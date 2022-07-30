 中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2022

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时政风云

中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

中國宣布從8月4日至7日在台灣周邊實施軍演，回應美國眾院議長佩洛西不顧北京訪台。這次軍演比1996年台海危機規模更大，實彈砲擊也更接近。不過台灣民眾生活如常，似乎不受任何影響。聽聽他們怎麼說。

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俄罗斯入侵乌克兰也让不少分析人士担心，台湾是否会是下一个，外界担心，北京可能会对金门出手，接管这个靠近大陆的岛屿。那么，当地民众怎么看？

北京或对金门出手？当地居民怎么看 30.07.2022

台湾驻德代表谢志伟在接受德国之声专访时表示，佩洛西成功访台，让北京的一个中国政策被突破。他强调，民主政体永远不能成为独裁国家的一部分。

台驻德代表：佩洛西访问体现价值观之争 03.08.2022

美国众议院议长佩洛西的访台计划引发了外界的高度关注，不仅是媒体舆论，这个消息也引起了两岸民众的关心和热议。佩洛西访台是否会成行？台湾问题如何解？这些问题，两岸的民众怎么看？

佩洛西或访台 两岸民众怎么看？ 29.07.2022

台湾汉光与万安演习

台湾汉光与万安演习 28.07.2022

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俄乌战争全面打击了欧洲的经济，高度依赖俄罗斯天然气的德国钢铁产业正面临巨大困难。老牌厂商蒂森克虏伯是否能挺过这场危机？

天然气价格暴涨 钢铁行业苦不堪言 04.08.2022

佩洛西班機在8月2日晚間抵達台灣。德國之聲記者訪問台北民眾，對於佩洛西以及她此趟的行程，他們有什麼看法？

佩洛西今夜訪台 台北民眾怎么看？ 02.08.2022

俄乌战争已经摧毁了乌克兰的两千余所学校。现在，部分地区开始艰难地在满目疮痍中复课。德国之声记者Fanny Facsar在基辅州的一座村庄走访了一间学校。

战火下的乌克兰学校 01.08.2022

在微塑料污染严重的水里游泳，以此提高大众对水污染的重视——这是一名化学教授的勇敢尝试。他一路沿着多瑙河，游经十个欧洲国家，期间，因为污染严重，他无法完成贝尔格莱德一段的行程。

化学教授的疯狂项目 游泳跨越十国唤醒对水污染关注 31.07.2022

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1.8.2022, YUEYANG, CHINA - AUGUST 1, 2022 - Soldiers and soldiers conduct an anti-terrorism drill on water in an unfamiliar water area of Dongting Lake in Yueyang City, Hunan Province, China, on Aug 1, 2022. The drill focuses on formation marching, aquatic reconnaissance and cooperative operations. August 1st is Army Day.

中国大规模军演“封锁”台湾 影响几何？ 03.08.2022

目前，美国众议院议长佩洛西的旋风访台行程已经结束。不过，中国军方在台湾岛周边展开的一系列军事演习才刚拉开序幕。除了担心军演影响海运、空运外，也有台湾学者指出， “台海中线”恐从此不复存在，“两岸的军事互动会升级到新常态”。

Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest point from Taiwan, in Fujian province on August 4, 2022, ahead of massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy Pelosi's visit to the self-ruled island. - China is due on August 4 to kick off its largest-ever military exercises encircling Taiwan, in a show of force straddling vital international shipping lanes following a visit to the self-ruled island by US House Speaker Nancy Pelosi. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

德语媒体：中国用军演来“试水” 04.08.2022

美国众议院议长佩洛西离开台湾后，中国如宣布的那样，于周四开始在台湾周围6个海域进行大规模实弹军演。《法兰克福汇报》文章认为，此次军演可能是中国的一次“试水”。德国《时代周报》认为，拜登和习近平其实都对局势升级没有兴趣。

FILE - Two J-7 fighters perform in an aerobatic show to celebrate the 60th anniversary of the People's Liberation Army Air Force in Beijing on Nov. 11, 2009. State broadcaster CCTV's military channel reported that a Chinese air force fighter jet went down near an airport in Xiangyang in Hubei province on Thursday morning. (AP Photo, File)

中國宣布台灣周邊軍演 台國防部：形同海空封锁 03.08.2022

佩洛西不顧北京強烈反對抵台，中國隨即宣布將在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。台灣國防部指，中國企圖威脅重要港口與都會區域，「嚴重侵害領海領土主權，違反《聯合國海洋公約》」。德國之聲訪問多名專家，請他們分析台海現況。

Flaggen der G7-Staaten plus EU vor der Festung in der Altstadt von St. Malo, Frankreich. G7 Außenministertreffen. Symbolbild. Aufgenommen am 05.04.2019. Foto: Bernd Riegert, DW,

G7外长发涉台声明：北京震怒 台北致谢 04.08.2022

七国集团对于中国在军事和经济上向台湾施压表示担忧，外长们发表联合声明警告北京。这引发中方言辞激烈的回应，指责西方“颠倒黑白”，并因此取消王毅与日本外长在金边的会面。德国国防高官在接受德国之声采访时说，西方不能被中国威吓住，“不能因为中方过度紧张，就没人再赴台”。