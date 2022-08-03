 中國無人機夜擾金門 當地對軍演「無感」？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.08.2022

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时政风云

中國無人機夜擾金門 當地對軍演「無感」？

中國解放軍自週四（8月4日）中午12時起，已經展開在台灣周邊的實彈軍演。就在軍演前卻傳出，金門遭到中國無人機侵擾，台灣方面發射信號彈驅離。但相較於國際的緊張氛圍，距離廈門最近的金門，大部分民眾卻似乎對軍演「無感」？

BDTD Taiwan Geheimbunker an Taiwans Frontlinie zu China

金門週三晚間傳出遭中國無人機侵擾，駐守軍隊射擊信號彈示警驅離。

（德國之聲中文網）台灣陸軍金門防衛指揮部週四（8月4日）上午表示，金門、北碇地區週三（3日）晚間2次發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為中國無人機，隨後射擊信號彈驅離。

金門防衛指揮部表示，這是首次發現有中國無人機侵擾金門，引起各界高度重視。金門防衛指揮部政戰主任張榮順表示，金門本島和北碇島3日晚間9時及10時左右，經雷達偵測，2度發現不明飛行器掠過上空，飛行高度約為2000公尺。經比對研析應為中國無人機，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

在駐守部隊發射信號彈驅離之後，無人機隨即朝中國內陸方向飛離。

金防部的新聞稿指出，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處，請當地放心。

不過對此，中國官方沒有做出回應。

DW Premium Thumbnail | Taiwan, Insel Kinmen

中國無人機1夜2次侵擾金門，有居民稱「在新聞沒有報之前完全不知情」。

軍演緊張？國際與地方兩樣情

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）不畏北京威脅訪台，成為繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。北京當局除嚴詞譴責，也宣布4日至7日在台灣周邊6處海空域舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。

解放軍實施軍演前夕，金門島遭中國無人機飛掠領空，國際媒體如英國《衛報》、路透社、法新社皆報導此消息。相較於國際對於北京軍演的緊張氛圍，距離中國廈門最近僅有5公里的金門，大部分當地居民卻似乎沒有太大感受。

德國之聲記者訪問當地居民發現，普遍民眾不知有無人機飛過，有人稱「在新聞沒有報之前完全不知道」。

一名不願具名的金門海巡人員告訴德國之聲，儘管中國對台實施軍演，距離廈門最近的金門，目前仍維持船舶正常出入港，「跟平常沒什麼兩樣」。他表示，海巡單位內部並未針對此次軍演展開特殊任務，「僅依照金防部提出支援需求，仍以執法工作及海域監控為主。」即若有不明船舶進入領海，以驅離為主要手段。

金门：昔日「反共前線」如今两岸窗口

但也有民眾反應仍感受到「戰爭」的氛圍。金門特產店老闆、48歲的李志鴻告訴德國之聲，這幾天來兩岸軍事氣氛有點緊張，尤其是解放軍宣布要實施軍演。他稱，「雖然金門居民的恐懼感沒有彰顯出來，但不代表沒有恐懼，只是說恐懼是放在心裡。」

李志鴻擔心，即便中國與台灣的領導人並不打算開戰，但是難保中國民族主義高亢氛圍下，「人民解放軍中勢必也有激進分子」，倘若這些人在演習過程中有心操作，讓導彈落點位置偏移，就有可能擦槍走火演，變成台海危機。

另一名24歲的楊姓居民則向德國之聲記者表示，雖然金防部表示已經驅離無人機，但目前尚不知道已有哪些情資遭偵蒐。在當前緊張的局勢下，盼當局能加強戒備，維持安全。

（綜合報導）

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分析中國軍演：「類封鎖」台灣，但鬥而不破？

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