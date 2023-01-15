 中國疫情飆升 世衛呼籲監測超額死亡率 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.01.2023

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时政风云

中國疫情飆升 世衛呼籲監測超額死亡率

中國疫情不斷加劇，世衛組織繼週末與中國衛健委通話、敦促北京更透明地分享疫情信息後，1月16日更進一步呼籲中國監測COVID-19的超額死亡率。中國財政部亦將增加預算以因應疫情。

中國日前公布，近一個月共有6萬COVID-19患者在醫院死亡（資料畫面）

中國日前公布，近一個月共有6萬COVID-19患者在醫院死亡（資料畫面）

（德國之聲中文網）路透社報導，面對中國不斷飆升的疫情，世界衛生組織（WHO）繼週末與中國衛健委通話、敦促北京更透明地分享疫情信息後，週一（16日）進一步建議，中國應監測COVID-19造成的超額死亡率，以更全面地瞭解病例激增的影響。

中國自上個月放棄「清零政策」以來，疫情不斷飆升卻停止更新確診數據，在國際輿論的壓力下，於週日（1月15日）宣布，從防疫政策鬆綁至12日為止，已有近6萬名COVID-19患者在醫院死亡，這與中國國家衛生健康委員會之前公布的數字形成極大對比。

路透社報導，世衛組織週末發布聲明，批評北京對疫情規模的說明不夠透明公開，並表示其總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已與中國衛健委主任馬曉偉通過電話，與中國官員再次談話的時間雖未確定，但將繼續與中國合作，提供建議和支援。

世衛組織的聲明指出，中國官員向其提供了2022年12月上旬至2023年1月12日COVID-19門診治療、醫院死亡數據等報告。該組織正在分析這些報告，以便加強理解這一波疫情在中國的影響，並要求中國分享此類信息，比如按省分列明的詳細數據。

據報導，一直密切關注世衛組織的華盛頓特區喬治敦法學院教授戈斯汀（Lawrence Gostin）認為，中國是「在世衛組織的推動下，決定披露更多數據」。

戈斯汀表示，能夠獲得中國更準確的死亡人數令人振奮，「但更重要的是獲得在中國傳播的病毒的完整 GSD（基因序列數據）。這才是全球真正關心的問題。」

中國疫情飆升，部分醫院已不堪負荷

中國疫情飆升，部分醫院已不堪負荷

中國：世衛高度讚賞我國防疫努力

對此，中國外交部發言人汪文斌16日在例行記者會上說，世衛組織與衛健委主任馬曉偉通話時，對中國政府新冠疫情應對的努力表達了「高度讚賞」，也感謝中方長期的技術交流與疫情數據分享，雙方將繼續合作、共同維護全球衛生安全。

汪文斌也強調，中方自疫情初期就向世衛組織和各國分享信息，除第一時間向世衛組織報告疫情外，也是最早鑑別出病原體並分享基因序列、與世衛組織建立技術交流機制的國家。他表示，最近一個多月內，中國更與世衛組織進行了5次技術交流和1次通話，希望各方秉持科學客觀立場，尊重和支持中國的防控工作。

世衛組織總幹事譚德賽週末與中國衛健委主任馬曉偉通話討論中國疫情（資料畫面）

世衛組織總幹事譚德賽週末與中國衛健委主任馬曉偉通話討論中國疫情（資料畫面）

中國將增加防疫經費

中國財政部16日在一份聲明中宣布，將增加用於COVID-19防控的經費，敦促地方財政部門加大對農村和貧困地區的轉移支付。

該聲明指出，此次增加的預算主要將主要投入治療、醫務人員臨時工作津貼、疫苗接種等面向，為滿足民眾就醫需求，該預算也將支援地方政府以債券、專項債券等方式，建設合格的醫療計畫。

該聲明亦承諾，為因應農村急救資源的統籌及重症患者的救治，政府將建立醫療物資採購的「綠色通道」，誓言「疫情防控決不能因資金問題而受到影響」。

路透社報導，中國疲軟的經濟成長及稅收、清零政策的打擊，以及沈重的債務問題，都讓各地方政府本已羸弱的經濟情況更雪上加霜。路透社的調查更顯示，2022 年中國的生產總值 (GDP) 可能僅增長2.8%，下修了去年10月預測的3.2% ，更大幅低於2021年預測的8.4%

（綜合報導）

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