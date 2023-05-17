 中國特使訪歐 烏外長：不接受失去領土的停戰協議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2023

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中國特使訪歐 烏外長：不接受失去領土的停戰協議

上個月中烏領袖通了電話之後，中國承諾派特使造訪烏克蘭，並與各方對話；烏克蘭17日稱，中國特使李輝已與烏國外長會面。李輝此行有助於實現俄烏和平嗎？

烏克蘭外交部17日表示，烏克蘭外長庫列巴已與中國特使李輝會面。

烏克蘭外交部17日表示，烏克蘭外長庫列巴已與中國特使李輝會面。

（德國之聲中文網）中國政府歐亞事務特別代表李輝週二至週三（5月16日至17日）造訪烏克蘭，17日會晤烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）。庫列巴告訴李輝，如果任何停戰的提議有涉及烏克蘭失去領土，或是變成「凍結衝突」，烏克蘭就不會接受。

國際上一般定義，「凍結」的衝突意指武裝衝突暫緩，但交戰方並沒有達成政治上的協議，因此衝突仍有可能再次爆發，或是形同優勢方佔領衝突區。

根據烏克蘭外交部17日的新聞稿，庫列巴向李輝詳細說明道，要恢復永續且公正的和平，原則上應以尊重烏克蘭主權、領土完整為基礎。

中國外交部在16日和17日的記者會上，皆未仔細介紹李輝出訪的情況，也未證實他是否已到烏克蘭，僅重申會「適時發布消息，請大家保持關注」。上週五（12日），中國稱李輝的行程包含訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯，將會「就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通」。

李輝曾任中國駐俄羅斯大使，與俄國關係密切。（資料照）

李輝曾任中國駐俄羅斯大使，與俄國關係密切。（資料照）

自俄烏戰爭爆發至今，李輝是中國訪烏的最高級別官員。今年4月，中國國家主席習近平在俄烏開戰後首度與烏克蘭總統澤倫斯基通話，承諾將派特使前往烏克蘭；烏克蘭方面也指出，李輝此行是該通話時達成的協議。

李輝曾於2009年至2019年擔任中國駐俄羅斯大使，與俄國關係密切，還曾獲俄國總統普京頒授友誼勛章。

此前，中國多次表明有意調停俄烏衝突，2月發表了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」12點聲明，但專家認為，該文件難以對俄國產生壓力，也缺乏誘因促使俄國改變行為。此外，中國至今並未譴責俄國，也避免將衝突稱為「入侵」，因此歐美對中國能扮演的和平角色，抱持懷疑態度。

今年3月，中國國家主席習近平赴莫斯科會晤俄國總統普京。

今年3月，中國國家主席習近平赴莫斯科會晤俄國總統普京。

（路透社、中國外交部、烏克蘭外交部）

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