命倍耐力CEO

（德國之聲中文網）意大利輪胎製造商倍耐力（Pirelli）週日（6月18日）表示，意大利政府已裁定中國中化集團（Sinochem）不得指定倍耐力的執行長，儘管中化集團持有該公司37% 的股份、擁有60%的董事會席位，是其主要股東。

路透社報導，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的右翼政府上週五（16日）根據該國的「黃金權力」（Golden Power），宣布了一系列保護倍耐力及其管理層自主權的措施，以保護對該國具戰略意義的資產。此前，中化集團3月曾通知意大利政府，該公司將與倍耐力的現任執行長普洛維拉（Marco Tronchetti Provera）旗下的意大利控股公司Camfin續約並更新現有股東協議。

意大利政府在16日公布的聲明中表示，倍耐力的「智慧車胎」（Cyber Tyre）以晶片技術收集車輛數據，是對國家具戰略重要性的關鍵科技，若此技術遭不當使用，將導致用戶數據安全、國家安全的潛在重大風險。

中化集團背後的出資者是中國國務院國有資產監督管理委員會，而Camfin是普洛維拉的私人投資工具，擁有倍耐力14%的股份。

英國《金融時報》報導，「黃金權力」是意大利政府在國家戰略性資產投資方面，能夠否決收購、強制出售股權、對外資加以限制的一項廣泛權力。2015年中化投資倍耐力時，這項權力還沒有那麼大，交易也不受國家安全審查。

意大利下了什麼規定？

根據中化集團與普洛維拉早前達成的股東協議，倍耐力的執行長有權指定繼任者，中化日前提議更新協議、取消該條款，這意味著2026年後，普洛維拉將把他目前享有的繼任執行長任命權，拱手讓給由中化控制的倍耐力董事會。這份更新後的協議3月提交給意大利政府，因而引發了這場審查。

綜合媒體報導，意大利政府裁定，只有Camfin有權提名倍耐力的下任執行長，也禁止中化參與倍耐力經營策略及財務計畫的相關決策。倍耐力未來任何管理上的變動——包括未能續約或簽署股東協議——也都須經政府審查。

意大利規定，在倍耐力的15名董事會成員中，中化集團僅能挑選不超過8名、並由Camfin決定4名，且未來董事會未來「部分」戰略決策須經至少80%的董事批准。若依此前提交的股東更新協議，中化集團本可決定9名董事、而Camfin則留下3名成員。

倍耐力除須將其財務和資金池（cash pooling）與中化集團分開之外，該公司還須任命1名新的、經政府審查的意大利公民加入董事會，以確保其裁決得到遵守。

此外，意大利政府也要求倍耐力拒絕中化集團共享任何資訊的要求，包括與專有技術相關的任何資訊。中化集團也被勒令不得對倍耐力進行任何由北京強加的干預。

中化集團拒絕對此發表評論。《金融時報》訪問的律師分析，北京可能仍在審視意大利政府此次決定的影響。

倍耐力股東將於7月31日投票選出新一屆董事會，並由現任副執行長布魯諾（Giorgio Bruno）接任下屆執行長，現任執行長普洛維拉則將繼續擔任執行副主席。



知情人士：意大利政府已經干預很少

《金融時報》報導，1位熟悉此案的意大利高級官員稱，意大利本可命令中化集團減少、甚至完全出售其在倍耐力的股份，因此該國已經將此次的干預範圍縮到「最小」了。

該官員表示，「我想他們（中化集團）在得知股份沒受影響時，應該會鬆一口氣」，並指出中化集團還保留了其在倍耐力董事會的席位。

曾推動意大利加入北京「一帶一路」倡議的經濟發展部副部長傑拉奇（Michele Geraci）警告，意大利此次對倍耐力的干預，理由非但沒有足夠的說服力，還將激怒北京，並增加意大利公司在中國經商的風險。

意大利考虑低调退出一带一路

傑拉奇表示，中國將對此表達不滿，「但他們很聰明，不會立即以明確、可見的方式進行報復」，但未來若有「意大利公司在中國出現問題時，它將為意大利政府的決定付出代價」。

他批評意大利政府之所以動用「黃金權力」，是因為總理梅洛尼和財政部長喬爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti） 需要呈現反華、親美和親北約的形象。

他說，倍耐力的車胎晶片技術無關國家安全或戰略資產，「如果你追蹤的是一個卡車司機，他往哪開、開多快、有沒有停下來上廁所，這都不是國家機密」。

他還表示，此舉在其他外國投資者眼中，將是一個破壞性的信號：「全世界看到的，是意大利政府在投資規則上玩骰子。」

（路透社、《金融時報》、CNN）

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