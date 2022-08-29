中國無人機再擾台 金門駐軍驅離無效「首度擊落」

（德國之聲中文網）台灣陸軍金門防衛指揮部週四（9月1日）表示，當日12時，一架不明中國無人機進入獅嶼禁限制水域上空，經駐守部隊依程序通報，示警驅離無效後，即進行防衛射擊，該架無人機遭擊中後落海。

金防部表示，接下來將持續偵蒐警戒、嚴密監控，以確保防區安全。對此中國官方尚未有任何回應。

中國民用無人機近日頻頻騷擾金門，金防部週三（8月30日）才對進入大膽、二膽、獅嶼等地區上空的3架次無人機射擊信號彈示警，無人機隨後往廈門方向飛離；並對另一架無人機實施防衛射擊驅離。

此前，金門才發生過中國民用無人機近距離拍攝崗哨，當地官兵自發性以石頭丟擲驅趕事件，引發台灣輿論質疑台灣軍隊的反制措施不足。

對此，台灣總統蔡英文曾在8月30日下令，台灣國軍應該對中國無人機採取強力的反制措施。她表示，敵軍越挑釁，台灣軍方便越需要冷靜並自我克制，但這也不代表台灣軍方不會反制。她說已下令台灣國防部適時採取必要且強力的反制措施，捍衛台灣的領空安全。

同日，台灣國防部長邱國正也在接受媒體相關詢問時表示，作戰是很謹慎的評估，絕對不是輕而易舉的，而台灣國防部對於中國無人機頻擾台的作法也已有策進作為，雖然不便對外分享相關細節，但他強調作法都是以自我防衛為主。

金門防衛指揮部在週一（29日）一架中國無人機侵擾金門後表示，駐守部隊慣性依照「示警、通報、驅離、防衛射擊」等4個步驟應對。而台灣國防部本月24日表示，在明年獲裝無人機防禦系統後，將優先將系統發配外島防區運用，來面對中國的灰色地帶威脅。

中國外交部發言人趙立堅29日被問到相關問題時，於例行記者會上表示，相關事件沒什麼好大驚小怪的。他說：「我也看到了有關視頻。中國的無人機在『中國的領土』上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事。」

台灣外交部則是同日發佈聲明反駁趙立堅的論述，稱中國古有明訓，「不請自來謂之賊」，無論是闖空門或空中偷窺，台灣人民都不歡迎這種賊。台灣外交部重申，針對中國共產黨威權擴張主義政府外事部門的說法，台灣外交部回應，中國政府老把騷擾其他國家當作生活日常，「區域麻煩製造者」的頭銜果然當之無愧。

而美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）29日也表示，中國繼續試圖為其對台活動建立一個「新常態」，包括在台灣海峽中間線上航行船舶和飛行器。他說：「他們正試圖升高情勢到一個程度，然後讓它變成一種新常態。我們不會接受這種做法。」

（綜合報導）

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