中國的鄰國如何看待北京的軍事計劃？

（德國之聲中文網）在上週日（ 3月5日）召開的中國全國人大會議開幕式上，即將卸任的中國國務院總理李克強宣布增加中國軍費開支，直指外國對中國安全威脅「升級」。

北京計劃今年的軍費支出約為1.55萬億人民幣（2250億美元；2130億歐元），年增7.2％，是自2019年來最快的增速。李克強說，軍隊必須「全面加強練兵作戰……統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭準備」。

與美國相比，中國的國防支出仍相形見絀。美國今年撥出的軍費超過8000億美元，不過西方分析人士認為，北京在國防上的支出，實際上比官方宣佈來得多。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院的中國問題專家唐安竹說：「中國從2000年以來，即啟動一項長期、全面的軍事現代化和擴充計劃。我認為解放軍最近的預算增長，與我們在過去22年看到的情況非常一致。」

台灣國防安全研究院（INDSR）研究員蘇紫雲表示，中國的國防開支計劃反映出北京打算從陸上強國轉變為海軍強國。

他說：「台灣海峽、南海和東海將是北京第一階段軍事擴張的覆蓋區域。然後中國將著眼於向『第二島鏈』擴張，希望再平衡在該地區的影響力。」第二島鏈包括關島的日本列島和密克羅尼西亞群島。

威脅認知增長

隨著印太地區地緣政治緊張局勢加劇，中國國防開支隨之增加。

從日本、韓國到菲律賓，一些國家越發警惕北京在印太地區日漸增長的強硬態度和影響力。

他們對該地區的安全格局面臨的威脅認知增加，促使他們關注自家的國防準備並增加軍費開支。

例如，日本宣布明年的軍費開支達到創紀錄的6.82萬億日元（517億美元；490億歐元），比去年增長約26%。

日相岸田文雄還公佈了日本自二戰以來，最大規模的軍事集結，標誌著七十年來的和平主義發生了戲劇性的轉變。

其軍事改革計劃將採購可以打擊1000公里（600英里）外船隻或陸地上目標的導彈，也將讓東京的國防開支增加一倍，達到GDP的2%。

平衡與中美之間的關係

韓國也越發擔心中國的軍事實力，但首爾最緊迫的安全挑戰還是圍繞著朝鮮。平壤最近幾個月大幅加強了帶有侵略性的演習，它去年發射的導彈數量更創下歷史新高。

東京大學先進科學技術研究中心的特別助教山口亮表示：「鑑於朝鮮半島的局勢，韓國不得不對中國所構成的威脅更加敏感，因為當衝突發生，中國能從朝鮮方面進行干預，但首爾也不願意捲入北京和華盛頓之間『大國的競爭』。」

韓國和美國有著深厚的安全關係，但中國是其最重要的貿易夥伴——這種情況迫使首爾在外交上走鋼索，確保同華盛頓及北京間的良好關係。

雖然尹錫悅政府宣布了增加軍費的計劃，但大部分的新裝備將用於應對朝鮮所構成的威脅。

為了對抗中國，首爾正在尋求加強其安全聯盟。韓國本週同意結束與日本就1910年至1945年，東京對韓國的殘酷統治不滿而起的長期爭端——該決定被廣泛視為（韓國）改善國防關係的交換條件。

首爾梨花大學國際研究副教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「中國外交政策的強勢性和不斷增加的軍費，是韓國和日本戰略性改善關係的驅動因素之一。」

「尹錫悅政府與日相岸田文雄政府之間達成新的協議，反映了推進和解的意願，並確保其區域安全方面的緊急合作不會被歷史所束縛。」

他補充道：「華盛頓支持其亞洲的盟友，以利於三邊努力應對朝鮮和中國帶來的各種挑戰。但一個關鍵的問題是，首爾和東京的領導人是否能解決國內政治課題，使他們的國際協調得以持續。」

台灣焦慮的根源

北京日益增強的軍事能力，也是讓台灣感到不安的原因之一。美國高級官員一再警告，中國可能會在未來幾年入侵該島，並指出北京在台灣海峽的軍事行動已變得越來越強硬。

蘇紫雲表示，中國2023年的軍費是台灣的11倍以上，這給台灣財政帶來很大壓力。他指出：「但由於中國有五個戰區，其國防資源將更加分散。」

他呼籲台灣全面採用「不對稱作戰」，連美國官員都敦促台北這樣做。蘇紫雲強調：「如果台灣優先投資反艦導彈和防空導彈，就很有可能可以抵消中國在彈藥和軍事人員方面的數量優勢。」

加強美國安全聯盟

近幾個月來，中國和菲律賓之間的緊張關係也在加劇。

菲律賓對中國在南海的活動表達不滿，包括指責一艘中國船隻在有爭議的水域，對一艘菲律賓巡邏艇使用「軍用級激光」。

雖然中國聲稱對這片海域擁有絕大部分的主權，但菲律賓、越南、馬來西亞和文萊，都對部分水域提出了重疊的主張。

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr. ）曾鄭重宣告，菲律賓領土「寸土不讓」。他的政府加強了馬尼拉和華盛頓之間的軍事同盟，允許美軍進入菲律賓的另外四個軍事基地，並恢復在南海的聯合巡邏。

蘇紫雲說，「該地區國家對中國日漸增長的攻擊性和強勢性的擔憂，可能會促使他們考慮建立類似『海上北約』的合作。」

他指出：「印太地區的安全合作以美國為中心，近幾個月來，我們看到華盛頓加強了與日本、韓國和菲律賓等國的雙邊軍事合作。這些都是在平衡地區權力動態，和阻止中國海上勢力擴張的重要努力。」

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。





© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。