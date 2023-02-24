中國疑干預選舉 加拿大總理任命特別專員調查

（德國之聲中文網）加拿大媒體日前稱中國曾干預加國大選，週一（3月6日）加國總理特魯多（Justin Trudeau）表示要任命一位獨立的特別專員調查相關指控，再決定是否進一步啟動公開調查。特魯多說，此人將獲得廣泛的授權，針對「打擊干預、強化民主」，以專家身分建議加拿大下一步該怎麼做。

據美聯社報導，特魯多還要求國會的國安委員會針對此事，檢視相關的機密文件。特魯多指出，先前的獨立報告可證實中國和伊朗、俄羅斯等國政府都曾試圖干預加拿大的民主，影響範圍包含加拿大的機構、企業、研究單位，甚至民眾的日常生活。

儘管如此，特魯多仍主張：「所有的政治領袖都同意，2019年、2021年的選舉結果並沒有受外國的干預影響。不過，即使沒有改變選舉結果，任何外國勢力的任何介入企圖都是嚴重的事，也令人擔憂。」如今特魯多指派了獨立調查員，雖尚未正式啟動公開調查，也並未排除此事可能性。

面對干預指控，中國持續否認。2日，中國外長秦剛曾說此事「完全是子虛烏有、無稽之談」，聲稱「中國從不干涉別國內政，也反對任何國家干涉別國內政」。

加拿大各界呼籲政府展開公開調查

此前，加拿大保守黨以及一直支持特魯多的第四大黨新民主黨持續呼籲，政府應對此事展開大規模的公開調查。據路透社先前的報導，加拿大保守黨領袖波伊利耶爾（Pierre Poilievre）認為應由加國議會所有聯邦黨派一致選出的委員，領導進行獨立公開的調查：「我們想知道中國威權政府到底做了什麼，以及是否有政黨知道這些行為」。



特魯多幕僚團的前首席秘書官巴茨（Gerald Butts）、曾參與調查加國2019年大選安全及情報威脅的參議員舒加特（Ian Shugart）、前CSIS主任法登（Richard Fadden）等人，亦曾要求政府進行公開調查。

對此，加拿大「雷德民意測驗機構（Angus Reid Institute）」民調顯示，53%的加國受訪者認為，對於中加兩國近年一系列事件（包括兩名加拿大人被北京拘留），加國政府的反應「不夠強硬」，另有 41% 的人表示聯邦政府的反應「大致正確」、6%的人表示「過於強烈」。

華裔議員疑獲北京支持仍當選

稍早，加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）曾指出，中國希望特魯多連任、由少數政府繼續掌權，因而以政治獻金、社群媒體假訊息、資助華裔志工進行投票動員等方式，干預加拿大的2019年、2021年聯邦選舉。該報導還援引匿名消息，指出2021年大選中，中國外交官及其代理人曾致力擊敗對中強硬的保守黨候選人。

國家廣播公司「全球新聞」（Global News ）2月24日報導，一名國安背景的匿名消息人士指出，加拿大安全情報局（CSIS）曾警告特魯多，在與他同屬加拿大自由黨的兩位華裔國會議員候選人中，中國政府較支持董晗鵬（Han Dong），建議特魯多作爲黨魁，取消董晗鵬的候選人資格。董晗鵬最終於2019年贏得多倫多選區的眾議院席位，並於2021年再次當選。

特魯多2月27日在記者會上為董晗鵬辯護，表示他是自由黨「團隊中的傑出成員，關於他對加拿大不忠的說法不該受到關注」。

他更指出，「在一個自由民主的國家，未經選舉產生的國安官員無權對政黨派誰參選發號施令」，強調有關CSIS對國家選舉指手畫腳的報導，不僅是錯誤的，還會損害加拿大人對該國民主和政治的信心。

對此，董晗鵬在一份媒體聲明中表示，參選期間，他已按規定公開其所有競選、政治生涯的相關資訊，沒有任何跡象可以證明他的候選人資格或選舉存在違規問題。

加拿大卡爾頓大學國家安全系副教授卡文（Stephanie Carvin）在一則推文中質疑，CSIS不太可能會要求撤銷國會議員候選人的提名：「CSIS的職權允許它針對加拿大的國安威脅做出回報。我不認為這會擴展到『要求（總理辦公室）撤銷提名』的地步。」

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