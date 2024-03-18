中國稱經濟表現「全面超預期」 專家怎麼說？

（德國之聲中文網）中國國家統計局週一（3月18日）公布2024年1、2月的經濟數據，對比去年同期來看，全國規模以上工業增加值成長7%，高於經濟學者預期，也是近2年來最大成長幅度。

數據顯示，社會消費品零售成長5.5％，高於預期的5.2%，總額達8.1兆人民幣；服務零售成長幅度則達到12.3％。統計局發言人劉愛華說，中國今年首2月的經濟運行持續恢復，加上春節假期的帶動，經濟起步「穩中有升」。

劉愛華稱，中國兩會已對今年的經濟工作進行全面部署，有助推動經濟持續恢復向好， 「有條件實現5％左右的經濟增長目標」。但劉愛華也指出， 世界經濟成長的前景仍面臨不確定性，中國內部有效需求不足等問題也依然存在。

路透社引述法國興業銀行大中華區經濟學家林米謝（Michelle Lam）分析指，在供給面刺激和出口需求改善的推動下，中國經濟正在趨穩，但是就投資及工業增加值方面，消費者的需求仍處與弱勢。

失業率方面，官方數據顯示全國平均值為5.3％，其中2月份的失業率對比1月上升0.1％，與去年同期對比則是下降0.3％。

房地產投資仍呈負成長

值得注意的是，中國房地產開發投資跌勢未解，對比去年同期下降9％，儘管和去年12月跌幅一度超過2成來看明顯回穩，但新建房屋銷售額下滑幅度仍達24.1％，顯現出房地產行業的脆弱性依舊是影響中國經濟復甦的主要障礙。

中國華寶信託經濟學家聶文向路透社表示，「房地產仍處於下行趨勢，投資放緩幅度縮小也不太可能改變這種情況」，但他認為當前房地產對中國經濟的負面影響已經過了最嚴重的階段，接下來需要觀察的是何時會觸底反彈。

在恆大、碧桂園連爆危機後，北京不斷祭出措施試圖重振房地產行業。今年初，中方啟動「白名單」專案融資，盼能將國有銀行的資金發貸到政府核准的建設項目，但救市措施效果甚微。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 房企接连爆雷 中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 恒大资不抵债 中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印"因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施"。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

盛极而哀 中国房产业风雨飘摇 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



2月CPI成長是曇花一現？

本月9日的數據顯示，中國2月居民消費價格指數（CPI）睽違5個月再度上漲。分析師認為，該項數據反彈主要受益於農曆新年假期期間的消費熱潮，但可能僅是短暫的。

品點資產管理有限公司總裁兼首席經濟學家張志偉對法新社表示，考慮到春節的因素，現在斷定中國通貨緊縮已經結束還為時過早，「內需依然相當疲軟，新房銷售也未能趨穩」。

中國人民銀行行長潘功勝在兩會期間曾表示，中國仍有許多貨幣政策工具，並透露後續仍然有降息空間。

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