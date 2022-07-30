中國繞島軍演 台灣民眾怎麼想

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中國宣布從8月4日至7日在台灣周邊實施軍演，回應美國眾院議長佩洛西不顧北京訪台。這次軍演比1996年台海危機規模更大，實彈砲擊也更接近。不過台灣民眾生活如常，似乎不受任何影響。聽聽他們怎麼說。
目前，美国众议院议长佩洛西的旋风访台行程已经结束。不过，中国军方在台湾岛周边展开的一系列军事演习才刚拉开序幕。除了担心军演影响海运、空运外，也有台湾学者指出， “台海中线”恐从此不复存在，“两岸的军事互动会升级到新常态”。
美国众议院议长佩洛西离开台湾后，中国如宣布的那样，于周四开始在台湾周围6个海域进行大规模实弹军演。《法兰克福汇报》文章认为，此次军演可能是中国的一次“试水”。德国《时代周报》认为，拜登和习近平其实都对局势升级没有兴趣。
佩洛西不顧北京強烈反對抵台，中國隨即宣布將在台灣周邊6個海域進行實彈軍演。台灣國防部指，中國企圖威脅重要港口與都會區域，「嚴重侵害領海領土主權，違反《聯合國海洋公約》」。德國之聲訪問多名專家，請他們分析台海現況。
七国集团对于中国在军事和经济上向台湾施压表示担忧，外长们发表联合声明警告北京。这引发中方言辞激烈的回应，指责西方“颠倒黑白”，并因此取消王毅与日本外长在金边的会面。德国国防高官在接受德国之声采访时说，西方不能被中国威吓住，“不能因为中方过度紧张，就没人再赴台”。
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