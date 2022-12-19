中國「疫情海嘯」難估計 世衛：非常關切

（德國之聲中文網）世界衛生組織（WHO）總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）週三（12月21日）在一場新聞發佈會上表示，該組織對於中國各地不斷傳出的嚴重疾病通報感到「非常關切」。

譚德賽警告，中國滯後的疫苗接種率可能導致大量脆弱人群染疫，並呼籲表示，世衛組織需要更多關於中國新冠疫情——特別是醫院和重症病房收治情況——的現況訊息，以便對當地情況進行全面的風險評估。

12月初，中國出台「新十條」防疫政策，中國幾乎在一夜之間從「堅持動態清零決不動搖」急轉彎，並加速朝向放棄「清零」疾駛。中國人民對於政府放鬆極其嚴格的防疫政策，態度也從起初的歡欣鼓舞到如今的憂慮惶恐——老人疫苗接種不及、醫療與藥物資源擠兌等問題在過去兩週不斷浮現。

「世衛組織對中國不斷變化的形勢非常關注，有關嚴重疾病的通報不斷增加。」譚德賽補充道，新冠死亡人數自全球高峰期以來已經下降了90%以上，但關於這種病毒仍有太多的不確定因素，不能斷言此類大流行病已經結束。

上週，譚德賽曾表示，世衛組織緊急事件委員會將在1月召開會議，討論何時才能達到宣佈新冠「全球衛生緊急狀態」結束的標準。

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疫情數據失真

世衛組織緊急情況負責人瑞安博士（Dr. Mike Ryan）也稱，世衛組織目前缺乏關於嚴重疾病和住院程度的足夠資訊。他指，幾乎所有被新冠嚴重影響的國家都在努力分享疫情有關的實時數據。

瑞安也表示，中國對新冠死亡的定義僅限於呼吸衰竭病患，過於狹隘。他說：「鑒於感染的嚴重性，死於新冠者也死於許多不同（器官）系統的衰竭。因此，將新冠死亡的診斷局限於新冠檢測陽性和呼吸衰竭的人，將大大低估與新冠有關的真正死亡人數。」

根據中國國家衛健委，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團12月21日報告新增確診病例3030例，其中本土病例2966例。當日無通報新增死亡病例。

「新十條」出台以後，中國基本放棄大規模核酸檢測，大量染疫者無法被納入官方統計數據中。12月中旬，中國國家衛健委進一步宣佈，不再統計無症狀感染者數據——但在以往的疫情通報中，無症狀感染者在總感染人數中佔據了絕大多數。

此外，中國判定新冠死亡的標準與國際主流不同。北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強本週表示，「由於新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷」，因其他疾病、基礎病導致的死亡，不歸類為新冠導致的死亡。

根據中國官方統計數據，「新十條」之後，中國至今累計共7例新冠死亡病例，分別於12月18日、19日通報，都在北京。

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新變種猶未可知

部分科學家警告，新冠病毒在中國大量且快速的傳播可能刺激新變種出現，進一步破壞全球在控制新冠大流行方面取得的進展。

美國《華盛頓郵報》20日刊載編輯室社論，題為〈中國的新冠噩夢可能演化為一場全球性災難〉。文章認為，中國驟然放棄「清零」政策，但缺乏連貫的配套措施，可能帶給中國人民、經濟和共產黨領導層一系列新的噩夢。

文章指出，「中國不明智地放棄能有效防護病毒的mRNA疫苗，選擇施打效力較低的中國製疫苗，且中國人普遍尚未接觸過奧密克戎變異株，因此缺乏免疫力。」

除了可能產生威脅全球其他國家的新變異株，新政策也可能令疫情適得其反、擾亂生產供應鏈。「萬一中國的製造速度放緩，全球都將感受到供貨短缺和通貨膨脹之痛。」

文章警告，中國自11月底以來的一系列罕見示威抗議，促使中國國家主席習近平決定放棄「清零」。如果疫情惡化，對內，抗議者的怒火很容易捲土重來；對外，「一場新的危機可能會動搖整個世界。正如3年前武漢爆發的疫情所表明的那樣，始於中國，但並不止於中國。」

「接種疫苗是避免奧密克戎（Omicron）的戰略。」瑞指出，中國60歲以上人群的新冠疫苗接種率落後於許多其他國家，而中國國產新冠疫苗的效力約為50%。

「在中國這樣龐大的人口中，有這麽多脆弱人群，這樣的保護是不夠的。」瑞安補充道：「雖然中國在最近幾週內大幅提高了其接種疫苗的能力，但目前還不清楚這是否足夠。」

迄今為止，中國一直拒絕批准西方製造的mRNA疫苗，這種疫苗已被證明比其中國國產疫苗更有效。北京已同意允許一批來自德國的BioNTech／輝瑞新冠疫苗進口，但僅適用於生活在中國的德國人。

「問題是，在未來一週或兩週內是否能夠完成足夠的疫苗接種，從而真正減輕第二波的影響和衛生系統的負擔。」瑞安說。

（美聯社、《華盛頓郵報》等）

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