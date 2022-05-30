 中國續守動態清零 北京餐廳允許堂内待客 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2022

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中國續守動態清零 北京餐廳允許堂内待客

端午節假期後，北京市民6月6日迎來「堂食首日」。許多民眾搶在第一時間凌晨0點就到餐廳用餐，有顧客向媒體說：「饞死了，必須吃起來」。

Symbolbild Í Ökonomie in Corona

北京市政府之前宣布，全市暫停堂食服務。

 

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在国内外局势变化的背景之下，中国政治高层围绕是否继续坚持“动态清零”的争论终于公开化。而在六四临近之际，京津两地大学生的举动更被外界赋予许多想象。

中国通过大规模检测、隔离措施实施的新冠疫情“零容忍”防疫政策已经对经济构成严重冲击，同时也在医疗、科技和建筑业制造了大量泡沫。

经历了为期两个月的封控管理，大部分上海市民终于又可以走出家门，呼吸新鲜空气了。然而，这场"抗疫战争"所带来的损失是否也会很快就被人们淡忘了呢？

（德國之聲中文網）北京市衛健委週一（6月6日）公佈的數據顯示，北京6月5日新增5例本土確診病例。而隨著當地疫情逐漸穩步，從6日起，北京逐漸放寬COVID-19的防疫限制，恢復正常上班，也允許餐廳室內用餐。

路透社指出，北京和上海在經歷了兩個月的嚴厲封鎖及奧密克戎（Omicron）病毒引發的疫情後，最近已經慢慢恢復正常。中國官媒指出，除丰台區和昌平區部分地區外，北京的食堂服務於週一（6日）恢復。從5月初以來，北京的餐廳和酒吧只能外賣，不能堂内接待客人。

根據相關規定，北京居家辦公地區調整為正常上班，中學、小學、幼稚園分期分批返校。另外，快遞員也能進入社區。不過進入公共場所及乘坐公共交通工具，仍需要出示核酸陰性證明，但時限要求由48小時調整為72小時。

另外，6月6日起，北京市公園和國家植物園的限流比例，從過去的50%調整至75%，入園須查驗72小時內核酸陰性證明。

北京市政府新聞發言人徐和建週日（5日）向媒體表示，當前，北京市除個別區外，其他各區連續7日以上無社會面病例，疫情防控取得階段性成果，向好態勢持續鞏固。

  • 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    不准出入

    上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

  • BDTD l China Coronavirus l Lockdown in Shanghai

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    居家禁足

    根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

  • 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    筋疲力竭

    衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

  • 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，時常傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    擁擠不堪

    上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

  • 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    牽連全球

    上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

  • 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    北京搶購

    上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

  • 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    首都封城?

    由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。


然而，在堅持動態清零的規定下，北京官方指出，有個別小區（村）未嚴格落實防控措施。徐和建指出，有部分小區（村）未嚴格落實測溫掃碼、查證、查驗核酸陰性證明等措施，有的則存在居民或值守人員未規範佩戴口罩、聚集聊天等現象。

目前北京當局將防疫清零重點放在丰台、昌平兩區。因為這兩區仍有零星確診個案，北京市政府表示，「兩區連續7日無社會面病例後，轉入常態化防控階段，同步調整社會面防控措施」。

「特別激動，饞死了」

為了防疫，北京自今年「五一」連續假期開起，就要求餐飲禁止內用。過了一個多月後恢復內用，讓許多當地民眾搶在第一時間進入餐廳用餐。

中國《新京報》報導稱，有一名在北京餐廳前面排隊的顧客表示，自己家住三里屯，知道6日恢復餐飲堂食後，就抱著「試一試」的想法來簋街看看。

該顧客說：「沒想到胡大真的開了，特別激動，饞死了，必須吃起來。」「小龍蝦、牛蛙必須都點上！」另一名5日22時就在餐廳門口排隊等待恢復堂食的金先生則說：「掩蓋不住我內心的激動」。

也有餐廳業者向《新京報》表示，5日中午就接到許多消費者諮詢電話，因此決定在6日0時開啟夜宵。該飯館總店店長陳峰表示，從5日晚9時開始，大概預約了30多桌。

观看视频 02:25

“我们北京不存在这个问题”

（《新京報》、路透社、中央社等）

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