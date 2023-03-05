 中國經濟增長目標5%偏保守 專家：一定可達到 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中國經濟增長目標5%偏保守 專家：一定可達到

李克強告別中國總理一職前，5日在人大會議上發表最後一次政府工作報告。專家告訴DW，中國今年把經濟成長目標訂為5%，是「記取了去年的經驗教訓」。李克強在報告中還說了什麼？

李克强在人大会议开幕式上讲话

李克强在人大会议开幕式上讲话

（德國之聲中文網）中國第14屆全國人民代表大會第一次會議3月5日於北京開幕，即將卸下國務院總理一職的李克強，也在同日的會議中發表他最後一次政府工作報告。

經濟增長目標3年來最低

據台灣中央社報導，李克強在此次「告別報告」中，將中國2023年的經濟增長目標定為「5% 左右」，除是近3年來最低，也略低於外界約5%至6％左右的預測。

2021年與2022年，中國當局宣布的經濟增長目標分別為6%、5.5%左右。2021年因受比較基期過低影響、加上中國政府實施消費刺激政策，實際經濟成長率達8.11%；2022年則受疫情、封控、國際局勢衝擊，最終經濟成長率僅3%。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳5日向DW表示，5%這個數字「偏保守估計」；之所以這麼做，是「記取了去年的經驗教訓」。張五岳說：「因為去年訂5.5%，結果實際只有3%。......去年其實落差很大，是史上落差最大的一次。」

張五岳表示，中國有25個省市把經濟增長目標訂在5%至6.5%之間，其中廣東省、江蘇省等對經濟貢獻較大的省份，都訂在5%左右。國際上對中國經濟的評比也不出此區間之外，例如惠譽（Fitch）訂為5%，高盛（Goldman Sachs）則預期較高，訂在6.5%。

3月5日，北京的户外大屏幕上正在播放李克强讲话画面

3月5日，北京的户外大屏幕上正在播放李克强讲话画面

張五岳向DW分析，2022年的3%漲幅，是改革開放以來的第二低、僅次於2020年，甚至低於全球經濟增長，是中國自改革開放以來罕見的現象，背後原因在於中國當時堅持動態清零政策，消費「全面地被壓縮」。他解釋道，中國的國內生產總值（GDP）主要由出口、投資、消費等三個層面支撐，其中消費貢獻最大，一般而言占GDP比例都超過50%，但去年卻僅占32%。

不過，隨著中國卸下動態清零的枷鎖後，雖未必會出現消費的報復性增長，但餐飲、旅遊業的零售將恢復基本常態；在張五岳看來，今年5%的經濟成長目標「一定可以達到」。

根據中國國家統計局和物流與採購聯合會於1日聯合發布的數據，中國2月份的製造業採購經理人指數（PMI）大幅反彈至52.6%，創2012年以來新高，也顯示中國經濟有復甦跡象。

經濟還需科技研發及應用領頭

李克強還宣布，中國今年將以「新增約1200萬個城鎮就業崗位」為目標，把城鎮失業率控制在5.5%左右，並將消費者價格指數漲幅目標設為3%左右。

據路透社報導，李克強表示，中國過去五年來藉科技創新促進實體經濟發展、培育了增長的動能，強調中國的科技政策應以「增強國家科技實力和科技自立為目標」，並由企業帶頭推動創新。

李克強說，中國要加快前沿技術的研發和應用，並支持阿里巴巴集團和騰訊等平台經濟的發展，定期進行監督。這些公司是北京近年長期嚴厲打擊的目標，不過中國當局聲稱現在正在放鬆監管。

法新社報導，李克強的工作報告對經濟成長放緩持樂觀態度，稱「在黨中央的堅強領導下，我們高效統籌疫情防控和經濟社會發展，根據病毒變化和防疫形勢，優化調整疫情防控措施」，強調中國當局克服了巨大的困難和挑戰，成功保持經濟平穩運行，證明中國經濟的巨大韌性。

李克强在演讲完毕后，与习近平握手致意

李克强在演讲完毕后，与习近平握手致意

國防預算增長略高於去年

中美關係持續緊張、台海情勢亦多有動盪，近年來中國的軍費預算不斷提升，加之俄烏戰爭等國際衝突不斷，中國今年的軍費調整引發國際關注。

儘管北京常以「中國的軍費開支佔國內生產總值的比例相對較低」的說法，來反駁國際對其軍事野心的批評，然而據路透社及台灣中央社報導，5日人大會議開幕時發布的預算報告顯示，中國2023年的國防預算共編列人民幣1.55萬億，比2022年增長7.2%，除略高於去年7.1%的預算增幅外、亦是5年來次高。

