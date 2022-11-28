 中國爆發罕見示威 京滬民眾怎麼看？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2022

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中國爆發罕見示威 京滬民眾怎麼看？

週末以來，中國多地爆發罕見抗議，中國股市週一應聲下跌。路透社採訪了北京、上海兩地多位居民，他們如何看待遍地開花的街頭示威？

11月27日，上海街頭示威者高舉象徵性的白紙，表達對於「清零」政策的不滿。

11月27日，上海街頭示威者高舉象徵性的白紙，表達對於「清零」政策的不滿。

（德國之聲中文網）新疆烏魯木齊大火導致10人死亡事件引爆中國多地聲援。週末以來，事件從群眾哀悼逝者演變至抗議「清零」封控，再升級至對中國政權的不滿。多座大城市居民走上街頭，部分示威者高喊「習近平下台」，罕見場面為習近平掌權10年以來前所未有。

路透社採訪了中國兩座最大城市———首都北京以及商業之都上海——的6名民眾，詢問他們對於週末示威的看法。

Syler Sun，30歲出頭，廣告業，上海

「我認為昨晚發生的事情是一件好事。人們很不滿，他們必須向當局發出訊息，讓他們不太好受。」

「我們需要一些改變，至於這些變化會是什麽？我不知道，我也不夠聰明。你要『清零』，就無法讓經濟好起來；你要經濟好起來，就不能『清零』。」

Jason Sun，20歲出頭，大學生，上海

「我們反對的是以預防病毒之名，對人們行使權利、自由、生活限制之實。」

「我是一名學生，每次我想離開校園，都必須向領導報告，得到他的批準才能離開。我不能自由離開，去我想去的地方、過我的生活。我的祖母生病了，我都必須向校園領導報告才能去看她。」

Lemar,，20歲，學生拳擊教練，北京

「我們來這裡是為了......反對防疫措施。我們生活在一個專制的世界裡，我們最希望看到的是中國擁有真正的民主和自由。」他在27日的北京燭光晚會上告訴路透社。

Shi，28歲，在北京藝術部門工作

「我們希望結束封控，允許那些檢測結果呈陽性的人在家裡接受檢疫。」她向路透社表示：「我們希望他們能不被轉移到檢疫中心，如果有任何陽性病例，同一院落或建築內的其他人也不會被迫被封。」

「我們希望能過上正常的生活。我認為我們都應該勇敢地表達我們的感受。我不知道這將帶來什麽影響，但這些行動將激勵我們周圍的人表達他們的訴求，保護他們自己的權利。今天來到這裡我並不害怕。我不知道會發生什麽，但我沒有理由不來。」

Summer Kay，24歲，互聯網行業，北京

「疫情和限制給我們帶來了太多的折磨。現在有更多的人開始失業，孩子和老人看病也成了一種折磨。」

「如果我們只是保持沈默，我想情況只會越來越糟......。也許明天警察會根據記錄找到我們，也許我們中的一些人會被以奇怪的罪名被捕，然後消失。」

Kay Huang，28歲，在北京企業部門工作

「我真的很感動，特別是當他們唱歌的時候。他們所說的一切-——我們想要權利、自由和不放棄。這很有力量，很溫暖。」他在27日北京東部一場燭光集會上告訴路透社：「我希望看到北京作為一個首都城市恢復正常。我想讓人們看到人們安全，重新獲得自由和快樂，不要有那麽多負面想法。我希望能感受到希望，而不是每天都感到麻木。」

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

示威潮持續

一系列抗議活動使中國股市週一（11月28日）應聲下跌。在中國大陸，上海證券綜合指數（SSE Composite Index）一度下跌2.2%，隨後收窄跌幅，收盤較上週五收盤價下跌0.8%。以科技股為主的深圳證券交易所成份股價指數（SZSE Component Index）則下跌0.7%。

儘管如此，中國不少民眾似乎仍支持、聲援一系列抗議活動。根據推特帳號「李老師不是你老師」、「中國抗議 China Protest 2022」的推文，中國多地在28日仍有群眾計畫並發起示威，包含北京、上海、深圳、杭州等地。

新加坡國立大學的中國政治專家吳木鑾（Alfred Wu Muluan）告訴法新社：「人們現在已經達到了沸點，因為一直沒有明確的途徑來結束『清零』政策。」

美國智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）高級研究員林和立（Willy Wo-Lap Lam）表示：「就規模和強度而言，這是自1989年學生運動以來中國年輕人最大的一次抗議活動。」他指出，「1989年學生們非常謹慎，沒有點名攻擊黨的領導。這一次，他們非常具體地（希望）改變領導層。」

牛津大學全球歷史教授弗蘭克潘（Peter Frankopan）認為，警察在這些抗爭中作用微妙，他告訴法新社，「人們會對抗議者產生相當大的同情心，尤其是年輕的警察。所以下達鎮壓的命令也會帶來風險。」

隨著抗議活動進入第三天，專家們表示，集會很可能會繼續下去，領導層可能會被迫公開面對。弗蘭克潘說：「在我看來，不滿情緒正在上升，而不是下降。」林和立則表示，「習近平或其他高層領導人遲早要站出來。如果不這樣做，抗議活動以後有可能會繼續下去。」

（路透社、法新社等）

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