中國的鄰國如何看待北京的軍事計劃？

（德國之聲中文網）在上週日（ 3月5日）召開的中國全國人大會議開幕式上，即將卸任的中國國務院總理李克強宣布增加中國軍費開支，直指外國對中國安全威脅「升級」。

北京計劃今年的軍費支出約為1.55萬億人民幣（2250億美元；2130億歐元），年增7.2％，是自2019年來最快的增速。李克強說，軍隊必須「全面加強練兵作戰……統籌抓好各方向各領域軍事鬥爭準備」。

與美國相比，中國的國防支出仍相形見絀。美國今年撥出的軍費超過8000億美元，不過西方分析人士認為，北京在國防上的支出，實際上比官方宣佈來得多。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院的中國問題專家唐安竹說：「中國從2000年以來，即啟動一項長期、全面的軍事現代化和擴充計劃。我認為解放軍最近的預算增長，與我們在過去22年看到的情況非常一致。」

台灣國防安全研究院（INDSR）研究員蘇紫雲表示，中國的國防開支計劃反映出北京打算從陸上強國轉變為海軍強國。

他說：「台灣海峽、南海和東海將是北京第一階段軍事擴張的覆蓋區域。然後中國將著眼於向『第二島鏈』擴張，希望再平衡在該地區的影響力。」第二島鏈包括關島的日本列島和密克羅尼西亞群島。

威脅認知增長

隨著印太地區地緣政治緊張局勢加劇，中國國防開支隨之增加。

從日本、韓國到菲律賓，一些國家越發警惕北京在印太地區日漸增長的強硬態度和影響力。

他們對該地區的安全格局面臨的威脅認知增加，促使他們關注自家的國防準備並增加軍費開支。

例如，日本宣布明年的軍費開支達到創紀錄的6.82萬億日元（517億美元；490億歐元），比去年增長約26%。

日相岸田文雄還公佈了日本自二戰以來，最大規模的軍事集結，標誌著七十年來的和平主義發生了戲劇性的轉變。

其軍事改革計劃將採購可以打擊1000公里（600英里）外船隻或陸地上目標的導彈，也將讓東京的國防開支增加一倍，達到GDP的2%。

平衡與中美之間的關係

韓國也越發擔心中國的軍事實力，但首爾最緊迫的安全挑戰還是圍繞著朝鮮。平壤最近幾個月大幅加強了帶有侵略性的演習，它去年發射的導彈數量更創下歷史新高。

東京大學先進科學技術研究中心的特別助教山口亮表示：「鑑於朝鮮半島的局勢，韓國不得不對中國所構成的威脅更加敏感，因為當衝突發生，中國能從朝鮮方面進行干預，但首爾也不願意捲入北京和華盛頓之間『大國的競爭』。」

韓國和美國有著深厚的安全關係，但中國是其最重要的貿易夥伴——這種情況迫使首爾在外交上走鋼索，確保同華盛頓及北京間的良好關係。

雖然尹錫悅政府宣布了增加軍費的計劃，但大部分的新裝備將用於應對朝鮮所構成的威脅。

為了對抗中國，首爾正在尋求加強其安全聯盟。韓國本週同意結束與日本就1910年至1945年，東京對韓國的殘酷統治不滿而起的長期爭端——該決定被廣泛視為（韓國）改善國防關係的交換條件。

首爾梨花大學國際研究副教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「中國外交政策的強勢性和不斷增加的軍費，是韓國和日本戰略性改善關係的驅動因素之一。」

「尹錫悅政府與日相岸田文雄政府之間達成新的協議，反映了推進和解的意願，並確保其區域安全方面的緊急合作不會被歷史所束縛。」

他補充道：「華盛頓支持其亞洲的盟友，以利於三邊努力應對朝鮮和中國帶來的各種挑戰。但一個關鍵的問題是，首爾和東京的領導人是否能解決國內政治課題，使他們的國際協調得以持續。」

台灣焦慮的根源

北京日益增強的軍事能力，也是讓台灣感到不安的原因之一。美國高級官員一再警告，中國可能會在未來幾年入侵該島，並指出北京在台灣海峽的軍事行動已變得越來越強硬。

蘇紫雲表示，中國2023年的軍費是台灣的11倍以上，這給台灣財政帶來很大壓力。他指出：「但由於中國有五個戰區，其國防資源將更加分散。」

他呼籲台灣全面採用「不對稱作戰」，連美國官員都敦促台北這樣做。蘇紫雲強調：「如果台灣優先投資反艦導彈和防空導彈，就很有可能可以抵消中國在彈藥和軍事人員方面的數量優勢。」

加強美國安全聯盟

近幾個月來，中國和菲律賓之間的緊張關係也在加劇。

菲律賓對中國在南海的活動表達不滿，包括指責一艘中國船隻在有爭議的水域，對一艘菲律賓巡邏艇使用「軍用級激光」。

雖然中國聲稱對這片海域擁有絕大部分的主權，但菲律賓、越南、馬來西亞和文萊，都對部分水域提出了重疊的主張。

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr. ）曾鄭重宣告，菲律賓領土「寸土不讓」。他的政府加強了馬尼拉和華盛頓之間的軍事同盟，允許美軍進入菲律賓的另外四個軍事基地，並恢復在南海的聯合巡邏。

蘇紫雲說，「該地區國家對中國日漸增長的攻擊性和強勢性的擔憂，可能會促使他們考慮建立類似『海上北約』的合作。」

他指出：「印太地區的安全合作以美國為中心，近幾個月來，我們看到華盛頓加強了與日本、韓國和菲律賓等國的雙邊軍事合作。這些都是在平衡地區權力動態，和阻止中國海上勢力擴張的重要努力。」



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