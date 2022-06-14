 中國籲建台灣實景地圖 華春瑩用美食喚台「回家」 | 文化经纬 | DW | 08.08.2022

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文化经纬

中國籲建台灣實景地圖 華春瑩用美食喚台「回家」

佩洛西訪台後，中國不斷對台灣進行文攻武嚇。中國官媒與科技業者近日合作展開「圖資戰」，呼籲14億人民上傳圖片共建台灣實景地圖。與此同時，外交部發言人華春瑩稱，台灣有許多來自中國的美食，「味覺不會騙人」，喚台灣「回家」。

Taiwan Covid-19

中國官媒與科技業者合作，發起「共建台灣省實景地圖」活動。

（德國之聲中文網）自從美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國對台灣文攻武嚇不斷，除了實施圍台軍演，中國官媒與科技業者近日也發起共建「台灣省實景地圖」，呼籲14億人民上傳關於台灣各地點的實景照片。

百度官方表示，自活動開始以來，「20個小時內地圖覆蓋率已達51%」。

中國社交媒體平台微博上週五（8月5日）起，不少網友發現手機導航軟件百度地圖、高德地圖可顯示台灣的街道，紅綠燈和便利商店分佈清晰可見，連公交、地鐵班次也能查出。「#地圖可顯示台灣省每個街道」相關話題一度登上熱搜榜。

中國互聯網公司百度於週六（8月6日）宣佈，推出「台灣省實景地圖共建」功能，用戶打開百度地圖APP，搜尋「台灣省實景」即可進入共建頁面。新功能開放在台的用戶上傳台灣各地點的實景照片，一經採用便會在地圖上直接顯示。

同日，中國官媒《環球時報》在社交媒體發文，指微博科技、微博熱點、與百度及百度地圖共同發起徵集活動，宣稱要共建「台灣省」實景地圖圖片。《環球時報》宣佈，即日起至8月25日，「鼓勵網友曬出所拍攝的台灣實景地圖並附帶圖中位置發布微博，就可能獲得獎品」。

China Bildschirm zeigt militärische Aktionen Chinas vor Taiwan

佩洛西訪台行程結束後，中國對台灣的文攻武嚇不斷。

此一活動引起不少中國網友響應，紛紛表示「自己的地圖 自己建最靠譜」。另有不少網友發現台灣地圖上許多道路以中國城市和景點命名，例如台北市中正區內有濟南路、青島路、泰安街和臨沂街，皆以山東城市命名。有中國網友稱「每條路都是回家的路」。

立場近北京的香港《大公報》引述未具名的台灣民眾說法報導，台灣地圖在中國的手機上可精確顯示，這一變化背後更深層是中國技術已可對台灣精確定位，甚至不排除透過高精準衛星制導實現「斬首行動」。

根據中國媒體報導，百度地圖實景雖已遍布中國，但實景地圖仍需要採集車和採集員實地勘測，因此當前尚不具備製作台灣實景地圖的條件。

「祖國」的味道？

除了路名，台灣美食也引起中國網民廣泛討論。其中有關「山西刀削麵」的關鍵字搜尋增長近1000倍，導致地圖搜索該關鍵字時出現卡頓，系統一度當機。

儘管有些網友稱讚台灣的美食和美景，但另一面又說「台灣是祖國的寶島」、「解放台灣」，仍充滿威嚇的態度。

引發兩岸網路輿論討論最熱烈的，當屬中國外交部發言人華春瑩的「味覺祖國」之說。

華春瑩週日（8月7日）晚間在推特發文，貼出一張台北市地圖，她表示「台北市共有山東餃子館38家，山西面館67家。味覺不會騙人，台灣一直都是中國的一部分，失散多年的孩子終將回家。」

華春瑩的發文引起台灣政治人物關注，台灣立法委員王定宇在臉書回應：「味覺不會騙人…要不要統計一下，中國有多少麥當勞和肯德基，要不要數數中國有幾家日本菜、韓國菜、印度菜、泰國菜啊！所以…中國一直是美國、日本、韓國、印度、泰國的一部份囉？」

美國務院發言人奧爾塔古斯（Morgan Ortagus）更是直接將華春的推文截圖，並以相同的論述寫道：「中國有超過8500間的肯德基餐廳。味覺不會騙人，中國始終是肯塔基州的一部分，失散多年的孩子終將回家。」

肯德基（Kentucky Fried Chicken）是自美國肯塔基州（Kentucky）命名而來，奧爾塔古斯以此揶揄華春盈，也引發網友熱議。

（綜合報導）

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