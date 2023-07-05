中國管制鎵鍺出口 各國如何嚴防供應鏈中斷？

（德國之聲中文網）《華爾街日報》週二（7月4日）報導，中國限制半導體關鍵金屬出口，將加速企業把供應鏈移出中國，且目前各國政商界都在試圖降低「中美貿易戰」所帶來的衝擊。

3日，中國商務部宣布，自8月1日起將對鎵、鍺這兩種金屬礦物實施出口管制，目的是為保護國家安全。次日．中國外交部發言人毛寧強調，該管制是國際通行做法，「公正、合理、非歧視」，「不針對任何特定國家」。

儘管如此，國際社會仍普遍認為，此舉措是針對美國及其盟友的科技圍堵而來。路透社指出，北京宣布此管制的時機，正值美國獨立日前夕，也是美國財政部長耶倫（Janet Yellen）即將訪華之前。

「中國已經擊中了美國貿易限制的要害，」中國國際礦業協會（GMAC）主席阿克爾（Peter Arkell）告訴路透社。

鎵、鍺這兩種金屬礦物，在半導體材料、新能源等領域被廣泛應用。歐洲關鍵原材料委員會數據顯示，中國的鎵產量約占全球80%，鍺產量則約60%，主要出口至美國、歐盟、日本和韓國等。

《華爾街日報》報導引述業界專家說法，中國此舉不太可能立即打擊供應鏈的產量，因為過於嚴格的出口限制，也會傷害北京自身的產業發展。不過，在中美角力之下，此舉已經對可能受到波及的國家敲響了警鐘。

歐盟嚴陣以待

荷蘭政府4日呼籲，歐盟必須對中國出台的新規定作出回應。其外交部聲明，該舉措將對歐洲與荷蘭經濟產生多大影響，「取決於中國如何執行」，該國將與歐盟委員會和其他歐盟成員國「就此事保持密切聯繫」。

同日稍早，歐盟委員會也表達擔憂，並表示正在評估此舉對歐洲工業的潛在影響，同時敦促中國將管制內容限縮在「明確的安全考量」範圍內。

上週，荷蘭才剛祭出新的管制措施，要求該國企業在出口部分高階晶片製造設備時須先申請許可證，受限公司包含該國最大半導體設備公司艾司摩爾（ASML）。即使此舉並未指明中國，但仍被視為美荷聯手圍堵中國取得高階晶片技術。

日韓憂心忡忡 台灣淡化衝擊？

據彭博社報導，在4日一場例行記者會上，日本經濟產業大臣西村康稔表示，日方將關注中國如何實施金屬出口管制，並確認背後意圖。他說：「如果（中國）對日本採取不公平的措施，日本將根據世貿組織（WTO）規則採取對應措施。」

近日，歐盟也宣布將與日本深化在半導體產業上的合作，包含共同監督晶片供應鏈，促進研究人員和工程師的交流，同時也考慮為在歐盟開展業務的日本半導體公司提供補貼。

芯片产业的未来什么样？

5月，日本宣布對23種半導體設備和材料進行出口管制，並將42個「友好國家和地區」加入簡化審查手續的名單，其中包含美國、韓國及台灣，未納入中國。該管制預計於7月23日正式實行，因此有輿論認為，中國此舉亦是對日本的一種報復。

韓國政府也在4日召開緊急會議，評估中國對鎵、鍺實施出口限制的潛在後果。彭博社報導一名韓國產業通商資源部官員表示，他們不排除中國將進一步擴大其他關鍵半導體材料的出口，因此韓方「計劃進一步使關鍵材料來源多樣化」，為那些「高度依賴特定國家」的材料尋找替代品。

路透社分析，韓國和台灣身為全球晶片製造重地，試圖「淡化」潛在影響。台灣經濟部長王美花4日向台媒表示，鎵、鍺均屬於初級原料產品，若要進口至台灣，還得先經過美、日等國家精煉，所以短期內對台企影響不大，但仍會密切注意長期效應。

台灣外交部政務次長李淳則在一場媒體茶敘上表示，「中國總是採取以牙還牙的方式」反制他國的出口限制措施，此舉預料將使台灣等地加速降低對中依賴。

企業如何應對？

路透社報導，業界憂心中國的金屬出口限制將干擾產業鏈，因此多家企業競相確保供應。

總部位於美國的半導體晶圓製造商AXT Inc表示，其中國子公司通美晶體將立即著手申請許可證，繼續出口鎵和鍺基板產品。

英特爾（Intel）發言人則說，該公司正在評估中國商務部聲明，並稱該公司的戰略是「擁有多樣化的全球供應鏈」，「將我們對當地變化和（供應鏈）中斷的風險降到最低」。

德國晶片製造商英飛凌（Infineon）一位匿名消息人士向路透社強調，該公司大部分的供應來自中國以外地區，且近期將在其位於馬來西亞的工廠啟動生產。

德國工業聯合會（BDI）則表示，中國的管制措施印證了多數企業的認知，即應著手提升材料供應來源的獨立性，降低單一依賴。

（綜合報導）

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