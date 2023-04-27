 中國突擊美企上海辦公室 掀外商憂慮 | 经济纵横 | DW | 27.04.2023

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经济纵横

中國突擊美企上海辦公室 掀外商憂慮

繼美光公司遭到審查之後，26日又傳出有美國企業遭中國的公安調查。近期美中關係惡化，在中國的外商怎麼看？

美國企業貝恩公司的上海辦公室遭到中國公安突擊。圖為上海外灘一景。（資料照）

美國企業貝恩公司的上海辦公室遭到中國公安突擊。圖為上海外灘一景。（資料照）

（德國之聲中文網）美國的管理顧問公司貝恩（Bain & Company）週三（4月26日）證實，中國警方到訪了該公司的上海辦公室，對員工進行訊問。「我們正在視情況配合中國政府，」該公司發言人透過郵件告訴路透社：「現階段，我們沒有進一步的評論。」

中國駐美使館與上海的美國商會皆未回應路透社置評請求。

此前，英國《金融時報》26日的報導引述6位消息人士說法，稱中國警方是2週前突擊造訪該公司；2位知情者說，警方帶走了公司的電腦和手機，但並未拘留任何人。有知情者還表示，警方到該公司查了不只一次。目前還不清楚這次調查是否跟貝恩公司直接相關，還是涉及該公司的客戶。

《金融時報》指出，中國政府的突擊行動讓美國企業格外憂慮。近期有許多跡象顯示，面對拜登政府對中國企業祭出的出口限制，北京可能在加大反擊力道。

今年3月，從事盡職調查的美國企業Mintz集團的北京辦事處也遭中國政府突擊，有5名當地員工被逮捕，辦事處也因此關閉。

同月，中國國家互聯網訊息辦公室（簡稱網信辦）也以國家安全為由，宣布對晶片製造商美光（Micron）在中國銷售的產品進行網絡安全審查。當時中國外交部發言人毛寧曾回應，各國公司「在中國經營都要遵守中國的法律」，「只要守法合法經營，就沒有什麼可擔心的」。

美光公司今年3月遭中國以國安為由進行網絡安全審查。

美光公司今年3月遭中國以國安為由進行網絡安全審查。

據路透社報導，中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）政策委員會主席羅斯（Lester Ross）26日表示，在無證據顯示美光的產品讓中國曝險的情況下，這意味著其他公司也可能因為不明的指控，而被北京特別針對並接受審查。羅斯說：「這是個重大疑慮，因為中國在許多法律和慣例上並不透明，這就是一例。」

今年4月18日至20日，中國美國商會對109間在中國運營的美國企業進行調查。結果顯示，在中國的美企一方面對新冠疫情後的商業前景較為樂觀，一方面卻也越來越擔心美中關係惡化可能衝擊外企。87%的企業說他們會擔心此事，這個數字比2022年底調查時增加了14個百分點。該商會總裁何邁可（Michael Hart）說，這代表美國企業感覺中國的投資環境越發難以預測。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

（路透社、法新社、《金融時報》）

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