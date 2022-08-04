中國無人機頻侵擾台 白宮：不接受「新常態」

（德國之聲中文網）中國無人機近來頻繁侵擾台灣外島，甚至多次飛到金門營區上空拍攝，引發各界關切。中國外交部週一（8月29日）表示，這不是什麼「值得大驚小怪的事」。白宮回應，如果情況屬實，此類行徑符合中國近期企圖透過升高情勢以建立新常態的作為，美國不會接受。

路透社報導稱，自從本月初美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣之後，中國開始在台灣附近進行「類封鎖」軍演。台灣國防部表示，中國無人機多次飛行至台灣外島上空，甚至拍攝金門營區，相關影片在中國社交媒體平台微博上被廣傳。

對於中國派無人機到金門拍攝軍營，中國外交部發言人趙立堅週一（29日）在例行記者會上回應：「我也看到了有關視頻。中國的無人機在『中國的領土』上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事。」

同日（29日）晚間，台灣外交部發新聞稿對相關說法予以嚴正駁斥。台灣外交部稱，中國古有明訓，「不請自來謂之賊」，無論是闖空門或空中偷窺，台灣人民都不歡迎這種賊。

新聞稿指出，針對中國共產黨威權擴張主義政府外事部門的說法，台灣外交部回應，中國政府老把騷擾其他國家當作生活日常，「區域麻煩製造者」的頭銜果然當之無愧。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）週一（29日）面對外媒詢問美方打算如何回應中國無人機問題時稱，自己尚未看到相關報導，但他告訴記者，中國繼續試圖為其對台活動建立一個「新常態」，包括在台灣海峽中間線上航行船舶和飛行器。

「他們正試圖升高情勢到一個程度，然後讓它變成一種新常態」，柯比說：「我們不會接受這種做法」。

柯比也再次重申，美國政策沒有變，仍遵循「一中政策」，不支持台灣獨立，未來會持續依法協助台灣自我防衛，並捍衛美國的區域安全利益。

柯比說：「外界看到週末有兩艘（美國）巡洋艦在國際海域執行穿越台海任務，美國會持續遵循國際法，我們敦促中國也這麼做。」

美國第七艦隊週日（8月28日）發布聲明稱，美國海軍導彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam）和「切斯勞衛爾號」（USS Chancellorsville）通過台灣海峽國際水域。美軍稱這是例行性通過，「軍艦通過台灣海峽展現美國對自由開放的印太平洋的承諾」。

再傳無人機侵擾

台灣陸軍金門防衛指揮部（簡稱金防部）表示，一架「民用」無人機在週一（29日）下午4時進入獅嶼地區限制區上空，距離200公尺、高度30公尺。當地部隊依照程序，向無人機發射信號彈示警，隨後無人機朝廈門方向飛離。

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金防部稱，駐守部隊即依「示警、通報、驅離、防衛射擊」之程序處理，該部表示將持續採取包括驅離在內等必要反制措施適切應處，以確保國家安全。

此前，金門才發生過中國民用無人機近距離拍攝崗哨，當地官兵自發性以石頭丟擲驅趕事件，引發台灣輿論質疑台灣軍隊針對中國無人機的反制措施不足。

（綜合報導）

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