中國疫情海嘯衝擊經濟 蘋果、特斯拉受累

（德國之聲中文網）英媒《金融時報》報導，蘋果公司的業務正受到中國大範圍新冠疫情爆發的威脅。專家警告，這很可能導致全國各地的零部件廠或組裝廠出現工人短缺，進一步影響iPhone手機的產量長達數月。

美國加州調研公司瑞斯林克（Resilinc）追蹤超過300萬個零部件供應商、並提供供應鏈地圖服務，該公司首席執行官瓦基爾（Bindiya Vakil）說：「我們可能看到很多業務受到缺勤的影響，不僅僅是工廠，還有倉庫、配送、物流和運輸設施。」

據報，北京一家蘋果門市上週不得不縮短工作時間，因為所有的員工都生病了。許多分析師告訴《金融時報》，目前蘋果公司頂多推遲未完成的訂單，並不會直接取消。但蘋果公司2023年的營收很可能下滑，原因在於，蘋果公司五分之一的收入來自中國市場的銷售，而90%以上的iPhone都在中國組裝。

分析師的共識是，蘋果公司正面臨500萬至1500萬支iPhone手機的產量短缺，本季度（10-12月）收入可能略低於去年同期，其淨利潤預計也將下降超過8%。這將打破連續14個季度收入增長的紀錄。

總部設在倫敦的供應鏈諮詢公司State of Flux主席艾倫・戴（Alan Day）說，「未來2到6個月將是蘋果公司供應鏈的一個關鍵時刻，因為中國在處理疫情方面還不成熟。」

iPhone圣诞礼物？今年有点悬！

今年10月，蘋果公司位於中國鄭州的主要代工廠富士康因疫情爆發及嚴格封控等問題，產能中斷近一個多月。富士康目前已將部分生產轉移到中國各地的其他工廠，而蘋果公司則與其零部件供應商合作，盼能縮減出貨時間。

特斯拉上海廠停產

同時，電動車大廠特斯拉24日也公佈上海廠停產消息。路透社報導，根據一份內部通知和兩位匿名知情人士的說法，在中國鬆綁「清零」之後，特斯拉及其供應商工人陸續生病，在過去一週為公司營運帶來挑戰，因而必須停工。

對此，特斯拉中國26日做出回應，直指這是按計畫進行的年度產線維保工作。根據中國官媒《環球時報》報導，特斯拉中國表示：「上海工廠2022年仍然保持了高效的生產和優秀產出……媒體說的工廠停產也不完全準確」，並稱其工人經過1年的辛勤工作，在產線維保期間須進行人員休整，期間其充電樁等車間都未停線。

根據路透社等媒體12月稍早報導，特斯拉原先計劃從25日至2023年1月1日暫停上海廠Model Y的生產工作。其最新宣布的停工時間，比原先預計的時程提前了一天。而特斯拉上海廠在年終期間停工也並非慣例。

中國經濟疲軟

彭博社25日報導，今年春季，中國因為嚴格的「清零」政策，導致部分工廠關閉、汽車零部件短缺。然而，在政府放寬封控之後，卻又因確診人數激增、大量員工生病等情況，嚴重擾亂企業營運及工廠產能。

此外，即使人們現在理應可以自由行動，但根據地鐵和道路使用的高頻數據，12月初至今，民眾外出的有關數據幾乎沒有反彈。彭博社引用數據舉例，22日北京地鐵的搭乘人次，就比2019年同一天的水平低了70%，街道交通擁堵程度也只有2021年1月的3成。其他主要城市如重慶、廣州、上海、天津和武漢，也出現了類似情況。

彭博社指，這嚴重影響到了中國房屋和汽車產業的銷售表現。即使汽車銷售有獲得中國政府補貼，但隨著消費需求大幅萎縮，市場買氣仍不見起色，並進一步打擊到工業產能，致使汽車產量自5月以來首次下降，許多工廠被迫關閉。

此外，中國股票及商品市場在過去兩週內不斷下跌。渣打銀行指出，市場的下跌反映出小企業的信心不佳，並對當前形勢和未來並不樂觀。該銀行經濟學家Hunter Chan和Ding Shuang也在上週一份報告中寫道，「在確診案例增加的情況下，中小企業仍繼續面臨消費情緒疲軟的阻力。」

（路透社、彭博社、《金融時報》）

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