中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

G7外长发涉台声明：北京震怒 台北致谢

七国集团对于中国在军事和经济上向台湾施压表示担忧，外长们发表联合声明警告北京。这引发中方言辞激烈的回应，指责西方“颠倒黑白”，并因此取消王毅与日本外长在金边的会面。德国国防高官在接受德国之声采访时说，西方不能被中国威吓住，“不能因为中方过度紧张，就没人再赴台”。