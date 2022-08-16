中國潑墨女失聯逾一年 其父喪命獄中

（德國之聲中文網）中國「潑墨女孩」董瑤瓊的父親董建彪自從去年2月被抓並遭判刑3年後，上週傳出喪命獄中的消息。長期關注中國人權狀況的「維權網」9月24日稱，中國湖南異議人士陳思明24日接到董瑤瓊家人來電，說董建彪喪命於監獄中，家屬在停屍間看到其屍體時，董建彪全身有傷，肛門出血。

一位熟知詳情的消息人士週一（9月26日）向德國之聲證實，家屬22日被湖南茶陵監獄通知董建彪在獄中喪命，到現場查看屍體時，發現董建彪「肛門有出血，身上有瘀青」。這位匿名的消息人士說：「監獄的人說他病死了。雖然家屬有追問，但獄方仍堅稱他是病死的。家屬進去停屍房看屍體時，被禁止帶手機進去。他們只能看一眼就得出來。」

由於湖南異議人士陳思明在網路分享董建彪喪命消息後，傳出已遭警方帶走，該消息人士因擔心被警方盯上，要求匿名。他告訴德國之聲，國保向家屬表示，董建彪的屍體5日內便會火化，但實際上家屬24日便被國保要求簽字，遺體當天火化。在那之後，湖南省官方派人至董建彪的家中，要求他們於26日將董建彪下葬，並禁止該地公民去董家悼念。

該消息人士向德國之聲透露：「外界的人都不能跟董家聯繫，因為只要董家被聯繫，當局立刻會去找他們麻煩。」

董瑤瓊不知去向

事實上，董瑤瓊2021年2月傳出第三度被送入精神病院後，家屬便再無她的消息，至今失聯一年多。消息人士告訴德國之聲：「董瑤瓊家屬完全不知道她的狀況，上次得知她的消息已是一年多前，當時政府人員僅說董瑤瓊狀況很好，但當家屬想申請會見她時，卻被阻擋。他們說自己無能為力，因為面對官方阻擋，他們什麼都做不了。」

董瑤瓊在2021年2月被送入精神病院前，曾於2020年11月上傳一段自述視頻至推特，在視頻中強調自己已不再懼怕中國政府，並指控中國政府在第二次將她從精神病院釋放後，仍持續嚴密監控她。她當時也說，若中國政府再度將她關進精神病院，她恐怕一輩子都出不來。

董瑤瓊當時說：「我工作的自由，我選擇朋友交往的自由，我現在所有的自由都沒有，都被限制了。我跟誰去交往他們都要打聽，都要問。他們沒有說恐嚇你或威脅你，但他們的意思就是不讓你去交往。包含我爸爸，我都是沒有聯繫的。」

董建彪當時接受德國之聲訪問時表示，他2020年8月去董瑤瓊母親住處短暫探望她時，董瑤瓊情緒不穩，有時會在家中又哭又叫，或胡言亂語，「董瑤瓊的情緒不穩定是因為政府對她做出各方面的限制，所以她為了表達不滿，情緒才會不好。現在政府不允許她離開當地，她自由的空間變的很小。」

董瑤瓊2018年7月在上海海航大廈前直播，在視頻中表達對中國政府獨裁專制不滿，並批評北京對中國百姓進行洗腦逼迫，最後向一幅習近平的畫像潑墨。該段視頻在網路上引起高度關注。當天董瑤瓊便被上海警方抓捕並與外界失聯。同月她被送回位於湖南省株洲市攸縣的老家，並被當局以「精神病」的名義送進株洲市第三醫院。

在董瑤瓊2021年2月第三度被送入精神病院後，董建彪因此事與董母起爭執，帶著汽油威脅燒董母的房子被判刑3年。

專家：北京無所不用其極打壓高敏感人士

在傳出董建彪喪命於監獄後，美國非政府組織「中國人權捍衛者」（China Human Rights Defenders）的研究與宣傳協調員倪偉平（William Nee）告訴德國之聲，董建彪的遭遇顯示，中國政府打壓高敏感人士的力道，可以做到什麼樣的程度。他說：「他的女兒是一個向習近平畫像潑墨的人，而過去幾年，任何試圖幫助她的人，都面臨了遭遇政府的打壓。」

倪偉平舉例，中國維權人士歐彪峰便是在推特上聲援董瑤瓊後，被中國當局在2020年12月以「尋釁滋事」處以15天的行政拘留，後來更進一步遭刑事拘留，並以「指定居所監視居住」的方式關押。他在2021年7月被湖南株洲市公安局正式逮捕，被起訴後，歐彪峰目前被關押在株洲市第一看守所。

此外，維權網25日報導稱，上週第一時間在推特上分享董建彪喪命於監獄的中國異議人士陳思明，目前已傳出被警方逮捕，與外界失聯。德國之聲目前無法獨立核實陳思明的人身情況。倪偉平告訴德國之聲：「在許多案件中，我们看到人權捍衛者在狀況不明之下喪命於看守所或監獄，當中導致他們喪命的原因可能是因遭受酷刑或被剝奪就醫權利。」

他補充道，部分案件中，當地政府拒絕對屍體進行獨立屍檢，或讓家屬跟律師展開後續調查。倪偉平向德國之聲表示：「他們以加速火化的方式，企圖阻礙家屬核實死亡真相。」

長期關注中國人權議題的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）上個月發布一份報告，揭露中國警察在2015年至2021年間如何運用精神疾病相關的名義，將異議人士送入一般的精神病院。根據該報告，多數遭到此待遇的異議人士通常未經過正常的程序來判定他們是否真患有精神相關疾病。

該報告指出，在2015年至2021年間，中國至少有144起非自願住院的案例。其中，有109間醫療院所被點名參與了相關的案件，而這些受害案件遍佈中國21個省份或城市。報告寫道：「這表明中國以精神病名義來進行政治打壓的作法在各地都非常普遍，而且是常規的做法。大多數受害者是中國社會底層的人士，所以他們無權無勢，容易成為目標。」

報告中一項驚人的發現顯示，幾乎有三分之一的受害者有被反覆送進精神病院的紀錄，其中有2名受害者至少被送入精神病院超過5次，而且持續時間很長。此外，有約一半的人在精神病院內被關6個月以上，其中有9名受害人被關時間長達10年或更久。

報告共同作者黛娜向德國之聲表示，這份報告顯示中國政府與警察基本上以凌駕基本人權的方式來虐待「安康」系統中的受害者。她說：「對我來說，這份報告最重要的結論是中國的各項系統中沒有問責機制。若任何人落入『安康』系統中，他們會像是落入隙縫般地被遺忘。因爭取權利而入監服刑的人在出獄後，往往會被視為英雄。但若你被送入精神病院，了解實情的人會支持你，但不了解實情的人可能認為你只是一個有精神病的人。」

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