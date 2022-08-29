 中國無人機再擾台 金門駐軍射擊驅離 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2022

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中國無人機再擾台 金門駐軍射擊驅離

在台灣外島連日遭中國無人機侵擾後，台灣金門防衛指揮部週二表示，當地駐軍朝一架中國無人機進行射擊驅離，這也是在台灣總統蔡英文下令國軍進行強力反制措施後，台灣首次升級其回應。

Taiwan | Boot passiert The Three People's Principles Unifies China Schriftzug auf Dadan Insel

中國連日來，持續派無人機侵擾台灣外島金門。

（德國之聲中文網）在中國無人機連日來頻繁侵擾台灣的外島金門後，台灣陸軍的金門防衛指揮部週二（8月30日）晚間發布聲明表示，一台中國無人機於當地時間30日下午5點59分進入二膽地區禁限制水域上空，當時守軍依照程序實施示警，但無人機持續盤旋，於是守軍進行防衞射擊驅離，該無人機於下午6點朝廈門方向飛離。

金防部表示，該單位在無人機飛離後持續保持警戒，嚴密監控。此外，30日還有另外3架民用無人機分別出現在金門大膽、二膽、獅嶼地區，在守軍發射信號彈示警後，這3架無人機都朝廈門的方向飛離。

有鑒於中國持續派無人機侵擾台灣外島，台灣總統蔡英文同日下令，台灣國軍應該對中國無人機採取強力的反制措施。她表示，敵軍越挑釁，台灣軍方便越需要冷靜並自我克制，但這也不代表台灣軍方不會反制。她說已下令台灣國防部適時採取必要且強力的反制措施，捍衛台灣的領空安全。

Taiwan Nationalfeiertag Tsai Ing-wen Yu Shyi-kun

有鑒於中國持續派無人機侵擾台灣外島，台灣總統蔡英文30日下令，台灣國軍應該對中國無人機採取強力的反制措施。

同日，台灣國防部長邱國正也在接受媒體相關詢問時表示，作戰是很謹慎的評估，絕對不是輕而易舉的，而台灣國防部對於中國無人機頻擾台的作法也已有策進作為，雖然不便對外分享相關細節，但他強調作法都是以自我防衛為主。

前日（29日），金門防衛指揮部在一架中國無人機侵擾金門後表示，駐守部隊慣性依照「示警、通報、驅離、防衛射擊」等4個步驟應對。而台灣國防部本月24日表示，在明年獲裝無人機防禦系統後，將優先將系統發配外島防區運用，來面對中國的灰色地帶威脅。

中國外交部發言人趙立堅29日被問到相關問題時，於例行記者會上表示，相關事件沒什麼好大驚小怪的。他說：「我也看到了有關視頻。中國的無人機在『中國的領土』上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事。」

台灣外交部則是同日發布聲明反駁趙立堅的論述，稱中國古有明訓，「不請自來謂之賊」，無論是闖空門或空中偷窺，台灣人民都不歡迎這種賊。台灣外交部重申，針對中國共產黨威權擴張主義政府外事部門的說法，台灣外交部回應，中國政府老把騷擾其他國家當作生活日常，「區域麻煩製造者」的頭銜果然當之無愧。

而美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）29日也表示，中國繼續試圖為其對台活動建立一個「新常態」，包括在台灣海峽中間線上航行船舶和飛行器。他說：「他們正試圖升高情勢到一個程度，然後讓它變成一種新常態。我們不會接受這種做法。」

（綜合報導）

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中國無人機頻侵擾台 白宮：不接受「新常態」

中國無人機近日傳出多次侵擾台灣外島。對此，中國外交部週一稱，這是在「中國的領土」上飛一飛，無需大驚小怪；台灣外交部則以「小偷」行徑指責中國；美國白宮則指出，中國此舉是在試圖建立「新常態」，對此美方「無法接受」。  

中國無人機近拍金門崗哨 台證實士兵丟石驅離

中國社交媒體平台近日流傳中國無人機近拍台灣外島崗哨、遭士兵投擲石頭驅離的照片及影片。台灣軍方週三（8月24日）證實並指控中方「藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息」進行「認知作戰」，但軍方丟石驅離的作法仍受輿論熱議。  

中國無人機夜擾金門 當地對軍演「無感」？

中國解放軍自週四（8月4日）中午12時起，已經展開在台灣周邊的實彈軍演。就在軍演前卻傳出，金門遭到中國無人機侵擾，台灣方面發射信號彈驅離。但相較於國際的緊張氛圍，距離廈門最近的金門，大部分民眾卻似乎對軍演「無感」？  

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