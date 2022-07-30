 中國無人機近拍金門崗哨 台證實士兵丟石驅離 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.08.2022

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中國無人機近拍金門崗哨 台證實士兵丟石驅離

中國社交媒體平台近日流傳中國無人機近拍台灣外島崗哨、遭士兵投擲石頭驅離的照片及影片。台灣軍方週三（8月24日）證實並指控中方「藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息」進行「認知作戰」，但軍方丟石驅離的作法仍受輿論熱議。

Taiwan | The Three People's Principles Unifies China Schriftzug auf Dadan Insel

圖為金門大膽島上的「三民主義統一中國」標語，資料照片。

（德國之聲中文網）針對近日兩岸網傳，台灣外島發現中國無人機近距離拍攝崗哨，並遭駐守士兵投石反擊的有關消息，台灣陸軍金門防衛指揮部（簡稱金防部）週三（8月24日）發布新聞稿，證實為真。

台灣金防部表示，金門二膽島於8月16日下午發現「民用」無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採取辨識、應處、通報等處置程序；週邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

根據台灣《聯合新聞網》報導，這段中國無人機侵擾金門的影片，拍攝了台灣外島崗哨照片，「哨兵裝備、表情清晰，仿若無人機在防區近距凌空」」。報導指，台灣陸軍司令部表示，該架無人機當日是在高空以長距變焦鏡頭拍攝金門大膽防區，經示警驅離後飛離。

台灣金防部指出，台灣戍守外島官兵仍秉持「備戰不求戰」原則，以「不升高衝突、不引發爭端」態度加強戒備，隨時應變處置各項突發狀況。

金防部進一步指控，中國無人機侵擾除了是要測試台軍應變作為之外，同時也藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，散布於網路社群，再結合網軍行動，「企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分」。

金防部呼籲台灣民眾勿受認知作戰影響，分化軍民團結，並強調面對中國無人機不斷侵擾，防區運用各項聯合情監偵手段，可全般掌握，並將依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度。

兩岸輿論怎麼看？

實際瀏覽中國社交媒體平台微博，中國無人機侵擾金門的有關話題備受討論。話題標籤「台軍士兵向大陸無人機丟石頭」有2.4億閱讀次數、「解放軍無人機拍到金門崗哨照」則有8000多萬閱讀次數。

中國網媒「觀察者網」的有關貼文下方，近3000名網民留言，熱門評論多為揶揄台灣士兵投擲石頭的回擊作為。帳戶名為「星雲vs進」的網民留言：「他們甚至不敢開槍」。另一名「再熱也要蓋肚皮」的網民則稱：「草莓軍太厲害了，扔石頭都扔的那麽高」。

北京或对金门出手？当地居民怎么看

根據台媒報導，台灣國民黨金門立委陳玉珍週四（25日）在金防部證實有關消息後表示，金門二膽島屬軍事要塞堡壘，不管是一般人還是中國無人機，「只要沒有攻擊性，都應該要立即打下來，否則將影響民心士氣」，並稱對於台灣軍方反應「匪夷所思、不能理解」。

台灣資深媒體人、端傳媒前任總編輯李志德則在臉書發文稱：「如果那段影片是假造的、斷章取義的，才叫認知作戰。如果影片內容是事實，那就是應處的原則、方法或教育要改進。『認知作戰』不該是無作為的藉口」。

李志德並在另一篇臉書貼文中引述2017年的台媒報導，質疑台灣軍方回應中國無人機的標準。根據該貼文，當時台灣中央社報導，台灣松山機場遭無人機闖入，使多個航班及軍機受到影響，時任國防部長馮世寬對此直接指示，「在合法權責內，對闖入機場的空拍無人機一律予以擊落，『不用請示上級』」。

台灣國防部：明年獲裝無人機防禦系統

中國無人機侵擾金門、拍下清晰的崗哨影像，遭到台灣士兵「自發性地」以投擲石頭回擊。台灣國防部針對外界質疑其處置中國無人機的侵擾標準，週三（24日）發布新聞稿強調，綜合考量敵情威脅等因素，各外離島對侵擾之無人機應變處置，以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為原則，完成辨識、應處及通報。

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佩洛西访台效应还在继续发酵，在一个近乎冷战的气氛中，第四次台海危机正在静静地呈现出来，缓慢但是深刻地改变着西太平洋的地缘政治。

台灣民衆黨主席、現任台北市長柯文哲在成立該黨金門黨部時表態支持興建金門和廈門之間的大橋引發爭議，使得沉寂已久的金廈大橋議題再次成爲話題，爲什麽金廈大橋在台灣和金門兩地的意義有那麽大的不同？

中國解放軍自週四（8月4日）中午12時起，已經展開在台灣周邊的實彈軍演。就在軍演前卻傳出，金門遭到中國無人機侵擾，台灣方面發射信號彈驅離。但相較於國際的緊張氛圍，距離廈門最近的金門，大部分民眾卻似乎對軍演「無感」？

台湾民众党主席、台北市长柯文哲日前抛出在金门与厦门之间兴建一座“金厦大桥”，此一主张引发朝野各政党激辩。但事实上，早在2008年前总统马英九任内就曾提出要盖这座跨海大桥。

台灣國防部指，台灣軍方各防區依「目獲無人機應變處置作為指導」，除了以音響或信號彈示警、回報，同時由戰備兵力就戰術位置，配合警戒兵力實施搜索，防區主官得視威脅程度，提升戰備等級。各級官兵將繼續依照「不升高衝突、不引發爭端」原則實施戒備，並運用科技裝備適度採取反制措施，以維護營區整體安全。

新聞稿並表示，對於「民用型」無人機之侵擾，國防部已完成遙控無人機防禦系統建案作業，並預計於2023年獲裝後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。

對此，有台媒報導引述台灣軍事專家蘇紫雲的建議。蘇紫雲表示，中國無人機侵擾外島防區恐成常態，建議在不同高度部署「防空氣球」，可干擾低空飛行器，再配合無人機干擾槍即可。

蘇紫雲解釋，防空氣球有韌性，內部以氮氣填充，依地形用不同長度的鋼索繫留，可避免干擾槍等主動防禦而升高緊張的情勢。

（綜合報導）

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