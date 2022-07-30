中國無人機近拍金門崗哨 台證實士兵丟石驅離

（德國之聲中文網）針對近日兩岸網傳，台灣外島發現中國無人機近距離拍攝崗哨，並遭駐守士兵投石反擊的有關消息，台灣陸軍金門防衛指揮部（簡稱金防部）週三（8月24日）發布新聞稿，證實為真。

台灣金防部表示，金門二膽島於8月16日下午發現「民用」無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採取辨識、應處、通報等處置程序；週邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。

根據台灣《聯合新聞網》報導，這段中國無人機侵擾金門的影片，拍攝了台灣外島崗哨照片，「哨兵裝備、表情清晰，仿若無人機在防區近距凌空」」。報導指，台灣陸軍司令部表示，該架無人機當日是在高空以長距變焦鏡頭拍攝金門大膽防區，經示警驅離後飛離。

台灣金防部指出，台灣戍守外島官兵仍秉持「備戰不求戰」原則，以「不升高衝突、不引發爭端」態度加強戒備，隨時應變處置各項突發狀況。

金防部進一步指控，中國無人機侵擾除了是要測試台軍應變作為之外，同時也藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，散布於網路社群，再結合網軍行動，「企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分」。

金防部呼籲台灣民眾勿受認知作戰影響，分化軍民團結，並強調面對中國無人機不斷侵擾，防區運用各項聯合情監偵手段，可全般掌握，並將依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度。

兩岸輿論怎麼看？

實際瀏覽中國社交媒體平台微博，中國無人機侵擾金門的有關話題備受討論。話題標籤「台軍士兵向大陸無人機丟石頭」有2.4億閱讀次數、「解放軍無人機拍到金門崗哨照」則有8000多萬閱讀次數。

中國網媒「觀察者網」的有關貼文下方，近3000名網民留言，熱門評論多為揶揄台灣士兵投擲石頭的回擊作為。帳戶名為「星雲vs進」的網民留言：「他們甚至不敢開槍」。另一名「再熱也要蓋肚皮」的網民則稱：「草莓軍太厲害了，扔石頭都扔的那麽高」。

北京或对金门出手？当地居民怎么看

根據台媒報導，台灣國民黨金門立委陳玉珍週四（25日）在金防部證實有關消息後表示，金門二膽島屬軍事要塞堡壘，不管是一般人還是中國無人機，「只要沒有攻擊性，都應該要立即打下來，否則將影響民心士氣」，並稱對於台灣軍方反應「匪夷所思、不能理解」。

台灣資深媒體人、端傳媒前任總編輯李志德則在臉書發文稱：「如果那段影片是假造的、斷章取義的，才叫認知作戰。如果影片內容是事實，那就是應處的原則、方法或教育要改進。『認知作戰』不該是無作為的藉口」。

李志德並在另一篇臉書貼文中引述2017年的台媒報導，質疑台灣軍方回應中國無人機的標準。根據該貼文，當時台灣中央社報導，台灣松山機場遭無人機闖入，使多個航班及軍機受到影響，時任國防部長馮世寬對此直接指示，「在合法權責內，對闖入機場的空拍無人機一律予以擊落，『不用請示上級』」。

台灣國防部：明年獲裝無人機防禦系統

中國無人機侵擾金門、拍下清晰的崗哨影像，遭到台灣士兵「自發性地」以投擲石頭回擊。台灣國防部針對外界質疑其處置中國無人機的侵擾標準，週三（24日）發布新聞稿強調，綜合考量敵情威脅等因素，各外離島對侵擾之無人機應變處置，以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為原則，完成辨識、應處及通報。

台灣國防部指，台灣軍方各防區依「目獲無人機應變處置作為指導」，除了以音響或信號彈示警、回報，同時由戰備兵力就戰術位置，配合警戒兵力實施搜索，防區主官得視威脅程度，提升戰備等級。各級官兵將繼續依照「不升高衝突、不引發爭端」原則實施戒備，並運用科技裝備適度採取反制措施，以維護營區整體安全。

新聞稿並表示，對於「民用型」無人機之侵擾，國防部已完成遙控無人機防禦系統建案作業，並預計於2023年獲裝後，優先配賦外島防區運用，以應對灰色地帶威脅。

對此，有台媒報導引述台灣軍事專家蘇紫雲的建議。蘇紫雲表示，中國無人機侵擾外島防區恐成常態，建議在不同高度部署「防空氣球」，可干擾低空飛行器，再配合無人機干擾槍即可。

蘇紫雲解釋，防空氣球有韌性，內部以氮氣填充，依地形用不同長度的鋼索繫留，可避免干擾槍等主動防禦而升高緊張的情勢。

（綜合報導）

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