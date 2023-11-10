中國經濟降溫 拖累非洲國家

（德國之聲中文網）國際貨幣基金組織(IMF)週四（11月9日）發布的新聞稿，在其最新一期《地區經濟展望》中指出，中國經濟增速下降一個百分點，撒哈拉以南非洲地區的平均增速會在一年內下降約0.25個百分點。

這是因為過去20年裡，中國與撒哈拉以南非洲國家建立了深入的經濟聯繫，成為該地區最大的交易夥伴國。該地區1/5的出口產品由中國購買，其中包括金屬、礦物、燃料等，而非洲國家進口的大部分製成品和機器設備則來自於中國。

研究報告還發現，資源出口國對中國經濟的依賴度尤其高。其中，對於安哥拉和奈及利亞等石油出口國而言，中國經濟增速每放緩1個百分點，對應的降幅平均可能達到0.5個百分點。其他資源密集型國家的對應降幅則在0.2個百分點左右。如果是非資源密集型國家，對應降幅則不到0.1個百分點。

來自中國的需求萎縮

就在11月9日，中國國家統計局最新公佈的10月份居民消費價格指數（CPI）再次下挫：與去年同期相比下降0.2%，與前一個月相比下滑0.1%。統計資料顯示，今年下半年以來，中國居民消費價格指數僅在8月份出現過小幅回升。與此同時，10月份的生產者價格指數（PPI）也再次重挫，比去年同期猛降2.6%。這一系列統計資料表明，中國正面臨越來越嚴峻的通貨緊縮挑戰，市場需求正在減小。

國際貨幣基金組織預計，中國經濟在2023年能夠實現原定的目標，達到約5.4%的增長率，但是2024年的增速將大幅放緩至4.6%。相比一個月前，IMF已經將明年增速預測大幅上調了0.4個百分點，原因則是第三季度的增長表現強於預期以及最近北京當局發佈的一系列政策。國際貨幣基金組織指出，明年增速大幅放緩的主要原因，是房地產市場持續疲軟以及外部需求低迷。

剛剛從中國訪問歸來的該組織第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）表示："中國近年來依靠信貸拉動的經濟增長伴隨著失衡不斷擴大和脆弱性日益上升。過高的家庭儲蓄被用於為回報不斷下降的基礎設施和住宅投資提供資金，導致債務水準高企。"

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中國向非洲發放貸款量減少

除了市場需求萎縮，中國對非洲國家的貸款發放規模也在降低。2022年，中國對撒哈拉以南非洲的主權貸款發放規模就降低到了10億美元以下，為近二十年來的最低水準。主權貸款的削減標誌著中國減少了對非洲的大規模基礎設施融資，而一些非洲國家正在艱難地應對不斷攀升的公共債務。

中國對撒哈拉以南非洲地區的貸款發放量在2001年以後快速增加，2016年達到了峰值，佔據該地區GDP的1.7%，隨後開始逐年下降。在該地區的公共外債中，中國貸款在2021年占比高達17%；在公共債務總額中，中國貸款占比約為6%。

國際貨幣基金組織預測，到了2028年前後，中國經濟將因為生產力疲軟、人口老齡化、地緣經濟割裂的不利影響進一步下降到3.5%的年增速。

鑒於其對非洲經濟的重大影響，該組織在《地區經濟展望》中建議撒哈拉以南非洲國家增加非洲的區域內貿易和重建緩衝（包括稅收改革等措施）來提高韌性，以適應中國經濟增長的放緩和經濟參與度的下降；此外，非洲各國應當努力推動經濟多元化，並通過營造有利的經商環境、投資基建、深化國內金融市場來提高競爭力。

（綜合報導）

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