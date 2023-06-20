 中國籍研究員遭日逮捕 北京嚴正關切 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.06.2023

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中國籍研究員遭日逮捕 北京嚴正關切

日本警方日前逮捕了1名中國籍研究員，罪名是涉嫌向一家中國公司洩露數據。中國外交部發言人毛寧19日對此發表了回應，她說了什麼？這名研究員洩漏了什麼數據？

1名中國籍研究員在日本遭逮捕，中國外交部發言人毛寧對此表示嚴正關切

1名中國籍研究員在日本遭逮捕，中國外交部發言人毛寧對此表示嚴正關切

（德國之聲中文網）《日經亞洲》報導，日本警方日前逮捕了日本產業技術綜合研究所的中國籍研究員權恒道，罪名是涉嫌向一家中國公司洩露數據。

對此，中國外交部發言人毛寧19日回應，中方已藉外交管道向日方表達嚴重關切，要求日方切實尊重法制、市場經濟和公平競爭原則，維護中國公民的合法權益，以為中日科技交流創造良好環境。

日本產業技術綜合研究所則稱：「非常遺憾我們的工作人員被捕，我們將全力配合調查並嚴格處理此事。」該研究所有2300多名研究人員，是日本最大的公共資助研究機構。

綜合媒體報導，59歲的權恒道涉嫌參與中國政府主導的「千人計畫」，並於2018年4月13日以電子郵件將自己研究氟化合物的結果，洩露給北京的化學製品公司。氟化合物可用於電氣設備中，作為變壓器的絕緣體。

在這封電子郵件寄出一週後，這家中國公司以權恒道為發明人、申請了一項專利，隨後獲准。日本警方因此指控他涉嫌違反《不正競爭防止法》，16日並已送檢，但他目前否認上述指控。

消息人士告訴《日經亞洲》，權恒道還在北京理工大學任教，據信該校與中國軍方有聯繫。

中日商業間諜

這並非中日間的第一起商業機密洩漏案。

2020 年，日本1名大型化學公司的前僱員因向中國公司洩露智慧型手機的液晶機密技術，遭到起訴。

今年3月，中國亦以「涉嫌從事間諜活動為由」，拘留了1名日本安斯泰來製藥公司的日籍員工。此前亦至少有另16名日本公民，因同樣理由被中國政府拘留

（《日經亞洲》、《南華早報》、中國外交部）

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