中國為何打擊知名企業家？

（德國之聲中文網）一位中國億萬富翁的驟然消失，使人們再次注意到中國對知名企業家的鎮壓行動。

企業家包凡，2005年成立了華興資本，是中國最著名的銀行家之一，目前他已經失踪逾二週。在週日（2月26日）一份股市公告中，該控股公司華興資本表示，包凡目前正在「配合中國有關機關進行調查」，除此之外，該公司沒有提供其他細節或透露這位董事長兼執行長的下落和情況。

包凡的失蹤引起外界關切，人們擔憂中國金融服務業可能遭受打擊。

誰處於危險之中？

在包凡失蹤後，華興資本在香港上市的股票下跌了29%，並在週一（2月27日）微幅反彈了2.3%。

部分專家稱此失蹤事件「令人恐懼」，且包凡不是唯一的受害者。

據經濟媒體《財新》（Caixin）報導，去年9月，華興資本總裁叢林（Cong Lin，音譯）在中國工商銀行（ICBC）金融租賃部的工作遭到調查之後被拘留。

「我們無從得知他們身處在什麼型態的（拘捕）環境，」非政府組織中國人權捍衛者（CHRD）研究員倪偉平（William Nee）說：「我們不知道他們是被拘留在酒店，還是被關在某種類型的牢房裡。 」

倪偉平補充道，這些做法全都違反法治，且根據知名企業家遭受打壓的趨勢顯示，中國政府的迫害不只會觸及異議人士或少數民族。

「在這個案件中，我們看到中國的一些核心問題，包括強迫失蹤和拒絕（遭拘捕者）與律師接觸，正在影響中國一些最有權勢的人，」他告訴DW。

中國為什麼要針對知名企業家？

儘管國際社會將強迫失蹤視為一種侵犯人權的行為，但一些分析人士說，中國共產黨（CCP）將其視為一套「標準做法」。

「中國政府對許多人都使用了同樣的做法。我們知道知名企業家失蹤的唯一原因，是因為他們是大人物」，人權觀察（HRW）的資深中國研究員王亞秋說。

包凡不是第一個被迫失蹤或被捕的中國億萬富翁。過去幾年裡，有近半數的中國億萬富翁曾發生同樣遭遇。

綽號中國巴菲特的郭廣昌，是復星集團的創辦人，他在2015年曾失蹤數日。此外，華裔加拿大商人肖建華於2017年在香港失蹤，據悉，他的審判於去年7月已經展開；2020年，阿里巴巴創始人馬雲也從公眾視野中消失了數個月，當時其數位支付公司螞蟻金服正準備公開上市。

在中共眼中太強大？

一些專家說，北京打擊企業家的原因在於，他們需要確保其公司或商業行為符合中共的優先事項。

「習近平認為這就是系統應該運作的方式，雖然企業家賺取利潤、納稅和僱傭人員，但他們也需要確保他們的業務與中共的目標一致，」大西洋理事會印太安全倡議（Atlantic Council's Indo-Pacific Security Initiative）高級研究員羅谷（Dexter Roberts）說。

羅谷告訴DW：「打壓的部分原因，是來自對（這些企業）控制敏感數據的擔憂，而另一部分則來自這些公司的影響力。對習近平來說，這一切都在於這些私營公司變得過於強大，開始挑戰國有企業。在他看來，這些公司沒有對中國共產黨表現出應有的尊重。」

中國人權捍衛者的倪偉平補充說，在馬雲和包凡的案例中，他們之所以成為打壓目標，可能是因為中國政府擔心他們的企業將威脅其在政治壟斷上的權力，或對中國科技業在融資方面獲得過多的控制權。

他說：「政府正試圖遏制科技業的野心，希望這些公司取得成功，同時也希望確保這些公司能在黨的堅定指導之下發展。」

中國私營企業將面臨哪些衝擊？

隨著中國政府對企業家的鎮壓持續展開，專家們表示，這一趨勢將導致投資者對中國市場失去信心。

「中國共產黨多年來一直在壓制私營企業，有時他們的政策會導致整個行業突然受到打擊，」中國法律學者滕彪說。

「對中國企業家的任意逮捕和定罪，會讓私營企業家無所適從，或導致投資者對中國市場、中國的政治前景和中國的投資環境失去信心。」滕彪補充說：「許多國際和國內企業家都對中國失去了信心，並將他們本應在中國投資的資金轉移到其他地方。」

羅谷表示，他同意這種趨勢正在中國企業家之間產生寒蟬效應。

威嚇企業家

羅谷告訴DW：「習近平和中國共產黨的資深黨員可能認為，他們可以威嚇企業家，同時使他們（企業家）繼續做生意，創造就業和納稅，但中國的經濟狀況如此糟糕，他們（中國政府）比想像中更需要私營企業。」

中國人權捍衛者的倪偉平補充說，擁有不同國籍的中國企業家，也無法保證自己能免於中國政府的打壓，加拿大華裔商人肖建華的案例就表明了這一點。

「如果你是一個外國商人，你真的需要仔細考量你的安全問題，以及在緊急情況下，當你被中國政府拘留時該怎麼做」，倪偉平告訴DW。

「正如我們在包凡的案件中看到的那樣，有關拘留的國際法及準則在中國並不適用。中國政府不會遵守這些國際法及準則」，他補充說。

人權觀察的王亞秋則認為，在習近平史無前例的中國國家主席第三任期內，中國政府對公民社會的打壓只會加劇。

她說：「從過去十年習近平執政的情況來看，打壓的趨勢會越來越嚴重，且他的做法將變得更加殘酷和隱蔽，人們的基本權利也將變得更缺乏保障。」

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