 中國經濟成長到頂？陸克文：只是暫時低迷 | 经济纵横 | DW | 18.01.2024

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经济纵横

中國經濟成長到頂？陸克文：只是暫時低迷

中國2023年的經濟成長率5.2%，不如專家預期，引發外界擔憂未來的情況會更差。但澳洲前總理陸克文為中國經濟辯護，他認為，中國經濟成長放緩只是暫時性的現象。其他專家又是如何回應他的說法？

澳洲前總理陸克文反駁了中國經濟成長到頂的說法。圖為2010年6月他在總理任內，接待時任中國國家副主席的習近平訪澳（資料照）。

澳洲前總理陸克文反駁了中國經濟成長到頂的說法。圖為2010年6月他在總理任內，接待時任中國國家副主席的習近平訪澳（資料照）。

（德國之聲中文網）中國政府週三（1月17日）公布2023年經濟數據，引發外界擔憂中國成長動能已經消失，並且陷入長期經濟增長放緩的趨勢。但澳洲前總理、現任駐美大使陸克文（Kevin Rudd）在瑞士「達沃斯論壇」上反駁這類論點，他認為當前中國經濟放緩是受新冠疫情、房地產業問題影響，而導致的暫時性低迷。

據美國財經媒體《市場觀察》（Market Watch）報導，陸克文在一場名為「重新推動中國經濟成長」的小組討論中表示：「我從來沒有真正接受過世界各地關於中國經濟到頂的論點，即中國經濟到達頂點、放緩，然後將走向更糟糕的情況。」

他認為，中國消費者近年確實「經歷了一段艱難的時期」，不過「中國經濟已成長至巔峰」的說法，「在理智和分析上都有缺陷」，因為中國消費市場具有「未開發的潛力」，而這些潛力仍可能推動中國經濟長期成長。因此，中國近期的經濟放緩只是暫時性的現象。

陸克文說：「他們和我們其他人一樣，必須忍受這場疫情。在那之後，佔GDP 28%的房地產市場經歷了前所未有的動盪。」

現年66歲的陸克文是澳洲工黨的前黨魁，他曾於2007年至2010年，以及2013年兩度出任澳洲總理，現為澳洲駐美大使。他也曾在澳洲和台灣兩地學習中文，是西方少數能說流利中文的領導人，並且始終對中國有著高度的興趣，被不少人視為是「中國通」，他自己也經常以中文的「老陸」自稱。

不過陸克文也強調，他是以個人身份在達沃斯論壇發表論點，而不是以澳洲駐美大使的「日常工作」身份出席。

在瑞士達沃斯舉行的「世界經濟論壇」，是全球重要的財經盛會（資料照）。

在瑞士達沃斯舉行的「世界經濟論壇」，是全球重要的財經盛會（資料照）。

中國經濟能復甦嗎？

根據中國國家統計局週三發布的數據，2023年中國的GDP成長5.2%，雖高於2022年的3%，卻是除了新冠疫情期間外，自1990年以來的最低值，引發許多分析師看衰中國未來的經濟發展，且普遍認為今明2年的經濟表現，只會比2023年更差。

在給中國的政策建議中，陸克文認為，北京方面需要研究薪資政策、稅收政策和福利規定，以重燃消費者信心。他同意，中國政府需要「不再強調意識形態，而是重新強調市場經濟之中，企業正常利潤激勵的核心問題」。

陸克文還表示，貿易有助於推動經濟成長，但美中關係惡化可能會導致供應鏈「分叉」，並阻礙中國經濟。同時他也警告，中美最近關係稍緩和，若無法維持下去，地緣政治可能會「拉低」中國成長模式的底線。

針對陸克文的說法，據《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）報導，參加同一場小組論壇的英國倫敦政經學院經濟系副教授金刻羽指出，對中國消費的限制，例如薪資成長可能放緩、青年失業、以及房地產和股市損失，可能會抑制消費。

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    房企爆雷

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    生产、零售数据低迷，通缩风险上升

    中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

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    危机四伏的中国经济

    进出口双降、外商投资滑坡

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    青年失业率创新高

    今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

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    危机四伏的中国经济

    外银下调对中国经济增长预期

    根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。


不過，金刻羽認為，儘管其中一些國際貿易正在改道越南和墨西哥，但美國和中國之間的貿易仍然是全球經濟的核心。金刻羽也說，即使中國經濟只繼續以3％至4％的速度增長，同時印度的經濟增長速度比中國快4個百分點，但以中國龐大的經濟規模，意味著到2030年為止，中國仍將為全球經濟成長貢獻197兆美元，而同期的印度只貢獻130兆美元。

國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁、現任中國國際經濟交流中心副理事長朱民也表示，消費具有相當的彈性。他同意陸克文的觀點，即消費將推動中國的經濟成長。對他來說，支撐中國經濟的其他因素，是製造業數位化和綠色能源轉型。但他預計中國的成長率將維持在4%左右。

美國投資銀行摩根大通（J.P. Morgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在達沃斯告訴美國財經媒體CNBC，衡量中國的風險回報公式變得更加困難。不過戴蒙也說，「他們正在努力確保商業開放，對外國公司公平」。

（綜合報導）

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