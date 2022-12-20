 中國老年新冠患者激增 醫院人滿為患 | 科技环境 | DW | 23.12.2022

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科技环境

中國老年新冠患者激增 醫院人滿為患

在重慶、上海等中國主要城市，眾多老年患者出現疑似新冠肺炎症狀，排隊就醫的人潮擠滿醫院。法新社記者目睹多位年長者奄奄一息，醫療人員也向媒體證實，大部分患者都是驗出「陽性」的新冠染疫者。

疫情升溫，中國多地醫院湧現大量患者；圖為2022年12月21日病患在保定市第二中心醫院接受治療。

疫情升溫，中國多地醫院湧現大量患者；圖為2022年12月21日病患在保定市第二中心醫院接受治療。

（德國之聲中文網）法新社週四（12月22日）報導，中國新冠疫情病例激增，許多老年患者擠滿部分大城市醫院，在病房外排隊等候看診。但中央政府稱在取消強制性大規模核酸檢測後，目前已無法追蹤及掌握實際確診人數。

法新社記者目睹，在中國中部一家醫院的急診室裡，一位被新冠病毒折磨得奄奄一息的老人躺在擔架上呻吟著，身上掛著一根呼吸管。

重慶醫科大學附屬第一醫院內，一名護理人員證實這位老人是新冠患者。這位護理人員表示，他每天接診10多人，其中有80%至90%都是新冠病毒的確診者，且「大多數都是老人」。
 
很多醫院的工作人員也因頻繁接觸確診者，陸續驗出陽性。 「但我們沒有選擇，只能繼續工作，」這位護理人員告訴法新社。

法新社觀察，上述的這位老年患者半小時後才得到治療，而另一間病房裡，也有6名患者躺在病床上等待看診，大部分也是老年人，而周圍醫生和親屬忙進忙出、場面混亂。另外還有5名患者正在使用呼吸器，明顯有呼吸困難。當被問及他們是否都是新冠確診患者時，一位醫生回答：「基本上是。」

80歲以上高齡老人是新冠肺炎重症高危人群。截至11月28日，中國80歲以上老年人完成全程接種人數佔80歲以上人口的65.8%。

80歲以上高齡老人是新冠肺炎重症高危人群。截至11月28日，中國80歲以上老年人完成全程接種人數佔80歲以上人口的65.8%。

同時，上海也出現了類似情況。法新社記者表示，一家醫院急診科的走廊擺滿了擔架，上面躺著掛著氧氣瓶的年長患者。後來更有至少15名這樣的病人，從病房湧到走廊上，有些人的手推車旁還放著行李箱。

這些患者戴著口罩、穿著五顏六色的羽絨服，在醫務人員的照料下有氣無力地喘息著。許多人看起來甚至沒有反應。法新社記者試圖向工作人員和訪客提問，但都遭到婉拒。

中國各地還有數百萬的老年人沒有完成新冠疫苗的全程接種，公眾擔憂新冠疫情將造成這群「最脆弱的公民」大量死亡，因為老年人屬於新冠重型及危重型的高風險族群。然而，根據最新的中國政府指導方針，許多患者的死亡原因並不會歸咎於新冠疫情，而是「基礎疾病」。

火葬場應接不暇

週四（22日）下午，在重慶市郊區的一個大型火葬場內，有多輛汽車正在排隊等待停車。數十名失去親人的親屬成群結隊地圍在一起，有些人抬著木製的骨灰盒。葬禮的鑼聲響起，哀悼者各個開始焚香。

一名捧著骨灰罈的中年男子告訴法新社，他的一位年長親屬在核酸檢驗中呈陽性後死亡。

一位火葬場司機表示，最近工作繁忙、須載送的人很多，「我們每天工作10多個小時，幾乎沒有休息時間。」另一位穿著大衣、戴著面罩的火葬場工作人員也表示同意。他說：「我們不可能把遺體放在冰櫃中，全部都必須在當天火化。」

北京殡仪馆压力山大

22日晚上，重慶市南部另一家火葬場內，有大約20輛靈車在大型停車場內排隊。現場有數個擔架上的遺體被卸載到一個凸起的平臺上。法新社記者指出，在兩小時內看到大約40具遺體被裝載到該平臺上。有警察和保安人員在現場巡邏。

一位20多歲的婦女告訴法新社，她懷疑她的父親死於新冠病毒，儘管他沒有接受核酸檢測。 「他死得太快了，就在去醫院的路上。」這名婦女抽泣地說：「他（父親）一開始就有肺部問題......。他過世時才69歲。」

還有另一位哀悼者也稱，她家中有一位長者出現感冒症狀，檢測結果呈陰性，但他們無法及時叫到救護車，導致長者在等待過程中不幸死亡。

中國疫情災害頻傳，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）21日對中國疫情表示「嚴重關切」，稱將支持中國疫苗接種工作，並希望中方提供更多關於疫情的信息

對此，中國外交部發言人毛寧22日回應表示，自疫情發生以來，「中方始終堅持依法、及時、公開、透明發布疫情信息」，並稱都有向世界衛生組織通報疫情情況。

（法新社等）

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