此外針對軍事議題，李克強表示，中國將「圍繞2027年建軍一百週年奮鬥目標」，提高實戰訓練力度，加強戰備準備及軍事能力。

談兩岸議題 李克強重申九二共識

台灣中央社引述紙本報告報導，李克強展望今年的兩岸政策，將繼續「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅定反『獨』促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」，反對分裂與外國勢力干涉，並強調中國未來一年將致力「促進兩岸經濟文化交流合作，完善台灣民眾福祉的制度和政策」。

兩會前，張五岳告訴DW，今年兩會不太可能過於強化反台獨、反外部勢力的說法，而會更側重於「疫後交流」，也就是「軟」的面向；台灣中研院社會學研究所研究員林宗弘也在兩會前受DW採訪時稱，中國近月爆發「白紙運動」，北京對內將優先應對疫情、經濟等議題，對外則將放軟「戰狼」姿態，因此在兩會上，中國對台應該還是會提起「硬」的部分，但應會「回過頭來強調要擴大交流」。

此外，有鑒於台灣2024年將迎來總統大選，澳洲國立大學政治學者宋文笛2日也告訴DW，北京從過去經驗中學到的教訓，將提醒他們，選戰前若對台採強硬立場，常有反效果，因此預測「短期內，可以預期兩岸事務會更為穩定。」

至於港澳方面，李克強則在報告中表示，中國當局過去5年實施港區國安法、深入推進粵港澳大灣區建設，在支持港澳經濟、民生、防疫、穩定等面向多有進展。展望今年港澳政策，他則表示要全面、準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

从北京冬奥到白纸运动：2022年中国大事记

2022年即将进入尾声。这一年，中国举办了北京冬奥、上海经历封城、佩洛西访台引发北京震怒、习近平在20大后迈入第三任期、民众因不满防疫政策手持白纸示威、清零戛然结束....中国今年发生了哪些大事件？

相关内容

An outdoor screen shows a live news coverage of Chinas President Xi Jinping during the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People, along a street in Beijing on March 5, 2023. (Photo by JADE GAO / AFP) (Photo by JADE GAO/AFP via Getty Images)

人大開幕 10日將選國家主席 05.03.2023

在3月5日开幕的全国人大会议上，中國總理李克強發表了卸任前的最後一次政府工作報告，中國國家主席、國務院總理則將先後於10日、11日出爐。

A man walks past a photo of Chinese President Xi Jinping at the Museum of the Communist Party of China in Beijing on March 3, 2023, ahead of the opening of the annual session of the National Peoples Congress on March 5. (Photo by GREG BAKER / AFP) (Photo by GREG BAKER/AFP via Getty Images)

“两会”将让中共权力更加集中 04.03.2023

随着中国“橡皮图章”人大会议周末在北京召开，中国领导人习近平将正式开始第三次任期。与此同时，中共正准备进行更多机构改革。分析师们如何看待今年的“两会”？

Li Qiang, the Communist Party Secretary of Shanghai, applauds during the opening ceremony of the 20th National Congress of China's ruling Communist Party at the Great Hall of the People in Beijing, China, Sunday, Oct. 16, 2022. While Xi Jinping is primed to receive a third five-year term as head of China's ruling Communist Party at this week's congress, new members of the party's leading bodies are expected to be appointed at the meeting, whose proceedings are mainly held behind closed doors. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

接棒李克强？李强如何重振中国经济 27.02.2023

中国两会即将登场，届时，包括国务院总理等中国新一届政府高层人选将会正式出炉。外界预料，中共政治局常委李强将会接替李克强，担任总理一职。被视为习近平心腹的他，将会如何主政经济，引发关注。

广告

媒体看中国

中国会居中调停俄乌冲突吗?

德语媒体：中国担心俄罗斯战败

中国在俄乌战争中的微妙立场，依旧是德语报刊关注的焦点。“德国编辑部网络”担心，中国可能会借道白俄罗斯向俄军提供军火。《焦点杂志》则指出，在对抗自由民主阵营的斗争中，习近平迫切需要俄罗斯的协同，因此他不可能坐视普京战败。