 中國「烏克蘭和平計劃」出爐：對話是唯一出路 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.02.2023

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中國「烏克蘭和平計劃」出爐：對話是唯一出路

2月24日，俄烏戰爭爆發滿一年，中國外交部當日上午9時，正式發布了烏克蘭及外界皆高度關注的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件。內容說了什麼？

俄烏戰爭爆發已達一週年，圖為2022年12月，在烏克蘭巴赫姆特戰鬥的烏克蘭士兵。

俄烏戰爭爆發已達一週年，圖為2022年12月，在烏克蘭巴赫姆特戰鬥的烏克蘭士兵。

（德國之聲中文網）中國外交部週五（2月24日）上午9時，正式發布了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，其中包含12點立場聲明，被視為是中國版的「烏克蘭和平計劃」

該立場文件指出，中國尊重各國主權，且依據聯合國憲章，各國領土完整應得到切實保障。同時提出摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談等12項要點。

中國官方表示，「對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。」強調衝突戰爭沒有贏家，呼籲各方應保持理性和克制，「不拱火澆油，不激化矛盾，避免烏克蘭危機進一步惡化甚至失控。」

文中寫道，中方「支持俄烏相向而行，盡快恢復直接對話，逐步推動局勢降級緩和，最終達成全面停火」，且中方願繼續為此發揮建設性作用。

聲明第10點強調，國際社會應停止單邊制裁，稱「極限施壓不僅解決不了問題，而且會製造出新的問題」。中國表示，反對任何未經安理會授權的單邊制裁，「有關國家應停止對他國濫用單邊制裁和『長臂管轄』」，為烏克蘭危機「降溫」。

同時，中國也在聲明中重申，「核武器用不得，核戰爭打不得」。各國應防止核擴散，且中方反對任何國家在任何情況下研發、使用生化武器。

《南華早報》報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在文件發布的前一日（23日）表示，他還沒有看到中國承諾的和平計劃書，但希望在評估之前能與北京會面。

2月22日，中共中央外事辦主任王毅（左）會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。

2月22日，中共中央外事辦主任王毅（左）會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫。

中國立場不明？王毅歐洲之行後訪俄

在此烏克蘭和平計劃發布前夕，中共中央外事辦主任王毅才剛於週三（22日）正式結束其外交訪問行程，並接受中國官媒新華社採訪，為其出訪歐洲、俄羅斯，並出席第59屆慕尼黑安全會議等國際交流行動做出總結。

王毅表示，他在歐洲之行期間，拜訪了法國、意大利、匈牙利，並在德國慕安會上與各國高官交流，還同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行了一次「非正式接觸」。最後飛抵莫斯科，會晤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

針對歐洲之行，王毅重申：「友好是中國對歐政策的主基調，合作是中國對歐政策的總目標。」他強調中歐是夥伴不是對手，是機遇不是威脅，「如果中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來。」

至於中俄關係，王毅表示，去年底中國國家主席習近平與普京視訊會晤時，就已針對2023年的雙邊關係做出規劃部署，此次出訪則梳理了兩方共識，再次確認兩國元首就中俄關係欲達成的目標。

採訪中，王毅也再次就「氣球事件」表達中國立場，稱該氣球是因不可抗力因素而飛入美方領空的無人飛艇，美方動用戰鬥機將其射下，是「濫用武力」，「暴露出（美國）缺乏理性」。

「我相信未來史書上的記載將會註明，這是美國製造的一場鬧劇和作秀。」王毅表示，他在同美國務卿布林肯非正式接觸時，已明確告訴美方：「不要出於國內政治需要再做這樣的荒唐事了……如果美方執意借題發揮……，中方必將奉陪到底。」

在俄烏戰爭滿一年之際，王毅也重申，「中方的立場歸結起來一句話，就是勸和促談」，「一年來，我們沒有袖手旁觀」。

王毅更喊話歐洲：「歐洲應當認真思考，創造什麼樣的條件能實現停火止戰？」並強調70多年來，中國從未主動挑起一場戰爭，在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國。

2月18日，中共中央外事辦主任王毅出席在慕尼黑國際安全會議。

2月18日，中共中央外事辦主任王毅出席在慕尼黑國際安全會議。

專家評點中國「魅力外交」

王毅這趟外交訪程是否成功？ 美國《外交家》雜誌（The Diplomat）23日發布一篇報導分析，「對中國來說，王毅的行程在很大程度是試圖『控制損害』。」

原因是，多年來歐洲對中國的經濟政策及侵犯人權的行為感到擔憂，導致中歐關係出現裂痕，而北京在西方的施壓下，拒絕直接譴責俄羅斯對「一個歐洲國家」的入侵，這在歐洲各國都「敲響了警鐘」。

雖然中國一再譴責其他國家「抹黑」中國在烏克蘭危機上的立場，但中國也沒有設法說服歐洲各國，北京在此事上屬於完全中立，而非「親俄中立」。

《外交家》引述澳中關係研究院兼職教授克拉克（Michael Clarke）的一篇分析評論寫道，中國的外交做法受到2大主因制約，一是「高估了歐洲各國希望與日益加深的中美競爭保持距離的願望」，二是低估了「俄羅斯入侵烏克蘭對歐洲安全態勢和認知的影響」。

其他學者也提出類似觀點。華盛頓的研究機構史汀生中心中國項目主任孫雲告訴《紐約時報》：「中國提出的論點是，這場戰爭打不贏，歐洲正在成為美國安全戰略的受害者。」

然而，「中國對歐洲的『魅力攻勢』在慕尼黑（指慕安會）碰了壁，」來自榮鼎研究諮詢公司的中歐關係專家巴爾金說。「王毅選擇將所有罪惡歸咎於美國，這是嚴重看錯了形勢。」

西方對俄羅斯的制裁究竟有沒有用？

（綜合報導）

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