中國為何拒稱俄軍對烏克蘭「入侵」 ？

（德國之聲中文網）僵持數月的俄烏危機週四（2月24日）出現突破性轉折。俄羅斯總統普京在破曉時，無預警透過全國直播演講表示，已授權俄軍向烏克蘭進行「特殊軍事行動」。隨後，烏克蘭東面、南面、北面都遭到俄羅斯攻擊，基輔多地傳出爆炸。俄烏交鋒狀況持續白熱化。

相較於美國、德國、歐盟等西方國家陸續回應譴責，並稱要召開緊急會議，研議制裁，中國態度則相對低調沉默，官方直到24日下午才針對俄軍對烏克蘭的軍事行動做出發言。

根據《路透社》報導，中國外交部發言人華春瑩在每日例行發布會上，拒絕一名外國記者將俄羅斯的對烏行動描述為「入侵」的說法，同時呼籲「参与乌克兰局势的所有各方保持克制」。

中國為何拒絕稱呼俄羅斯的軍事行動為「入侵」？有學者認為，中國謹慎發言是為了留有詮釋空間，北京還需等待一段時間來評估俄羅斯的行動。

避免造成「一中原則」潛在威脅

台灣中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑告訴德國之聲，中國外交部的說法謹慎曖昧，是為了保有詮釋空間，不能直接解讀成是「中國站在俄羅斯這一邊」。因為中國的說法是——俄羅斯的對烏行動不是「入侵」，但也沒有進一步說明，那這樣的行動到底是什麼。

在清晨的關鍵談話中，普京強調，俄羅斯採取行動是因為北約進一步東擴，以及使用烏克蘭的領土，令人「無法接受」。普京稱，俄羅斯要替烏克蘭「去武裝化與去納粹化」。

此前，普京已經承認烏東由叛軍控制的兩個分頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）獨立。林穎佑說，「俄羅斯認為自己（的軍事行動）是在保護烏東的親俄人士或俄羅斯人。」

他認為，理論上「中國應該要譴責俄羅斯干涉其他國家內政」，因為中國不會樂見俄羅斯「保護烏東親俄人士或俄羅斯人」或「去法西斯化」這樣的說詞，未來可能被中國所稱的「境外勢力」複製挪用在新疆、西藏甚至台灣上，對所謂的「一中原則」造成威脅。

林穎佑補充：「（中國）措辭還是很謹慎，可能中國外交部也還在頭痛要怎麼詮釋這樣的行為。」

中俄關係近來被認為有愈來愈密切的跡象。2月初，中俄一份聯合聲明中，俄羅斯重申並承諾「俄方重申恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的『台独』」；同時，向來對俄烏危機小心發言的中國，也首次明確與俄羅斯一致表達對北約東擴的反對。

上週末慕尼黑安全會議上，中國外交部部長王毅曾表示：「西方國家應該思考一下，北約繼續東擴是否可以帶來更多安全。」

林穎佑說，在俄烏狀態還不明朗的時候，（中國也）不太敢說什麼，採取比較謹慎的態度，「寧願比較慢（回應）、打安全牌」，也不願意失言落人把柄，畢竟「講不好可能以後會變成其他國家，或是對中國政策有意見的國家、組織、人事」發動輿論攻勢的題材。

俄羅斯「合理推諉」 中國小心平衡

澳洲國立大學亞太學院講師宋文迪則認為，關鍵在於似是而非的「合理推諉」（plausible deniability）。俄羅斯稱「對烏東所謂的軍事入侵，為『維和行動』」，這樣合理推諉的理由，其實北京也未必認同，但由於中國還需要等待一段時間，來評估俄羅斯的行動，也只能以模糊的說詞來回應，並先專注於繼續批評西方國家。

宋文迪向德國之聲說，「中國正試圖在這種情況下找到一個平衡，它既不希望被看做是俄羅斯侵略烏克蘭的幫兇，同時也不想與俄羅斯拉得太遠，以至於未來失去俄羅斯的潛在支持。」並補充：「國際局勢順風時，由於西方掌握了主要國際體系，中國還是會想要與西方來往，但同時也不會想要失去俄羅斯這個『保險』」。

輿論關注台海局勢

俄烏局勢惡化延燒當下，中國官媒及媒體也即時更新烏克蘭當地狀況，社群網路上的輿論亦高度關切，關於俄羅斯揮兵烏克蘭的各種相關詞條，短時間內衝上微博熱搜。

截至週四（24日）傍晚，「關注俄烏局勢最新進展」的熱搜話題已經衝破15.3億次閱讀量。

針對俄烏局勢，有中國網友說是「見證歷史」，同時也有許多輿論提到台灣。一名網友就表示：「这感觉就算是俄罗斯拿下乌克兰，北约也不会出手，现在会不会是解放台湾的大好时机？」

台灣社會則出現有關中國會否趁勢出兵台灣的討論。台灣總統蔡英文針對俄烏情勢日前已指示國防部做好軍事整備，台灣國防部週四（24日）表示，三軍戰備部隊保持高度警戒，嚴密監控台海周邊狀況及軍事動態。

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